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تعليقا على هدنة عيد الفصح.. خبير سياسي: الموقف الروسي تميز بالصمود والوعي والحزم
تعليقا على هدنة عيد الفصح.. خبير سياسي: الموقف الروسي تميز بالصمود والوعي والحزم
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، نفذت ليلة أمس السبت، 900 غارة من الجو، بما في ذلك على منطقة الحدود، ما أسفر عن سقوط قتلى... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T15:22+0000
2025-04-20T15:22+0000
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وفي وقت سابق وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية مؤقتا حتى ليل اليوم الأحد/ فجر الاثنين.في الإطار قال الخبير السياسي اللبناني، محمد سعيد الرز، إن محاولات فلاديمير زيلنسكي باتت مكشوفة لتصوير سلطته بأنها "ضحية" أمام روسيا، ساعيا إلى استدرار المزيد من الدعم الأوروبي والتعاطف الأمريكي كما قال في آخر تصريحاته التي خاطب فيها نائب الرئيس الأمريكي، دون أن يستطيع إخفاء السبب الحقيقي وراء استفزازه لروسيا الاتحادية وهو التنكيل بالمواطنين ذوي الأصول الروسية وسعيه للانضمام إلى الحلف الأطلسي بغية إطباق طوق الحصار على روسيا، تحت وهم العمل على تقزيم دورها العالمي ومحاولة الحد من انفتاحها على دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا بطبيعة الحال.ولفت إلى أن آخر مناورات زيلينسكي تبدى واضحا في مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين الإنسانية بإعلان هدنة من طرف واحد في شرق أوكرانيا لمناسبة عيد الفصح، وأوضح أن تصرف زيلنسكي تجاه هذه المبادرة سوف يظهر مدى مصداقيته للدخول في هدنة طويلة الأمد.وأشار إلى أن الموقف الروسي تميز بالصمود والوعي والحزم في تنفيذ أهداف عمليته العسكرية، فحقق الانجازات المتتالية واستطاع تحرير المناطق الروسية الأصل، وتطوير اقتصاده رغم الحرب وتعزيز دوره الإقليمي والعالمي، وترسيخ تحالفاته مع الصين وفييتنام وكوريا الشمالية ودول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مما جعل سيل العقوبات الأطلسية والأمريكية ضد موسكو سرابا لا جدوى منه.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، نفذت ليلة أمس السبت، 900 غارة من الجو، بما في ذلك على منطقة الحدود، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتضرر منشآت مدنية.وأعلنت الوزارة، في بيان لها، أنه "طبقا لأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، التزمت جميع مجموعات القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة بشكل صارم، بنظام وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل (نيسان الجاري)، وبقيت في الخطوط والمواقع التي حررتها سابقا".وأضاف البيان: "على الرغم من إعلان هدنة عيد الفصح، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة مواقع القوات الروسية في مناطق مستوطنتي سوخايا بالكا وبوجاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، ليلاً، والتي تم صدها".
https://sarabic.ae/20250420/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-قبل-سريان-الهدنة-على-محور-كورسك-بلغت-155-عسكريا-1099722479.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الشرق الأوسط, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الشرق الأوسط, لبنان

تعليقا على هدنة عيد الفصح.. خبير سياسي: الموقف الروسي تميز بالصمود والوعي والحزم

15:22 GMT 20.04.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، نفذت ليلة أمس السبت، 900 غارة من الجو، بما في ذلك على منطقة الحدود، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتضرر منشآت مدنية.
وفي وقت سابق وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية مؤقتا حتى ليل اليوم الأحد/ فجر الاثنين.
في الإطار قال الخبير السياسي اللبناني، محمد سعيد الرز، إن محاولات فلاديمير زيلنسكي باتت مكشوفة لتصوير سلطته بأنها "ضحية" أمام روسيا، ساعيا إلى استدرار المزيد من الدعم الأوروبي والتعاطف الأمريكي كما قال في آخر تصريحاته التي خاطب فيها نائب الرئيس الأمريكي، دون أن يستطيع إخفاء السبب الحقيقي وراء استفزازه لروسيا الاتحادية وهو التنكيل بالمواطنين ذوي الأصول الروسية وسعيه للانضمام إلى الحلف الأطلسي بغية إطباق طوق الحصار على روسيا، تحت وهم العمل على تقزيم دورها العالمي ومحاولة الحد من انفتاحها على دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا بطبيعة الحال.

يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "موسكو تعاملت مع هذا التمادي الأوكراني بحكمة وبحزم وقررت استرداد المناطق الروسية التي سبق لستالين أن أعارها لأوكرانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وتأمين حدودها ومجال أمنها القومي بمواجهة أي تحديات أجنبية".

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ولفت إلى أن آخر مناورات زيلينسكي تبدى واضحا في مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين الإنسانية بإعلان هدنة من طرف واحد في شرق أوكرانيا لمناسبة عيد الفصح، وأوضح أن تصرف زيلنسكي تجاه هذه المبادرة سوف يظهر مدى مصداقيته للدخول في هدنة طويلة الأمد.

وتابع: "أن جميع المواقف توضح أن زيلنسكي فقد توازنه السياسي، وكشف عن ضعف سياساته وحقيقة ادعاءاته وهبوطه من المستوى الاستراتيجي إلى المستوى التكتيكي اليومي، بعدما سقطت صورته عند الإدارة الأمريكية الجمهورية، بعد توريط الإدارة الديمقراطية السابقة بالكثير من الأموال والمساعدات والمعدات العسكرية الضخمة والغرق في وحول مستنقع الحرب، ما كاد يصل بالتطورات إلى حافة حرب عالمية ثالثة".

وأشار إلى أن الموقف الروسي تميز بالصمود والوعي والحزم في تنفيذ أهداف عمليته العسكرية، فحقق الانجازات المتتالية واستطاع تحرير المناطق الروسية الأصل، وتطوير اقتصاده رغم الحرب وتعزيز دوره الإقليمي والعالمي، وترسيخ تحالفاته مع الصين وفييتنام وكوريا الشمالية ودول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مما جعل سيل العقوبات الأطلسية والأمريكية ضد موسكو سرابا لا جدوى منه.
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12:30 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، نفذت ليلة أمس السبت، 900 غارة من الجو، بما في ذلك على منطقة الحدود، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتضرر منشآت مدنية.
وأعلنت الوزارة، في بيان لها، أنه "طبقا لأمر القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، التزمت جميع مجموعات القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة بشكل صارم، بنظام وقف إطلاق النار ابتداء من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل (نيسان الجاري)، وبقيت في الخطوط والمواقع التي حررتها سابقا".
وأضاف البيان: "على الرغم من إعلان هدنة عيد الفصح، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة مواقع القوات الروسية في مناطق مستوطنتي سوخايا بالكا وبوجاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، ليلاً، والتي تم صدها".
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