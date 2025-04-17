https://sarabic.ae/20250417/مقاتلة-روسية-من-طراز-سو-34-تستهدف-نقطة-انتشار-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1099615144.html
مقاتلة روسية من طراز "سو-34" تستهدف نقطة انتشار القوات المسلحة الأوكرانية
مقاتلة روسية من طراز "سو-34" تستهدف نقطة انتشار القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مقاتلة من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية استهدفت أفرادا ومعقلا للقوات الأوكرانية في منطقة عمليات مجموعة... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T05:41+0000
2025-04-17T05:41+0000
2025-04-17T05:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيان: "قبل المغادرة، تلقى طاقم طائرة "سو-34" التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية إحداثيات موقع نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية المجموعة".وأشارت وزارة الدفاع إلى أن إصابة الهدف قد تمت بنجاح، وتم تحقيق هدف الضربة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241229/مشاهد-لـسو-34-وهي-تستهدف-تجمعات-تابعة-لقوات-كييف-في-كورسك-فيديو--1096311308.html
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روسيا
مقاتلة روسية من طراز "سو-34" تستهدف نقطة انتشار القوات المسلحة الأوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مقاتلة من طراز "سو-34" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية استهدفت أفرادا ومعقلا للقوات الأوكرانية في منطقة عمليات مجموعة "الشرق".
وقالت الدفاع في بيان: "قبل المغادرة، تلقى طاقم طائرة "سو-34" التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية إحداثيات موقع نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية المجموعة".
وتابع: "تم توفير غطاء جوي مقاتل من قبل طاقم من طائرات " سو-35 إس" المزودة بصواريخ جو-جو موجهة. وبعد إنجاز المهمة القتالية، عاد الطاقمان بنجاح إلى المطار الرئيسي".
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن إصابة الهدف قد تمت بنجاح، وتم تحقيق هدف الضربة.
29 ديسمبر 2024, 14:51 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.