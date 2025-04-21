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الدفاع الروسية: 4900 خرق من قبل القوات الأوكرانية خلال هدنة عيد الفصح
الدفاع الروسية: 4900 خرق من قبل القوات الأوكرانية خلال هدنة عيد الفصح
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، تسجيل 4900 انتهاك من قبل القوات الأوكرانية خلال هدنة عيد الفصح 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T07:35+0000
2025-04-21T08:29+0000
روسيا
رصد عسكري
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فيما كشفت الوزارة، في بيان صادر عنها، أنه وعلى الرغم من هدنة عيد الفصح، استخدمت القوات الأوكرانية خلال الهدنة 90 طائرة أُسقطت جميعها ونفذت 1404 هجمات وشنت 3316 هجوما بمسيّرات على مواقع تمركز القوات.كما حاولت القوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ ست هجمات، بما في ذلك في مناطق سوخايا بالكا، وبوغاتير، وبيرشي-ترافنيا، وبيلوغوروفكا، وتاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك في منطقة أوليشنيا التابعة مقاطعة كورسك، والتي تم صدها جميعا.وأضاف البيان: "كما تم تنفيذ 1404 قصف مدفعي وصاروخي، و3316 ضربة جوية باستخدام طائرات رباعية المراوح (كوادكوبتر) على مواقع قواتنا، في المناطق الحدودية لمقاطعات بريانسك وكورسك وبيلغورود، من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل/ نيسان، وحتى الساعة 00:00 يوم 21 أبريل، تم تنفيذ 19 هجمة قصف و49 ضربة بطائرات مسيرة، و16 عملية إسقاط ذخائر من طائرات دون طيار، (على 25 معقلًا لوحدات القوات المسلحة الروسية و51 منطقة مأهولة بالسكان)، وبشكل عام، خلال النهار، انخفضت شدة إطلاق النار والعمليات القتالية من قبل العدو على طول خط المواجهة بأكمله بشكل كبير.وجاء في بيان الوزارة: " تنفيذا لأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، التزمت جميع القوات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بوقف إطلاق النار بشكل صارم وذلك من الساعة 18:00 يوم 19 نيسان/أبريل حتى الساعة 00:00 لـ21 نيسان/ أبريل وبقيت القوات في الخطوط والمواقع التي تسيطر عليها". وأردف البيان: "مع انتهاء وقف إطلاق النار، واصلت القوات المسلحة الروسية، تنفيذ مهامها في خضم العملية العسكرية الخاصة.واستهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على محور بيلغورود، القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، التي خسرت ما يصل إلى 20 جنديًا ومدفعا. واستهدفت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيربينوفكا ويابلونوفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات المركز تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنوأرميسك ونوفوبافلوفكا وأليكسييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" خسائر بالقوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية. واستهدفت وحدات من مجموعة قوات دنيبر تشكيلات اللواء الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق نوفودانيلوفكا التابعة لمقاطعة زابورجيه، وبونياتوفكا في مقاطعة خيرسون.كما استهدف الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، البنية التحتية لمطار عسكري ومستودعات ذخيرة وطائرات دون طيار، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 74 منطقة.وختم البيان: "كما دمرت منظومات الدفاع الجوي 104 طائرة مسيرة".تعليقا على هدنة عيد الفصح.. خبير سياسي: الموقف الروسي تميز بالصمود والوعي والحزم
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https://sarabic.ae/20250420/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-قبل-سريان-الهدنة-على-محور-كورسك-بلغت-155-عسكريا-1099722479.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: 4900 خرق من قبل القوات الأوكرانية خلال هدنة عيد الفصح

07:35 GMT 21.04.2025 (تم التحديث: 08:29 GMT 21.04.2025)
© Sputnik . Ada Bagianوزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Sputnik . Ada Bagian
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، تسجيل 4900 انتهاك من قبل القوات الأوكرانية خلال هدنة عيد الفصح
فيما كشفت الوزارة، في بيان صادر عنها، أنه وعلى الرغم من هدنة عيد الفصح، استخدمت القوات الأوكرانية خلال الهدنة 90 طائرة أُسقطت جميعها ونفذت 1404 هجمات وشنت 3316 هجوما بمسيّرات على مواقع تمركز القوات.
كما حاولت القوات المسلحة الأوكرانية تنفيذ ست هجمات، بما في ذلك في مناطق سوخايا بالكا، وبوغاتير، وبيرشي-ترافنيا، وبيلوغوروفكا، وتاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك في منطقة أوليشنيا التابعة مقاطعة كورسك، والتي تم صدها جميعا.
خلال فترة وقف إطلاق النار، استخدم العدو 90 طائرة دون طيار، ثمانية منها كانت خارج منطقة العمليات الخاصة، تم تدميرها كافة.
وأضاف البيان: "كما تم تنفيذ 1404 قصف مدفعي وصاروخي، و3316 ضربة جوية باستخدام طائرات رباعية المراوح (كوادكوبتر) على مواقع قواتنا، في المناطق الحدودية لمقاطعات بريانسك وكورسك وبيلغورود، من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل/ نيسان، وحتى الساعة 00:00 يوم 21 أبريل، تم تنفيذ 19 هجمة قصف و49 ضربة بطائرات مسيرة، و16 عملية إسقاط ذخائر من طائرات دون طيار، (على 25 معقلًا لوحدات القوات المسلحة الروسية و51 منطقة مأهولة بالسكان)، وبشكل عام، خلال النهار، انخفضت شدة إطلاق النار والعمليات القتالية من قبل العدو على طول خط المواجهة بأكمله بشكل كبير.
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فيما كشفت الوزارة أن القوات التابعة لها التزمت بوقف إطلاق النار بمنطقة العملية العسكرية الخاصة من الساعة 18:00 يوم السبت وحتى منتصف ليلة 21 نيسان/ أبريل.

وجاء في بيان الوزارة: " تنفيذا لأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة في روسيا، التزمت جميع القوات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بوقف إطلاق النار بشكل صارم وذلك من الساعة 18:00 يوم 19 نيسان/أبريل حتى الساعة 00:00 لـ21 نيسان/ أبريل وبقيت القوات في الخطوط والمواقع التي تسيطر عليها".
وأردف البيان: "مع انتهاء وقف إطلاق النار، واصلت القوات المسلحة الروسية، تنفيذ مهامها في خضم العملية العسكرية الخاصة.
واستهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على محور بيلغورود، القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، التي خسرت ما يصل إلى 20 جنديًا ومدفعا.
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كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 جنديًا.
واستهدفت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيربينوفكا ويابلونوفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 45 عسكريًا ومركبة مدرعة قتالية من طراز "قوزاق" ومدفعي ميدان.
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كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات المركز تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كراسنوأرميسك ونوفوبافلوفكا وأليكسييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 80 جنديًا، ومركبة مدرعة قتالية من طراز قوزاق وشاحنة صغيرة.
كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" خسائر بالقوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة بوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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وبلغت خسائر العدو أكثر من 25 عسكرياً، وناقلة جند مدرعة وسيارة.

واستهدفت وحدات من مجموعة قوات دنيبر تشكيلات اللواء الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق نوفودانيلوفكا التابعة لمقاطعة زابورجيه، وبونياتوفكا في مقاطعة خيرسون.
تم تحييد ما يصل إلى 10 عسكريين، ومحطة حرب إلكترونية، ومحطة رادار مضادة للبطاريات من طراز "تي بي كيو - 36"، أمريكية الصنع.
كما استهدف الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، البنية التحتية لمطار عسكري ومستودعات ذخيرة وطائرات دون طيار، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 74 منطقة.
وختم البيان: "كما دمرت منظومات الدفاع الجوي 104 طائرة مسيرة".
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