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القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250419/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شيفتشينكو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099697464.html
القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي حرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T10:28+0000
2025-04-19T11:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "أهداف الضربة تحققت، وتم تدمير جميع الأهداف".وقالت الدفاع الروسية في البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، واتخذت خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 350 عسكريا، وعدد من المدافع الميدانية والمركبات القتالية، ومحطة بطاريات مضادة أمريكية الصنع من طراز "AN/TPQ-48".وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 6 قنابل من طراز "جدام" و3 صورايخ من طراز "هيمارس" و151 مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250419/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة--أوليشنيا-في-مقاطعة-كورسك-1099696026.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية

10:28 GMT 19.04.2025 (تم التحديث: 11:04 GMT 19.04.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورطواقم قوات المدفعية 2إس3 "أكاتسيا" من مجموعة قوات "بريسا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات"، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي حرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال الحاسمة التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية، مساء أمس (الجمعة)، ضربة جماعية بأسلحة برية وبحرية عالية الدقة وبطائرات مسيرة على موقع اختبار نظام الصواريخ التشغيلي التكتيكي الأوكراني "سابسان" وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "ناسماس" المصنوعة في النرويج".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "أهداف الضربة تحققت، وتم تدمير جميع الأهداف".

وتابع البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 130 عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع".

وقالت الدفاع الروسية في البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، عملياتها الهجومية، واتخذت خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت قوات كييف أكثر من 350 عسكريا، وعدد من المدافع الميدانية والمركبات القتالية، ومحطة بطاريات مضادة أمريكية الصنع من طراز "AN/TPQ-48".

وأضاف البيان: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 142 منطقة".

وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 6 قنابل من طراز "جدام" و3 صورايخ من طراز "هيمارس" و151 مسيرة أوكرانية".
إطلاق النار من مدفع هاوتزر دي-20 التابع لفيلق المتطوعين في كتيبة القوات الخاصة المنفصلة أربات في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة أوليشنيا في مقاطعة كورسك
09:10 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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