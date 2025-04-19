https://sarabic.ae/20250419/رئيس-أركان-القوات-الروسية-العدو-حشد-قوات-كبيرة-في-مناطق-صغيرة-داخل-مقاطعة-كورسك-1099702033.html
رئيس أركان القوات الروسية: العدو حشد قوات كبيرة في مناطق صغيرة داخل مقاطعة كورسك
رئيس أركان القوات الروسية: العدو حشد قوات كبيرة في مناطق صغيرة داخل مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
صرح رئيس أركان القوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن جميع التشكيلات العسكرية الروسية الست تشن هجمات على 11 محورا، لافتا إلى أن قوات تجمع "سيفير" (الشمال)... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T14:24+0000
2025-04-19T14:24+0000
2025-04-19T14:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال غيراسيموف خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "حالياً، جميع التشكيلات العسكرية الست تقوم بعمليات هجومية على 11 محوراً".وأضاف: "قوات تجمع "سيفير" (الشمال)، تنفذ عملية هجومية لتحرير المناطق التي شهدت توغلاً من قبل القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك. وقد تم تحرير الجزء الأكبر من هذه الأراضي – أي ما يعادل 1260 كيلومتراً مربعاً، وهو ما يمثل 99.5 بالمئة، ولم يتبق سوى منطقتين تشهدان حالياً معارك، وهما منطقتا أوليشنا وغورنال، وتقعان مباشرة على الحدود مع أوكرانيا".وتابع قائلا: "بعد فشلها في المناطق الحدودية من مقاطعة كورسك، حاولت القوات الأوكرانية تنفيذ اختراق باتجاه مقاطعة بيلغورود، وذلك في منطقتي ديميدوفكا وبوبوفكا، اللتين تقعان بمحاذاة مقاطعة كورسك.. وقد تم إحباط محاولات التوغل الكبيرة هذه".وأكد أنه في الوقت الحالي "تم تطهير منطقة ديميدوفكا بالكامل، أما في جنوب بوبوفكا، فتوجد مجموعات صغيرة متسللة لا يتجاوز عدد أفرادها 12 شخصاً، وهم محاصرون وتجري عمليات القضاء عليهم، وقد تم عزل هذه المناطق بالكامل".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بوتين يوجه ببدء هدنة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكريةالدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تشن 10 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا
https://sarabic.ae/20250419/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شيفتشينكو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099697464.html
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روسيا, رصد عسكري
رئيس أركان القوات الروسية: العدو حشد قوات كبيرة في مناطق صغيرة داخل مقاطعة كورسك
14:24 GMT 19.04.2025 (تم التحديث: 14:42 GMT 19.04.2025)
صرح رئيس أركان القوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن جميع التشكيلات العسكرية الروسية الست تشن هجمات على 11 محورا، لافتا إلى أن قوات تجمع "سيفير" (الشمال) تواصل هجومها لتحرير مناطق في مقاطعة كورسك، وحررت الجزء الأكبر منها.
وقال غيراسيموف خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "حالياً، جميع التشكيلات العسكرية الست تقوم بعمليات هجومية على 11 محوراً".
وأضاف: "قوات تجمع "سيفير" (الشمال)، تنفذ عملية هجومية لتحرير المناطق التي شهدت توغلاً من قبل القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك. وقد تم تحرير الجزء الأكبر من هذه الأراضي – أي ما يعادل 1260 كيلومتراً مربعاً، وهو ما يمثل 99.5 بالمئة، ولم يتبق سوى منطقتين تشهدان حالياً معارك، وهما منطقتا أوليشنا وغورنال، وتقعان مباشرة على الحدود مع أوكرانيا".
وأوضح أن "العمل من أجل التحرير الكامل للمناطق، بما في ذلك المناطق الحرجية ومنطقة غورنال، لا يزال مستمراً".
وتابع قائلا: "بعد فشلها في المناطق الحدودية من مقاطعة كورسك، حاولت القوات الأوكرانية تنفيذ اختراق باتجاه مقاطعة بيلغورود، وذلك في منطقتي ديميدوفكا وبوبوفكا، اللتين تقعان بمحاذاة مقاطعة كورسك.. وقد تم إحباط محاولات التوغل الكبيرة هذه".
وأكد أنه في الوقت الحالي "تم تطهير منطقة ديميدوفكا بالكامل، أما في جنوب بوبوفكا، فتوجد مجموعات صغيرة متسللة لا يتجاوز عدد أفرادها 12 شخصاً، وهم محاصرون وتجري عمليات القضاء عليهم، وقد تم عزل هذه المناطق بالكامل".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.