https://sarabic.ae/20250418/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فالينيتينوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-1099670244.html

القوات الروسية تحرر بلدة فالينيتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة فالينيتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة فالينيتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 18.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-18T10:20+0000

2025-04-18T10:20+0000

2025-04-18T10:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0f/1094819938_0:0:2992:1683_1920x0_80_0_0_e0aded114fde8c0235ed201915111404.jpg

وقالت الدفاع الروسيىة: "تم تحرير بلدة فالنتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بفضل العمليات النشطة التي قامت بها وحدات من مجموعة القوات "الجنوب".وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها الوزارة الأسبوعي، عن الفترة من 12 إلى 18 نيسان/ أبريل: "خلال هذه الفترة تم استهداف سبعة ألوية ميكانيكية، ولواء جوي متنقل، وثلاثة ألوية هجومية، ولواء مدفعية، وفوج من الطائرات المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي، وثلاثة ألوية من الحرس الوطني ولواء القوات الخاصة آزوف (منظمة معترف بها كإرهابية ومحظورة في روسيا)".وأضافت: "صباح اليوم، نُفذت ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة على مواقع إنتاج رئيسية للطائرات المسيرة، والبنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية. وتحققت جميع أهداف الضربة".ووفقا لها فإنه خلال الأسبوع الماضي، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "إف-16" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و45 قنبلة جوية موجهة من نوع "جدام" و29 صاروخًا من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "هيمارس" الأمريكي الصنع، بالإضافة إلى 1618 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250418/مقاتلات-سو-25-الروسية-تدك-معاقل-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-العملية-الخاصة-1099660397.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا