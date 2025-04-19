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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250419/محلل-سابق-لدى-مكتب-وزير-الدفاع-الأمريكي-هدنة-عيد-الفصح-تظهر-رغبة-روسيا-بإنهاء-الأزمة-الأوكرانية--1099703463.html
محلل سابق لدى مكتب وزير الدفاع الأمريكي: هدنة عيد الفصح تظهر رغبة روسيا بإنهاء الأزمة الأوكرانية
محلل سابق لدى مكتب وزير الدفاع الأمريكي: هدنة عيد الفصح تظهر رغبة روسيا بإنهاء الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
اعتبر مايكل مالوف، المحلل الأمني السابق في مكتب وزير الدفاع الأمريكي، أن هدنة عيد الفصح التي أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي بمثابة إشارة مهمة تؤكد... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T15:36+0000
2025-04-19T15:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقال مالوف: "أعتقد أن دعوة بوتين لوقف إطلاق النار من الجانب الروسي لكلا الجانبين غير مسبوقة ومهمة. وأعتقد أن هذا يظهر رغبة حقيقية في إنهاء هذه الأزمة، خاصة في ضوء ما قاله الرئيس ترامب. وألمح ترامب إلى أن شيئا كبيرا قد يحدث هذا الأسبوع، وربما كان ذلك جزءا من تلك المناقشات السابقة".وتابع الخبير: "لذا فإن ذلك سيكون بمثابة إشارة مهمة - وأعتقد أن ترامب يراقب الأمر لمعرفة ما إذا كان زيلينسكي يمكن أن يكون شريكًا موثوقًا به. وفي هذه المرحلة، أعتقد أن ترامب لديه ثقة أكبر في تنفيذ أمر بوتين. والأمر المهم الآن هو كيف سيكون رد فعل الجانب الأوكراني، وهذا سيكون مؤشرا كبيرا".ووصف مالوف وقف إطلاق النار بـ"التطور القيّم"، مضيفا "أعتقد أن هذا يدل على جهد حقيقي من جانب الرئيس ترامب والسيد بوتين. وإذا نجح كلا الطرفين في تحقيق أهدافهما، فقد نتمكن من تجاوز الأزمة الأوكرانية". وأشار ترامب إلى أن هناك العديد من الأشياء التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا القيام بها معًا.وأفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.وقال بوتين: "يجب أن تكون قواتنا مستعدة لصد أي انتهاكات محتملة لوقف إطلاق النار (هدنة عيد الفصح) واستفزازات العدو، وأي أعمال عدوانية. نعلم أن نظام كييف انتهك اتفاقية عدم استهداف البنية التحتية للطاقة أكثر من 100 مرة، كما أبلغتني (رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف). لذلك، أطلب منكم التحلي بأقصى درجات اليقظة والهدوء، والاستعداد للرد الفوري والشامل".
https://sarabic.ae/20250419/بوتين-يوجه-ببدء-دنة-عيد-الفصح-ووقف-جميع-العمليات-العسكرية--1099701752.html
https://sarabic.ae/20250419/رئيس-أركان-القوات-الروسية-العدو-حشد-قوات-كبيرة-في-مناطق-صغيرة-داخل-مقاطعة-كورسك-1099702033.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

محلل سابق لدى مكتب وزير الدفاع الأمريكي: هدنة عيد الفصح تظهر رغبة روسيا بإنهاء الأزمة الأوكرانية

15:36 GMT 19.04.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورمدفع هاوتزر "دي-20" التابع لفيلق المتطوعين في كتيبة القوات الخاصة المنفصلة "أربات" في مقاطعة كورسك
مدفع هاوتزر دي-20 التابع لفيلق المتطوعين في كتيبة القوات الخاصة المنفصلة أربات في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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اعتبر مايكل مالوف، المحلل الأمني السابق في مكتب وزير الدفاع الأمريكي، أن هدنة عيد الفصح التي أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي بمثابة إشارة مهمة تؤكد وجود رغبة حقيقية بإنهاء الأزمة الأوكرانية.
وقال مالوف: "أعتقد أن دعوة بوتين لوقف إطلاق النار من الجانب الروسي لكلا الجانبين غير مسبوقة ومهمة. وأعتقد أن هذا يظهر رغبة حقيقية في إنهاء هذه الأزمة، خاصة في ضوء ما قاله الرئيس ترامب. وألمح ترامب إلى أن شيئا كبيرا قد يحدث هذا الأسبوع، وربما كان ذلك جزءا من تلك المناقشات السابقة".

