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حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:03 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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25 د
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عرب بوينت بودكاست
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زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:03 GMT
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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عالم سبوتنيك
اقتراح أمريكي للتسوية في أوكرانيا يتضمن احتفاظ روسيا بالأراضي المحررة... إنطلاق الجولة الثانية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية
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مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
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مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
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مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
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خبير فيتنامي: مبادرة هدنة عيد الفصح تعتبر عاملا مهما في تعزيز الموقف الدبلوماسي الروسي
خبير فيتنامي: مبادرة هدنة عيد الفصح تعتبر عاملا مهما في تعزيز الموقف الدبلوماسي الروسي
سبوتنيك عربي
ذكر هوانغ جيانغ، الخبير الفيتنامي في العلاقات الدولية، أن مبادرة هدنة عيد الفصح، التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، أمس السبت، تعتبر عاملا مهما في... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T12:30+0000
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وأضاف جيانغ، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "عيد الفصح هو أهم عطلة مشرقة ومقدسة للمسيحيين، والأهم من ذلك بالنسبة للأشخاص على جانبي الصراع. هذا هو الجانب الرئيسي من وجهة نظر إنسانية".وأضاف جيانغ أن "وقف إطلاق النار لمدة يومين لن يمنح العدو ميزة عسكرية كبيرة، على الرغم من أن القوات المسلحة الأوكرانية، وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، قد انتهكت بالفعل نظام وقف إطلاق النار أكثر من 100 مرة بقصف مرافق البنية التحتية للطاقة. تعتبر مبادرة عيد الفصح عاملا مهما في تعزيز الموقف الدبلوماسي الروسي".ويوم أمس السبت، أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجّه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح، ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.وقال بوتين، في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقًا من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد إلى الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".
https://sarabic.ae/20250420/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-قبل-سريان-الهدنة-على-محور-كورسك-بلغت-155-عسكريا-1099722479.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا

خبير فيتنامي: مبادرة هدنة عيد الفصح تعتبر عاملا مهما في تعزيز الموقف الدبلوماسي الروسي

12:30 GMT 20.04.2025
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ذكر هوانغ جيانغ، الخبير الفيتنامي في العلاقات الدولية، أن مبادرة هدنة عيد الفصح، التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، أمس السبت، تعتبر عاملا مهما في تعزيز الموقف الدبلوماسي الروسي.
وأضاف جيانغ، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "عيد الفصح هو أهم عطلة مشرقة ومقدسة للمسيحيين، والأهم من ذلك بالنسبة للأشخاص على جانبي الصراع. هذا هو الجانب الرئيسي من وجهة نظر إنسانية".

ووفقا لضيف "سبوتنيك"، فإنه "يتم التعبير عن الرأي في الخارج بأن الرئيس الروسي يريد أن يثبت ويظهر للعالم أن روسيا مستعدة لمبادرة سلمية، وصرح الرئيس فلاديمير بوتين، نفسه في مرات عدة، أن روسيا مستعدة دائما للمفاوضات وترحب باستعداد الولايات المتحدة والدول الأخرى للبحث عن حل عادل للمشكلة الأوكرانية".

وأضاف جيانغ أن "وقف إطلاق النار لمدة يومين لن يمنح العدو ميزة عسكرية كبيرة، على الرغم من أن القوات المسلحة الأوكرانية، وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، قد انتهكت بالفعل نظام وقف إطلاق النار أكثر من 100 مرة بقصف مرافق البنية التحتية للطاقة. تعتبر مبادرة عيد الفصح عاملا مهما في تعزيز الموقف الدبلوماسي الروسي".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية قبل سريان الهدنة على محور كورسك بلغت 155 عسكريا
11:32 GMT
ويوم أمس السبت، أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجّه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح، ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.
وقال بوتين، في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقًا من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد إلى الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".
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