https://sarabic.ae/20250419/الأمم-المتحدة-ترحب-بهدنة-بوتين-في-عيد-الفصح-وتدعو-لسلام-دائم-1099711388.html

الأمم المتحدة ترحب بهدنة بوتين في عيد الفصح وتدعو لسلام دائم

الأمم المتحدة ترحب بهدنة بوتين في عيد الفصح وتدعو لسلام دائم

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة الدولية أُحيطت علمًا بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في... 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T22:41+0000

2025-04-19T22:41+0000

2025-04-19T22:41+0000

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أخبار روسيا اليوم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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القاهرة – سبوتنيك. وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي: "أُحطنا علمًا بإعلان روسيا الاتحادية هدنة مؤقتة خلال عيد الفصح. نحن ندعو باستمرار إلى وقف إطلاق نار دائم في أوكرانيا، ونؤكد مجددًا دعمنا للجهود الهادفة إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يصون سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".ودخلت الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي حيز التنفيذ عند الساعة السادسة مساء السبت 18 أبريل بتوقيت موسكو، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف ليل الأحد إلى الاثنين.وكان بوتين قد أعلن، أمس السبت، هدنة خلال "عيد الفصح"، قائلاً: "لاعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد إلى الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".وأضاف: "يجب أن تكون قواتنا مستعدة لصد أي استفزازات أو انتهاكات للهدنة أو تحركات عدوانية من جانب العدو".وتابع الرئيس الروسي: "نفترض أن الجانب الأوكراني سيحذو حذونا"، معتبرًا أن استجابة كييف لهذه المبادرة ستُظهر مدى جدية رغبتها في تسوية الصراع. وقال بهذا الصدد: "إن قرارنا بشأن هدنة عيد الفصح سيُظهر مدى مصداقية استعداد نظام كييف ورغبته وقدرته على الالتزام بالاتفاقات والمشاركة في محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر 2022، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من القوات الأوكرانية، إضافة إلى أهداف أخرى تشمل نزع سلاح أوكرانيا، وضمان حيادها، والقضاء على النازية هناك، وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد بوتين أن روسيا لا تسعى إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هدف العملية يتمثل في حماية السكان الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20250419/بوتين-يوجه-ببدء-دنة-عيد-الفصح-ووقف-جميع-العمليات-العسكرية--1099701752.html

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