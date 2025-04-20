https://sarabic.ae/20250420/مصادر-إعلامية-تتحدث-عن-رغبة-أمريكية-بتمديد-هدنة-عيد-الفصح-1099735589.html
مصادر إعلامية تتحدث عن رغبة أمريكية بتمديد هدنة "عيد الفصح"
مصادر إعلامية تتحدث عن رغبة أمريكية بتمديد هدنة "عيد الفصح"
سبوتنيك عربي
ذكرت مصادر إعلامية غربية نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ترغب في حل طويل الأمد للأزمة بشأن أوكرانيا وتمديد الهدنة بعد يوم الأحد. 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T19:05+0000
2025-04-20T19:05+0000
2025-04-20T19:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في المقال الذي نشرته وكالة أنباء بريطانية، أن" الولايات المتحدة سترحب بتمديد الهدنة بعد يوم الأحد".وأفاد الكرملين، أمس السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.وكان بوتين قد أعلن في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أمس السبت، أنه: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد - الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".واعتبر كثير من الخبراء أن إعلان الرئيس الروسي للهدنة حدث غير مسبوق، ويؤكد المساعي التي يقوم بها الرئيس الروسي من أجل إنهاء الصراع خلال المفاوضات مع الجانب الأمريكي، فيما أشار آخرون إلى أن العالم اليوم يترقب تصرفات نظام كييف من أجل تقييم جديته في التعاطي مع الموضوع.
https://sarabic.ae/20250420/تعليقا-على-هدنة-عيد-الفصح-خبير-سياسي-الموقف-الروسي-تميز-بالصمود-والوعي-والحزم-1099728130.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
مصادر إعلامية تتحدث عن رغبة أمريكية بتمديد هدنة "عيد الفصح"
ذكرت مصادر إعلامية غربية نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ترغب في حل طويل الأمد للأزمة بشأن أوكرانيا وتمديد الهدنة بعد يوم الأحد.
وجاء في المقال الذي نشرته وكالة أنباء بريطانية، أن" الولايات المتحدة سترحب بتمديد الهدنة بعد يوم الأحد".
كما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ملتزمة بتحقيق تسوية "كاملة وشاملة"، وفقا للمقال.
وأفاد الكرملين، أمس السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.
وكان بوتين قد أعلن في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أمس السبت، أنه: "انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد - الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية
خلال هذه الفترة".
واعتبر كثير من الخبراء أن إعلان الرئيس الروسي للهدنة حدث غير مسبوق، ويؤكد المساعي التي يقوم بها الرئيس الروسي من أجل إنهاء الصراع خلال المفاوضات مع الجانب الأمريكي، فيما أشار آخرون إلى أن العالم اليوم يترقب تصرفات نظام كييف من أجل تقييم جديته في التعاطي مع الموضوع.