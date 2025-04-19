https://sarabic.ae/20250419/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة--أوليشنيا-في-مقاطعة-كورسك-1099696026.html
الجيش الروسي يحرر بلدة أوليشنيا في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي يحرر بلدة أوليشنيا في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة أوليشنيا في مقاطعة كورسك الروسية. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T09:10+0000
2025-04-19T09:10+0000
2025-04-19T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تواصل قوات مجموعة "الشمال" الروسية، التقدم وصد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، وتمكنت القوات من تحرير بلدة أوليشنيا في المقاطعة".وتابع البيان: "واصلت وحدات القوات الروسية عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق بيلوفودي، فودولاغي، مارينو، يابلونوفكا، وكروفنوي، سادكي ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".ووفقا للدفاع الروسية، فإنه "في المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسر العدو أكثر من 75170 جنديا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250419/الجيش-الروسي-يستهدف-معقلا-أوكرانيا-على-محور-كراسنوارميسك-1099693652.html
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روسيا
الجيش الروسي يحرر بلدة أوليشنيا في مقاطعة كورسك
09:10 GMT 19.04.2025 (تم التحديث: 09:28 GMT 19.04.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة أوليشنيا في مقاطعة كورسك الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تواصل قوات مجموعة "الشمال" الروسية، التقدم وصد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، وتمكنت القوات من تحرير بلدة أوليشنيا في المقاطعة".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "خلال النهار، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 165 عسكريًا، وتم تدمير دبابة ومركبة قتالية مدرعة وعدد من المدافع، وتم تدمير 3 محطات للحرب الإلكترونية".
وتابع البيان: "واصلت وحدات القوات الروسية عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق بيلوفودي، فودولاغي، مارينو، يابلونوفكا، وكروفنوي، سادكي ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".
ووفقا للدفاع الروسية، فإنه "في المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسر العدو أكثر من 75170 جنديا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.