https://sarabic.ae/20250419/رئيس-أركان-القوات-الروسية-العدو-حشد-قوات-كبيرة-في-مناطق-صغيرة-داخل-مقاطعة-كورسك-1099702033.html

رئيس أركان القوات الروسية: العدو حشد قوات كبيرة في مناطق صغيرة داخل مقاطعة كورسك

رئيس أركان القوات الروسية: العدو حشد قوات كبيرة في مناطق صغيرة داخل مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

صرح رئيس أركان القوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن جميع التشكيلات العسكرية الروسية الست تشن هجمات على 11 محورا، لافتا إلى أن قوات تجمع "سيفير" (الشمال)... 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T14:24+0000

2025-04-19T14:24+0000

2025-04-19T14:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقال غيراسيموف خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "حالياً، جميع التشكيلات العسكرية الست تقوم بعمليات هجومية على 11 محوراً".وأضاف: "قوات تجمع "سيفير" (الشمال)، تنفذ عملية هجومية لتحرير المناطق التي شهدت توغلاً من قبل القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك. وقد تم تحرير الجزء الأكبر من هذه الأراضي – أي ما يعادل 1260 كيلومتراً مربعاً، وهو ما يمثل 99.5 بالمئة، ولم يتبق سوى منطقتين تشهدان حالياً معارك، وهما منطقتا أوليشنا وغورنال، وتقعان مباشرة على الحدود مع أوكرانيا".وتابع قائلا: "بعد فشلها في المناطق الحدودية من مقاطعة كورسك، حاولت القوات الأوكرانية تنفيذ اختراق باتجاه مقاطعة بيلغورود، وذلك في منطقتي ديميدوفكا وبوبوفكا، اللتين تقعان بمحاذاة مقاطعة كورسك.. وقد تم إحباط محاولات التوغل الكبيرة هذه".وأكد أنه في الوقت الحالي "تم تطهير منطقة ديميدوفكا بالكامل، أما في جنوب بوبوفكا، فتوجد مجموعات صغيرة متسللة لا يتجاوز عدد أفرادها 12 شخصاً، وهم محاصرون وتجري عمليات القضاء عليهم، وقد تم عزل هذه المناطق بالكامل".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بوتين يوجه ببدء هدنة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكريةالدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تشن 10 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا

https://sarabic.ae/20250419/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شيفتشينكو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1099697464.html

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روسيا, رصد عسكري