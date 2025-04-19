رئيس أركان القوات الروسية: العدو حشد قوات كبيرة في مناطق صغيرة داخل مقاطعة كورسك

عربي
بوتين يوجه ببدء هدنة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:17 GMT
31 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
09:20 GMT
30 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور المجموعات الفاشية الاوروبية بالقتال في صفوف النازيين
12:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين وأمير قطر يبحثان العلاقات المشتركة والملفات في الشرق الأوسط.. وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يبحثان إنهاء الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:03 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:10 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
11:29 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:34 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
اقتراح أمريكي للتسوية في أوكرانيا يتضمن احتفاظ روسيا بالأراضي المحررة... إنطلاق الجولة الثانية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250419/رئيس-أركان-القوات-الروسية-العدو-حشد-قوات-كبيرة-في-مناطق-صغيرة-داخل-مقاطعة-كورسك-1099702033.html
رئيس أركان القوات الروسية: العدو حشد قوات كبيرة في مناطق صغيرة داخل مقاطعة كورسك
رئيس أركان القوات الروسية: العدو حشد قوات كبيرة في مناطق صغيرة داخل مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
صرح رئيس أركان القوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن جميع التشكيلات العسكرية الروسية الست تشن هجمات على 11 محورا، لافتا إلى أن قوات تجمع "سيفير" (الشمال)... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T14:24+0000
2025-04-19T14:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1f/1097336738_44:0:1219:661_1920x0_80_0_0_6905cf7532820c627b07862e6fd51bfc.png
وقال غيراسيموف خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "حالياً، جميع التشكيلات العسكرية الست تقوم بعمليات هجومية على 11 محوراً".وأضاف: "قوات تجمع "سيفير" (الشمال)، تنفذ عملية هجومية لتحرير المناطق التي شهدت توغلاً من قبل القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك. وقد تم تحرير الجزء الأكبر من هذه الأراضي – أي ما يعادل 1260 كيلومتراً مربعاً، وهو ما يمثل 99.5 بالمئة، ولم يتبق سوى منطقتين تشهدان حالياً معارك، وهما منطقتا أوليشنا وغورنال، وتقعان مباشرة على الحدود مع أوكرانيا".وتابع قائلا: "بعد فشلها في المناطق الحدودية من مقاطعة كورسك، حاولت القوات الأوكرانية تنفيذ اختراق باتجاه مقاطعة بيلغورود، وذلك في منطقتي ديميدوفكا وبوبوفكا، اللتين تقعان بمحاذاة مقاطعة كورسك.. وقد تم إحباط محاولات التوغل الكبيرة هذه".وأكد أنه في الوقت الحالي "تم تطهير منطقة ديميدوفكا بالكامل، أما في جنوب بوبوفكا، فتوجد مجموعات صغيرة متسللة لا يتجاوز عدد أفرادها 12 شخصاً، وهم محاصرون وتجري عمليات القضاء عليهم، وقد تم عزل هذه المناطق بالكامل".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بوتين يوجه ببدء هدنة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكريةالدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تشن 10 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا
https://sarabic.ae/20250419/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شيفتشينكو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099697464.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1f/1097336738_191:0:1072:661_1920x0_80_0_0_8b8446bc1c774595cb05728e34f975d8.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

رئيس أركان القوات الروسية: العدو حشد قوات كبيرة في مناطق صغيرة داخل مقاطعة كورسك

14:24 GMT 19.04.2025 (تم التحديث: 14:42 GMT 19.04.2025)
© Photo / Russian Ministry of Defenseرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، يفقد مركز قيادة مجموعة قوات "الشرق" في منطقة العملية العسكرية الخاصة
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، يفقد مركز قيادة مجموعة قوات الشرق في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense
تابعنا عبر
صرح رئيس أركان القوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن جميع التشكيلات العسكرية الروسية الست تشن هجمات على 11 محورا، لافتا إلى أن قوات تجمع "سيفير" (الشمال) تواصل هجومها لتحرير مناطق في مقاطعة كورسك، وحررت الجزء الأكبر منها.
وقال غيراسيموف خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "حالياً، جميع التشكيلات العسكرية الست تقوم بعمليات هجومية على 11 محوراً".
وأضاف: "قوات تجمع "سيفير" (الشمال)، تنفذ عملية هجومية لتحرير المناطق التي شهدت توغلاً من قبل القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك. وقد تم تحرير الجزء الأكبر من هذه الأراضي – أي ما يعادل 1260 كيلومتراً مربعاً، وهو ما يمثل 99.5 بالمئة، ولم يتبق سوى منطقتين تشهدان حالياً معارك، وهما منطقتا أوليشنا وغورنال، وتقعان مباشرة على الحدود مع أوكرانيا".
وأوضح أن "العمل من أجل التحرير الكامل للمناطق، بما في ذلك المناطق الحرجية ومنطقة غورنال، لا يزال مستمراً".
وتابع قائلا: "بعد فشلها في المناطق الحدودية من مقاطعة كورسك، حاولت القوات الأوكرانية تنفيذ اختراق باتجاه مقاطعة بيلغورود، وذلك في منطقتي ديميدوفكا وبوبوفكا، اللتين تقعان بمحاذاة مقاطعة كورسك.. وقد تم إحباط محاولات التوغل الكبيرة هذه".
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:28 GMT
وأكد أنه في الوقت الحالي "تم تطهير منطقة ديميدوفكا بالكامل، أما في جنوب بوبوفكا، فتوجد مجموعات صغيرة متسللة لا يتجاوز عدد أفرادها 12 شخصاً، وهم محاصرون وتجري عمليات القضاء عليهم، وقد تم عزل هذه المناطق بالكامل".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
بوتين يوجه ببدء هدنة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تشن 10 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала