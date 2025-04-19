https://sarabic.ae/20250419/الجيش-الروسي-يستهدف-معقلا-أوكرانيا-على-محور-كراسنوارميسك-1099693652.html
الجيش الروسي يستهدف معقلا أوكرانيا على محور كراسنوارميسك
الجيش الروسي يستهدف معقلا أوكرانيا على محور كراسنوارميسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه كراسنوارميسك، وكبّدها خسائر فادحة في العدة والعتاد. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T07:30+0000
2025-04-19T07:30+0000
2025-04-19T07:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "دمر طاقم مدفع من طراز "إم-46" تابع لفرقة الدبابات 90 التابعة لقوات مجموعة "المركز" الروسية، معقلا مموها للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوارميسك، في منطقة العمليات العسكرية الخاصة".وبحسب الدفاع الروسية، فإن طاقم المدفع انتقل إلى مواقع إطلاق النار، وقام بالتصويب على الهدف الأوكراني، ما أدى إلى تدميره وتحييد عسكريين أوكرانيين كانوا فيه.مدينة كراسنوارميسك (في عام 2016 أطلقت عليها سلطات كييف اسم بوكروفسك) وهي مركز النقل الأكثر أهمية للقوات المسلحة الأوكرانية في دونباس، وتقع على بعد 66 كيلومترًا شمال غرب جمهورية دونيتسك الشعبية. وتستمر المعارك العنيفة للسيطرة على المدينة.سيسمح تحرير كراسنوارميسك للقوات الروسية بالوصول فعليًا إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية، ومواصلة هجومها على الأجزاء المحتلة من مقاطعة زابوروجيه الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250418/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فالينيتينوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-1099670244.html
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روسيا
الجيش الروسي يستهدف معقلا أوكرانيا على محور كراسنوارميسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه كراسنوارميسك، وكبّدها خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "دمر طاقم مدفع من طراز "إم-46" تابع لفرقة الدبابات 90 التابعة لقوات مجموعة "المركز" الروسية، معقلا مموها للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوارميسك، في منطقة العمليات العسكرية الخاصة".
وأوضح البيان أن إطلاق النار تم من موقع مغلق مع ضبط إطلاق نار مستمر من قبل أطقم طائرات الاستطلاع المسيرة.
وبحسب الدفاع الروسية، فإن طاقم المدفع انتقل إلى مواقع إطلاق النار، وقام بالتصويب على الهدف الأوكراني، ما أدى إلى تدميره وتحييد عسكريين أوكرانيين كانوا فيه.
مدينة كراسنوارميسك (في عام 2016 أطلقت عليها سلطات كييف اسم بوكروفسك) وهي مركز النقل الأكثر أهمية للقوات المسلحة الأوكرانية في دونباس، وتقع على بعد 66 كيلومترًا شمال غرب جمهورية دونيتسك الشعبية. وتستمر المعارك العنيفة للسيطرة على المدينة.
سيسمح تحرير كراسنوارميسك للقوات الروسية بالوصول فعليًا إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية، ومواصلة هجومها على الأجزاء المحتلة من مقاطعة زابوروجيه الروسية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.