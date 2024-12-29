https://sarabic.ae/20241229/مشاهد-لـسو-34-وهي-تستهدف-تجمعات-تابعة-لقوات-كييف-في-كورسك-فيديو--1096311308.html
مشاهد لـ"سو-34" وهي تستهدف تجمعات تابعة لقوات كييف في كورسك... فيديو
مشاهد لـ"سو-34" وهي تستهدف تجمعات تابعة لقوات كييف في كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام طاقم المقاتلة الروسية "سو-34" باستهداف تجمع للجنود والمركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T14:51+0000
2024-12-29T14:51+0000
2024-12-29T14:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049208492_0:11:1547:881_1920x0_80_0_0_20008373fa0823b95c39f580c4774de7.jpg
وتبين المشاهد لحظة استهداف طاقم المقاتلة الروسية "سو-34" باستهداف تجمع للجنود والمركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تحييد نحو 400 عسكري أوكراني، في المعارك الدائرة على محور كورسك، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية، منذ توغلها في مقاطعة كورسك الروسية، أكثر من 45220 قتيلًا.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 400 عسكري، و3 دبابات و3 مركبات قتال مشاة ومركبة قتال مدرعة و14 سيارة و4 قطع مدفعية ومدفع هاون و13 طاقم تشغيل للطائرات مسيرة ورادار دفاع جوي". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241229/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك--1096303971.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
مشاهد لـ"سو-34" وهي تستهدف تجمعات تابعة لقوات كييف في كورسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام طاقم المقاتلة الروسية "سو-34" باستهداف تجمع للجنود والمركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وتبين المشاهد لحظة استهداف طاقم المقاتلة الروسية "سو-34" باستهداف تجمع للجنود والمركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تحييد نحو 400 عسكري أوكراني، في المعارك الدائرة على محور كورسك، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية، منذ توغلها في مقاطعة كورسك الروسية، أكثر من 45220 قتيلًا.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 400 عسكري، و3 دبابات و3 مركبات قتال مشاة ومركبة قتال مدرعة و14 سيارة و4 قطع مدفعية ومدفع هاون و13 طاقم تشغيل للطائرات مسيرة ورادار دفاع جوي".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.