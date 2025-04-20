https://sarabic.ae/20250420/الخارجية-الروسية-ترد-على-الرغبة-الأمريكية-في-تمديد-هدنة-عيد-الفصح-1099736510.html
الخارجية الروسية ترد على الرغبة الأمريكية في تمديد هدنة "عيد الفصح"
الخارجية الروسية ترد على الرغبة الأمريكية في تمديد هدنة "عيد الفصح"
سبوتنيك عربي
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية بشأن أملها في تمديد وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا بعد عيد... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T19:33+0000
2025-04-20T19:33+0000
2025-04-20T19:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت زاخاروفا في منشور على حسابها بتطبيق "تلغرام"، اليوم الأحد: "إن نظام كييف لم يلتزم بالهدنة حتى خلال (عيد) الفصح.. بل استخدم أسلحة أمريكية من نوع "هيمارس" لانتهاكها".وذكرت مصادر إعلامية غربية نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ترغب في حل طويل الأمد للأزمة بشأن أوكرانيا وتمديد الهدنة بعد يوم الأحد.وجاء في المقال الذي نشرته وكالة أنباء بريطانية، أن" الولايات المتحدة سترحب بتمديد الهدنة بعد يوم الأحد".وأفاد الكرملين، أمس السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.وكان بوتين قد أعلن في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أمس السبت، أنه: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد - الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".
https://sarabic.ae/20250420/مصادر-إعلامية-تتحدث-عن-رغبة-أمريكية-بتمديد-هدنة-عيد-الفصح-1099735589.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية ترد على الرغبة الأمريكية في تمديد هدنة "عيد الفصح"
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية بشأن أملها في تمديد وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا بعد عيد الفصح، بأن أوكرانيا لم تلتزم بالهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس السبت.
وقالت زاخاروفا في منشور على حسابها بتطبيق "تلغرام"، اليوم الأحد: "إن نظام كييف لم يلتزم بالهدنة حتى خلال (عيد) الفصح.. بل استخدم أسلحة أمريكية من نوع "هيمارس" لانتهاكها".
وأكدت زاخاروفا أن هذه الأفعال "ليست عابرة بل نمطًا ممنهجًا"، مشيرة إلى أنه في فترة وقف الضربات على منشآت البنية التحتية للطاقة، والتي وافق عليها زيلينسكي، استهدفت القوات الأوكرانية عمدًا البنية التحتية المدنية للطاقة.
وذكرت مصادر إعلامية غربية نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ترغب في حل طويل الأمد للأزمة بشأن أوكرانيا وتمديد الهدنة بعد يوم الأحد.
وجاء في المقال الذي نشرته وكالة أنباء بريطانية، أن" الولايات المتحدة سترحب بتمديد الهدنة بعد يوم الأحد".
كما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ملتزمة بتحقيق تسوية "كاملة وشاملة"، وفقا للمقال.
وأفاد الكرملين، أمس السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.
وكان بوتين قد أعلن في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أمس السبت، أنه: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد - الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية
خلال هذه الفترة".