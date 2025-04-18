https://sarabic.ae/20250418/مقاتلات-سو-25-الروسية-تدك-معاقل-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-العملية-الخاصة-1099660397.html
مقاتلات "سو-25" الروسية تدك معاقل القوات الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة
مقاتلات "سو-25" الروسية تدك معاقل القوات الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن مقاتلات هجومية روسية من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، هاجمت وحدات ومواقع تابعة للقوات المسلحة... 18.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-18T06:38+0000
2025-04-18T06:38+0000
2025-04-18T06:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نفذت طواقم مقاتلات هجومية من طراز "سو-25"، ضربات على معدات ومواقع القوى العسكرية الأوكرانية المتواجدة في منطقة تقع تحت مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ضمن منطقة العملية العسكرية الخاصة".وتابعت الوزارة، في بيانها، أنه بعد الضربة، أجرى الطواقم مناورة مضادة للصواريخ وأطلقت مصائد حرارية وعادت إلى المطار الذي انطلقت منه سالمة. ونتيجة لذلك، تم تدمير المعدات الخاصة وتحييد القوى البشرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة المستهدفة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250417/مقاتلة-روسية-من-طراز-سو-34-تستهدف-نقطة-انتشار-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1099615144.html
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روسيا
مقاتلات "سو-25" الروسية تدك معاقل القوات الأوكرانية في منطقة العملية الخاصة
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن مقاتلات هجومية روسية من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، هاجمت وحدات ومواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نفذت طواقم مقاتلات هجومية من طراز "سو-25"، ضربات على معدات ومواقع القوى العسكرية الأوكرانية المتواجدة في منطقة تقع تحت مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، ضمن منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وأضافت: "تم إطلاق الصواريخ من ارتفاعات منخفضة، وتم تنفيذ الضربة بعد تلقي الإحداثيات".
وتابعت الوزارة، في بيانها، أنه بعد الضربة، أجرى الطواقم مناورة مضادة للصواريخ وأطلقت مصائد حرارية وعادت إلى المطار الذي انطلقت منه سالمة. ونتيجة لذلك، تم تدمير المعدات الخاصة وتحييد القوى البشرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة المستهدفة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.