https://sarabic.ae/20250418/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فالينيتينوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-1099670244.html
القوات الروسية تحرر بلدة فالينيتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة فالينيتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة فالينيتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T10:20+0000
2025-04-18T10:20+0000
2025-04-18T10:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسيىة: "تم تحرير بلدة فالنتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بفضل العمليات النشطة التي قامت بها وحدات من مجموعة القوات "الجنوب".وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها الوزارة الأسبوعي، عن الفترة من 12 إلى 18 نيسان/ أبريل: "خلال هذه الفترة تم استهداف سبعة ألوية ميكانيكية، ولواء جوي متنقل، وثلاثة ألوية هجومية، ولواء مدفعية، وفوج من الطائرات المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي، وثلاثة ألوية من الحرس الوطني ولواء القوات الخاصة آزوف (منظمة معترف بها كإرهابية ومحظورة في روسيا)".وأضافت: "صباح اليوم، نُفذت ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة على مواقع إنتاج رئيسية للطائرات المسيرة، والبنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية. وتحققت جميع أهداف الضربة".ووفقا لها فإنه خلال الأسبوع الماضي، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "إف-16" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و45 قنبلة جوية موجهة من نوع "جدام" و29 صاروخًا من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "هيمارس" الأمريكي الصنع، بالإضافة إلى 1618 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250418/مقاتلات-سو-25-الروسية-تدك-معاقل-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-العملية-الخاصة-1099660397.html
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روسيا
القوات الروسية تحرر بلدة فالينيتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:20 GMT 18.04.2025 (تم التحديث: 10:55 GMT 18.04.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة فالينيتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسيىة: "تم تحرير بلدة فالنتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بفضل العمليات النشطة التي قامت بها وحدات من مجموعة القوات "الجنوب".
وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها الوزارة الأسبوعي، عن الفترة من 12 إلى 18 نيسان/ أبريل: "خلال هذه الفترة تم استهداف سبعة ألوية ميكانيكية، ولواء جوي متنقل، وثلاثة ألوية هجومية، ولواء مدفعية، وفوج من الطائرات المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي، وثلاثة ألوية من الحرس الوطني ولواء القوات الخاصة آزوف (منظمة معترف بها كإرهابية ومحظورة في روسيا)".
وتابع البيان: "في الفترة من 12 إلى 18 أبريل، نفذت القوات المسلحة الروسية 9 ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار هجومية، ما أسفر عن تدمير مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الأسلحة والذخيرة والصواريخ والطائرات دون طيار الهجومية والقوارب المسيرة، ومراكز تدريب مشغلي الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
وأضافت: "صباح اليوم، نُفذت ضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة على مواقع إنتاج رئيسية للطائرات المسيرة، والبنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية. وتحققت جميع أهداف الضربة".
وقالت: "وسيطرت وحدات تجمع قوات "الغرب" الروسية مواقع أكثر فائدة، واستهدفت قوات ومعدات لخمسة ألوية ميكانيكية، ولواء حراسة، ولواءين هجوميين، ولواء مدفعية، تابعة للقوات الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي ولواء حرس وطني، وخسر العدو أكثر من 1730 عسكريًا ودبابتين وتم تدمير مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ثلاث ناقلات جند مدرعة وعددا من المدافع الميدانية، و12 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات و21 مستودع ذخيرة".
ووفقا لها فإنه خلال الأسبوع الماضي، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "إف-16" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و45 قنبلة جوية موجهة من نوع "جدام" و29 صاروخًا من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "هيمارس" الأمريكي الصنع، بالإضافة إلى 1618 طائرة دون طيار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.