https://sarabic.ae/20250419/محلل-سابق-لدى-مكتب-وزير-الدفاع-الأمريكي-هدنة-عيد-الفصح-تظهر-رغبة-روسيا-بإنهاء-الأزمة-الأوكرانية--1099703463.html

محلل سابق لدى مكتب وزير الدفاع الأمريكي: هدنة عيد الفصح تظهر رغبة روسيا بإنهاء الأزمة الأوكرانية

محلل سابق لدى مكتب وزير الدفاع الأمريكي: هدنة عيد الفصح تظهر رغبة روسيا بإنهاء الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

اعتبر مايكل مالوف، المحلل الأمني السابق في مكتب وزير الدفاع الأمريكي، أن هدنة عيد الفصح التي أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي بمثابة إشارة مهمة تؤكد... 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T15:36+0000

2025-04-19T15:36+0000

2025-04-19T15:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

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وقال مالوف: "أعتقد أن دعوة بوتين لوقف إطلاق النار من الجانب الروسي لكلا الجانبين غير مسبوقة ومهمة. وأعتقد أن هذا يظهر رغبة حقيقية في إنهاء هذه الأزمة، خاصة في ضوء ما قاله الرئيس ترامب. وألمح ترامب إلى أن شيئا كبيرا قد يحدث هذا الأسبوع، وربما كان ذلك جزءا من تلك المناقشات السابقة".وتابع الخبير: "لذا فإن ذلك سيكون بمثابة إشارة مهمة - وأعتقد أن ترامب يراقب الأمر لمعرفة ما إذا كان زيلينسكي يمكن أن يكون شريكًا موثوقًا به. وفي هذه المرحلة، أعتقد أن ترامب لديه ثقة أكبر في تنفيذ أمر بوتين. والأمر المهم الآن هو كيف سيكون رد فعل الجانب الأوكراني، وهذا سيكون مؤشرا كبيرا".ووصف مالوف وقف إطلاق النار بـ"التطور القيّم"، مضيفا "أعتقد أن هذا يدل على جهد حقيقي من جانب الرئيس ترامب والسيد بوتين. وإذا نجح كلا الطرفين في تحقيق أهدافهما، فقد نتمكن من تجاوز الأزمة الأوكرانية". وأشار ترامب إلى أن هناك العديد من الأشياء التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا القيام بها معًا.وأفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.وقال بوتين: "يجب أن تكون قواتنا مستعدة لصد أي انتهاكات محتملة لوقف إطلاق النار (هدنة عيد الفصح) واستفزازات العدو، وأي أعمال عدوانية. نعلم أن نظام كييف انتهك اتفاقية عدم استهداف البنية التحتية للطاقة أكثر من 100 مرة، كما أبلغتني (رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف). لذلك، أطلب منكم التحلي بأقصى درجات اليقظة والهدوء، والاستعداد للرد الفوري والشامل".

https://sarabic.ae/20250419/بوتين-يوجه-ببدء-دنة-عيد-الفصح-ووقف-جميع-العمليات-العسكرية--1099701752.html

https://sarabic.ae/20250419/رئيس-أركان-القوات-الروسية-العدو-حشد-قوات-كبيرة-في-مناطق-صغيرة-داخل-مقاطعة-كورسك-1099702033.html

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العالم, روسيا