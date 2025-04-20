https://sarabic.ae/20250420/تصويت-برأيك-هل-تمهد-هدنة-عيد-الفصح-لحل-مستدام-للأزمة-الأوكرانية؟-1099718980.html
تصويت... برأيك هل تمهد هدنة عيد الفصح لحل مستدام للأزمة الأوكرانية؟
تصويت... برأيك هل تمهد هدنة عيد الفصح لحل مستدام للأزمة الأوكرانية؟
سبوتنيك عربي
تصدر خبر إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، لوقف مؤقت لإطلاق النار في منطقة العملية العسكرية الخاصة بمناسبة عيد الفصح، عناوين الأخبار العالمية، حيث... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T08:58+0000
2025-04-20T08:58+0000
2025-04-20T09:15+0000
استطلاعات الرأي
روسيا
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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ودخلت الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي، حيّز التنفيذ الساعة السادسة من مساء أمس السبت 18 أبريل/ نيسان الجاري بتوقيت موسكو، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف ليل اليوم الأحد / الاثنين.واعتبر الكثير من الخبراء أن إعلان الرئيس الروسي للهدنة حدث غير مسبوق، ويؤكد المساعي التي يقوم بها الرئيس الروسي من أجل إنهاء الصراع خلال المفاوضات مع الجانب الأمريكي، فيما اشار آخرون إلى أن العالم اليوم يترقب تصرفات نظام كييف من أجل تقييم جديته في التعاطي مع الموضوع.برأيك هل تمهد هدنة عيد الفصح لحل مستدام للأزمة الأوكرانية؟
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, опросы
استطلاعات الرأي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, опросы
تصويت... برأيك هل تمهد هدنة عيد الفصح لحل مستدام للأزمة الأوكرانية؟
08:58 GMT 20.04.2025 (تم التحديث: 09:15 GMT 20.04.2025)
تصدر خبر إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، لوقف مؤقت لإطلاق النار في منطقة العملية العسكرية الخاصة بمناسبة عيد الفصح، عناوين الأخبار العالمية، حيث اعتبر الكثيرون أن هذه المبادرة تؤكد على حسن النوايا الروسية وجديتها في إنهاء الصراع الأوكراني.
ودخلت الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي، حيّز التنفيذ الساعة السادسة من مساء أمس السبت 18 أبريل/ نيسان الجاري بتوقيت موسكو، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف ليل اليوم الأحد / الاثنين.
واعتبر الكثير من الخبراء أن إعلان الرئيس الروسي للهدنة حدث غير مسبوق، ويؤكد المساعي التي يقوم بها الرئيس الروسي من أجل إنهاء الصراع خلال المفاوضات مع الجانب الأمريكي، فيما اشار آخرون إلى أن العالم اليوم يترقب تصرفات نظام كييف من أجل تقييم جديته في التعاطي مع الموضوع.
برأيك هل تمهد هدنة عيد الفصح لحل مستدام للأزمة الأوكرانية؟