تصويت... برأيك هل تمهد هدنة عيد الفصح لحل مستدام للأزمة الأوكرانية؟

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:03 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:10 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
11:29 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:34 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
اقتراح أمريكي للتسوية في أوكرانيا يتضمن احتفاظ روسيا بالأراضي المحررة... إنطلاق الجولة الثانية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250420/تصويت-برأيك-هل-تمهد-هدنة-عيد-الفصح-لحل-مستدام-للأزمة-الأوكرانية؟-1099718980.html
تصويت... برأيك هل تمهد هدنة عيد الفصح لحل مستدام للأزمة الأوكرانية؟
تصويت... برأيك هل تمهد هدنة عيد الفصح لحل مستدام للأزمة الأوكرانية؟
سبوتنيك عربي
تصدر خبر إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، لوقف مؤقت لإطلاق النار في منطقة العملية العسكرية الخاصة بمناسبة عيد الفصح، عناوين الأخبار العالمية، حيث... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T08:58+0000
2025-04-20T09:15+0000
استطلاعات الرأي
روسيا
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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ودخلت الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي، حيّز التنفيذ الساعة السادسة من مساء أمس السبت 18 أبريل/ نيسان الجاري بتوقيت موسكو، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف ليل اليوم الأحد / الاثنين.واعتبر الكثير من الخبراء أن إعلان الرئيس الروسي للهدنة حدث غير مسبوق، ويؤكد المساعي التي يقوم بها الرئيس الروسي من أجل إنهاء الصراع خلال المفاوضات مع الجانب الأمريكي، فيما اشار آخرون إلى أن العالم اليوم يترقب تصرفات نظام كييف من أجل تقييم جديته في التعاطي مع الموضوع.برأيك هل تمهد هدنة عيد الفصح لحل مستدام للأزمة الأوكرانية؟
سبوتنيك عربي
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استطلاعات الرأي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, опросы
استطلاعات الرأي, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, опросы

تصويت... برأيك هل تمهد هدنة عيد الفصح لحل مستدام للأزمة الأوكرانية؟

08:58 GMT 20.04.2025 (تم التحديث: 09:15 GMT 20.04.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورمدفع هاوتزر "دي-20" التابع لفيلق المتطوعين في كتيبة القوات الخاصة المنفصلة "أربات" في مقاطعة كورسك
مدفع هاوتزر دي-20 التابع لفيلق المتطوعين في كتيبة القوات الخاصة المنفصلة أربات في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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تابعنا عبر
تصدر خبر إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، لوقف مؤقت لإطلاق النار في منطقة العملية العسكرية الخاصة بمناسبة عيد الفصح، عناوين الأخبار العالمية، حيث اعتبر الكثيرون أن هذه المبادرة تؤكد على حسن النوايا الروسية وجديتها في إنهاء الصراع الأوكراني.
ودخلت الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي، حيّز التنفيذ الساعة السادسة من مساء أمس السبت 18 أبريل/ نيسان الجاري بتوقيت موسكو، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف ليل اليوم الأحد / الاثنين.
واعتبر الكثير من الخبراء أن إعلان الرئيس الروسي للهدنة حدث غير مسبوق، ويؤكد المساعي التي يقوم بها الرئيس الروسي من أجل إنهاء الصراع خلال المفاوضات مع الجانب الأمريكي، فيما اشار آخرون إلى أن العالم اليوم يترقب تصرفات نظام كييف من أجل تقييم جديته في التعاطي مع الموضوع.
برأيك هل تمهد هدنة عيد الفصح لحل مستدام للأزمة الأوكرانية؟
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