وأوضح المحلل أن "حقيقة أن بوتين يتحرك للأمام ويجعل هذا (إمكانية إنهاء الصراع) حقيقة واقعة أمر مهم للغاية. والآن علينا أن ننتظر ونرى ما سيكون رد فعل زيلينسكي، وهذا سيقول الكثير. ولكن لسوء الحظ، أثبت زيلينسكي أنه لا يستطيع الالتزام بالاتفاقيات، خاصة في ظل ما كان من المفترض أن يكون وقف إطلاق النار بشأن الهجمات على البنية التحتية للطاقة. توقف الروس على الفور، لكن قوات زيلينسكي لم تفعل ذلك".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يوجه ببدء "هدنة عيد الفصح" ووقف جميع العمليات العسكرية
13:54 GMT
وتابع الخبير: "لذا فإن ذلك سيكون بمثابة إشارة مهمة - وأعتقد أن ترامب يراقب الأمر لمعرفة ما إذا كان زيلينسكي يمكن أن يكون شريكًا موثوقًا به. وفي هذه المرحلة، أعتقد أن ترامب لديه ثقة أكبر في تنفيذ أمر بوتين. والأمر المهم الآن هو كيف سيكون رد فعل الجانب الأوكراني، وهذا سيكون مؤشرا كبيرا".

وقال مالوف: "بشكل عام، تعد هذه خطوة هامة. وهذا يظهر بوضوح الجهود الجادة المبذولة لإنهاء الصراع وجمع الطرفين على طاولة الحوار. وأعتقد أيضًا أن الرئيس ترامب يريد المضي قدمًا بالدبلوماسية وإعادة بناء العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا - والاعتراف بروسيا كشريك استراتيجي، وهو ما هي عليه بالفعل. ولكن لسوء الحظ، لم تعترف إدارة بايدن بذلك قط، بل تجاهلت موسكو أو تحدثت إليها باستخفاف".

رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، يفقد مركز قيادة مجموعة قوات الشرق في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس أركان القوات الروسية: العدو حشد قوات كبيرة في مناطق صغيرة داخل مقاطعة كورسك
14:24 GMT
ووصف مالوف وقف إطلاق النار بـ"التطور القيّم"، مضيفا "أعتقد أن هذا يدل على جهد حقيقي من جانب الرئيس ترامب والسيد بوتين. وإذا نجح كلا الطرفين في تحقيق أهدافهما، فقد نتمكن من تجاوز الأزمة الأوكرانية". وأشار ترامب إلى أن هناك العديد من الأشياء التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا القيام بها معًا.

ونوه مالوف إلى وجود "زاوية أخرى مهمة ــ فقد زار وزير الخارجية الإيراني روسيا أو يزورها حاليا، ومن المتوقع أن يلتقي مسؤولين صينيين لمناقشة التعاون في حل القضايا النووية. وتلعب روسيا دوراً رئيسياً هنا، خاصة أنها ستكون الدولة التي ستقوم ببناء المفاعلات النووية المشروعة لإيران. ومن ثم فإن ترامب يتطلع إلى شراكة جيوستراتيجية أوسع مع روسيا، حيث تشكل أوكرانيا وإيران مجرد منطقتين رئيسيتين للتعاون الضروري".

وأفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.
وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد إلى الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".
وقال بوتين: "يجب أن تكون قواتنا مستعدة لصد أي انتهاكات محتملة لوقف إطلاق النار (هدنة عيد الفصح) واستفزازات العدو، وأي أعمال عدوانية. نعلم أن نظام كييف انتهك اتفاقية عدم استهداف البنية التحتية للطاقة أكثر من 100 مرة، كما أبلغتني (رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف). لذلك، أطلب منكم التحلي بأقصى درجات اليقظة والهدوء، والاستعداد للرد الفوري والشامل".
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