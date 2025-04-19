https://sarabic.ae/20250419/ضابط-سابق-بالجيش-الأمريكي-هدنة-عيد-الفصح-بالغة-الأهمية-وخطوة-إيجابية-من-الرئيس-بوتين-1099703579.html

ضابط سابق بالجيش الأمريكي: هدنة عيد الفصح بالغة الأهمية وخطوة إيجابية من الرئيس بوتين

ضابط سابق بالجيش الأمريكي: هدنة عيد الفصح بالغة الأهمية وخطوة إيجابية من الرئيس بوتين

سبوتنيك عربي

ذكر الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، إيرل راسموسن، أن هدنة عيد الفصح بالغة الأهمية وخطوة إيجابية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T15:26+0000

2025-04-19T15:26+0000

2025-04-19T15:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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تقارير سبوتنيك

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قال الضابط الأمريكي في مقابلة مع "سبوتنيك"، أنه "أعتقد أن عيد الفصح فترة بالغة الأهمية. آمل أن يكون كلا الجانبين منفتحين على الالتزام بنوع من وقف إطلاق النار، وأعتقد أنها خطوة إيجابية، وبادرة إيجابية من الرئيس بوتين، وأظن أن الولايات المتحدة ستنظر إليها على أنها إيجابية أيضًا، خاصة خلال فترة الأعياد".ووفقا للضابط الأمريكي، فإنه "سيكون رد فعل الولايات المتحدة مختلفًا - أعتقد أنهم سيكونون منفتحين على الأمر ومتفاعلين معه، لكن هناك مناقشات جارية حاليًا حول الانسحاب الأمريكي الكامل".وحول احتمالية التزام نظام كييف بالهدنة أشار الضابط إلى أنه "يجب أن تكون روسيا واعية لهجوم محتمل، بغض النظرعما إذا كان هناك اتفاق على هدنة عيد الفصح أم لا".وعن مدى مشاركة الولايات المتحدة في مراقبة التزام كلا الجانبين بشروط الهدنة، أضاف راسموسن: "نعم، هذا يدخل في الجانب السياسي تحديدًا. لا أعتقد أنهم سيُجرون مراقبةً من نوع إنفاذ. ربما سيُجرون مراقبةً لمعرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق، ولمراقبة الوضع الحالي، ومن يرفضه، ومن يحاول الموافقة عليه".وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد إلى الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".وأشار بوتين إلى أن مسار الهدنة سوف يظهر مدى استعداد نظام كييف للرغبة والقدرة على المشاركة في محادثات سلام.

https://sarabic.ae/20250419/بوتين-يوجه-ببدء-دنة-عيد-الفصح-ووقف-جميع-العمليات-العسكرية--1099701752.html

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