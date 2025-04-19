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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250419/ضابط-سابق-بالجيش-الأمريكي-هدنة-عيد-الفصح-بالغة-الأهمية-وخطوة-إيجابية-من-الرئيس-بوتين-1099703579.html
ضابط سابق بالجيش الأمريكي: هدنة عيد الفصح بالغة الأهمية وخطوة إيجابية من الرئيس بوتين
ضابط سابق بالجيش الأمريكي: هدنة عيد الفصح بالغة الأهمية وخطوة إيجابية من الرئيس بوتين
سبوتنيك عربي
ذكر الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، إيرل راسموسن، أن هدنة عيد الفصح بالغة الأهمية وخطوة إيجابية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T15:26+0000
2025-04-19T15:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
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قال الضابط الأمريكي في مقابلة مع "سبوتنيك"، أنه "أعتقد أن عيد الفصح فترة بالغة الأهمية. آمل أن يكون كلا الجانبين منفتحين على الالتزام بنوع من وقف إطلاق النار، وأعتقد أنها خطوة إيجابية، وبادرة إيجابية من الرئيس بوتين، وأظن أن الولايات المتحدة ستنظر إليها على أنها إيجابية أيضًا، خاصة خلال فترة الأعياد".ووفقا للضابط الأمريكي، فإنه "سيكون رد فعل الولايات المتحدة مختلفًا - أعتقد أنهم سيكونون منفتحين على الأمر ومتفاعلين معه، لكن هناك مناقشات جارية حاليًا حول الانسحاب الأمريكي الكامل".وحول احتمالية التزام نظام كييف بالهدنة أشار الضابط إلى أنه "يجب أن تكون روسيا واعية لهجوم محتمل، بغض النظرعما إذا كان هناك اتفاق على هدنة عيد الفصح أم لا".وعن مدى مشاركة الولايات المتحدة في مراقبة التزام كلا الجانبين بشروط الهدنة، أضاف راسموسن: "نعم، هذا يدخل في الجانب السياسي تحديدًا. لا أعتقد أنهم سيُجرون مراقبةً من نوع إنفاذ. ربما سيُجرون مراقبةً لمعرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق، ولمراقبة الوضع الحالي، ومن يرفضه، ومن يحاول الموافقة عليه".وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد إلى الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".وأشار بوتين إلى أن مسار الهدنة سوف يظهر مدى استعداد نظام كييف للرغبة والقدرة على المشاركة في محادثات سلام.
https://sarabic.ae/20250419/بوتين-يوجه-ببدء-دنة-عيد-الفصح-ووقف-جميع-العمليات-العسكرية--1099701752.html
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روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

ضابط سابق بالجيش الأمريكي: هدنة عيد الفصح بالغة الأهمية وخطوة إيجابية من الرئيس بوتين

15:26 GMT 19.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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حصري
ذكر الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، إيرل راسموسن، أن هدنة عيد الفصح بالغة الأهمية وخطوة إيجابية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
قال الضابط الأمريكي في مقابلة مع "سبوتنيك"، أنه "أعتقد أن عيد الفصح فترة بالغة الأهمية. آمل أن يكون كلا الجانبين منفتحين على الالتزام بنوع من وقف إطلاق النار، وأعتقد أنها خطوة إيجابية، وبادرة إيجابية من الرئيس بوتين، وأظن أن الولايات المتحدة ستنظر إليها على أنها إيجابية أيضًا، خاصة خلال فترة الأعياد".

وتابع راسموسن: "لا أعرف السيد زيلينسكي، لا أعرف ما إذا كان عيد الفصح عطلة مهمة بالنسبة له، وإنه كذلك بالنسبة لجنوده وشعبه، وأعتقد أنه سيكون من الإيجابي أن يفعل ذلك أيضًا، لكنني قلق. أعتقد أنها خطوة إيجابية للأمام".

ووفقا للضابط الأمريكي، فإنه "سيكون رد فعل الولايات المتحدة مختلفًا - أعتقد أنهم سيكونون منفتحين على الأمر ومتفاعلين معه، لكن هناك مناقشات جارية حاليًا حول الانسحاب الأمريكي الكامل".
وحول احتمالية التزام نظام كييف بالهدنة أشار الضابط إلى أنه "يجب أن تكون روسيا واعية لهجوم محتمل، بغض النظرعما إذا كان هناك اتفاق على هدنة عيد الفصح أم لا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
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بوتين يوجه ببدء "هدنة عيد الفصح" ووقف جميع العمليات العسكرية
13:54 GMT
وعن مدى مشاركة الولايات المتحدة في مراقبة التزام كلا الجانبين بشروط الهدنة، أضاف راسموسن: "نعم، هذا يدخل في الجانب السياسي تحديدًا. لا أعتقد أنهم سيُجرون مراقبةً من نوع إنفاذ. ربما سيُجرون مراقبةً لمعرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق، ولمراقبة الوضع الحالي، ومن يرفضه، ومن يحاول الموافقة عليه".
وأفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.
وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد إلى الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".
وأشار بوتين إلى أن مسار الهدنة سوف يظهر مدى استعداد نظام كييف للرغبة والقدرة على المشاركة في محادثات سلام.
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