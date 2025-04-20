https://sarabic.ae/20250420/خبير-فيتنامي-مبادرة-هدنة-عيد-الفصح-تعتبر-عاملا-مهما-في-تعزيز-الموقف-الدبلوماسي-الروسي-1099722998.html
خبير فيتنامي: مبادرة هدنة عيد الفصح تعتبر عاملا مهما في تعزيز الموقف الدبلوماسي الروسي
خبير فيتنامي: مبادرة هدنة عيد الفصح تعتبر عاملا مهما في تعزيز الموقف الدبلوماسي الروسي
سبوتنيك عربي
ذكر هوانغ جيانغ، الخبير الفيتنامي في العلاقات الدولية، أن مبادرة هدنة عيد الفصح، التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، أمس السبت، تعتبر عاملا مهما في... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T12:30+0000
2025-04-20T12:30+0000
2025-04-20T12:30+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/09/1088667644_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c8dfa98d09851e7b9fad7563cf3a2f6e.jpg
وأضاف جيانغ، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "عيد الفصح هو أهم عطلة مشرقة ومقدسة للمسيحيين، والأهم من ذلك بالنسبة للأشخاص على جانبي الصراع. هذا هو الجانب الرئيسي من وجهة نظر إنسانية".وأضاف جيانغ أن "وقف إطلاق النار لمدة يومين لن يمنح العدو ميزة عسكرية كبيرة، على الرغم من أن القوات المسلحة الأوكرانية، وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، قد انتهكت بالفعل نظام وقف إطلاق النار أكثر من 100 مرة بقصف مرافق البنية التحتية للطاقة. تعتبر مبادرة عيد الفصح عاملا مهما في تعزيز الموقف الدبلوماسي الروسي".ويوم أمس السبت، أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجّه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح، ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.وقال بوتين، في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقًا من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد إلى الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".
https://sarabic.ae/20250420/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-قبل-سريان-الهدنة-على-محور-كورسك-بلغت-155-عسكريا-1099722479.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/09/1088667644_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66d46c98fb5f82e17dcf418f9a740d74.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, روسيا
خبير فيتنامي: مبادرة هدنة عيد الفصح تعتبر عاملا مهما في تعزيز الموقف الدبلوماسي الروسي
حصري
ذكر هوانغ جيانغ، الخبير الفيتنامي في العلاقات الدولية، أن مبادرة هدنة عيد الفصح، التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، أمس السبت، تعتبر عاملا مهما في تعزيز الموقف الدبلوماسي الروسي.
وأضاف جيانغ، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "عيد الفصح هو أهم عطلة مشرقة ومقدسة للمسيحيين، والأهم من ذلك بالنسبة للأشخاص على جانبي الصراع. هذا هو الجانب الرئيسي من وجهة نظر إنسانية".
ووفقا لضيف "سبوتنيك"، فإنه "يتم التعبير عن الرأي في الخارج بأن الرئيس الروسي يريد أن يثبت ويظهر للعالم أن روسيا مستعدة لمبادرة سلمية، وصرح الرئيس فلاديمير بوتين، نفسه في مرات عدة، أن روسيا مستعدة دائما للمفاوضات وترحب باستعداد الولايات المتحدة والدول الأخرى للبحث عن حل عادل للمشكلة الأوكرانية".
وأضاف جيانغ أن "وقف إطلاق النار لمدة يومين لن يمنح العدو ميزة عسكرية كبيرة، على الرغم من أن القوات المسلحة الأوكرانية، وفقا للرئيس فلاديمير بوتين، قد انتهكت بالفعل نظام وقف إطلاق النار أكثر من 100 مرة بقصف مرافق البنية التحتية للطاقة. تعتبر مبادرة عيد الفصح عاملا مهما في تعزيز الموقف الدبلوماسي الروسي".
ويوم أمس السبت، أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجّه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح، ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.
وقال بوتين، في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: "انطلاقًا من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 (مساء اليوم السبت) وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد إلى الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية
خلال هذه الفترة".