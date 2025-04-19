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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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أمساليوم
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250419/الأمم-المتحدة-ترحب-بهدنة-بوتين-في-عيد-الفصح-وتدعو-لسلام-دائم-1099711388.html
الأمم المتحدة ترحب بهدنة بوتين في عيد الفصح وتدعو لسلام دائم
الأمم المتحدة ترحب بهدنة بوتين في عيد الفصح وتدعو لسلام دائم
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة الدولية أُحيطت علمًا بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في... 19.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-19T22:41+0000
2025-04-19T22:41+0000
منظمة الأمم المتحدة
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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القاهرة – سبوتنيك. وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي: "أُحطنا علمًا بإعلان روسيا الاتحادية هدنة مؤقتة خلال عيد الفصح. نحن ندعو باستمرار إلى وقف إطلاق نار دائم في أوكرانيا، ونؤكد مجددًا دعمنا للجهود الهادفة إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يصون سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".ودخلت الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي حيز التنفيذ عند الساعة السادسة مساء السبت 18 أبريل بتوقيت موسكو، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف ليل الأحد إلى الاثنين.وكان بوتين قد أعلن، أمس السبت، هدنة خلال "عيد الفصح"، قائلاً: "لاعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد إلى الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".وأضاف: "يجب أن تكون قواتنا مستعدة لصد أي استفزازات أو انتهاكات للهدنة أو تحركات عدوانية من جانب العدو".وتابع الرئيس الروسي: "نفترض أن الجانب الأوكراني سيحذو حذونا"، معتبرًا أن استجابة كييف لهذه المبادرة ستُظهر مدى جدية رغبتها في تسوية الصراع. وقال بهذا الصدد: "إن قرارنا بشأن هدنة عيد الفصح سيُظهر مدى مصداقية استعداد نظام كييف ورغبته وقدرته على الالتزام بالاتفاقات والمشاركة في محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر 2022، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من القوات الأوكرانية، إضافة إلى أهداف أخرى تشمل نزع سلاح أوكرانيا، وضمان حيادها، والقضاء على النازية هناك، وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد بوتين أن روسيا لا تسعى إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هدف العملية يتمثل في حماية السكان الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250419/بوتين-يوجه-ببدء-دنة-عيد-الفصح-ووقف-جميع-العمليات-العسكرية--1099701752.html
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الأمم المتحدة ترحب بهدنة بوتين في عيد الفصح وتدعو لسلام دائم

22:41 GMT 19.04.2025
© AP Photo / Ted Shaffreyعلم الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Ted Shaffrey
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أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة الدولية أُحيطت علمًا بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بمناسبة عيد الفصح.
القاهرة – سبوتنيك. وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحفي: "أُحطنا علمًا بإعلان روسيا الاتحادية هدنة مؤقتة خلال عيد الفصح. نحن ندعو باستمرار إلى وقف إطلاق نار دائم في أوكرانيا، ونؤكد مجددًا دعمنا للجهود الهادفة إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يصون سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يوجه ببدء "هدنة عيد الفصح" ووقف جميع العمليات العسكرية
13:54 GMT
ودخلت الهدنة التي أعلنها الرئيس الروسي حيز التنفيذ عند الساعة السادسة مساء السبت 18 أبريل بتوقيت موسكو، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ومن المقرر أن تستمر حتى منتصف ليل الأحد إلى الاثنين.
وكان بوتين قد أعلن، أمس السبت، هدنة خلال "عيد الفصح"، قائلاً: "لاعتبارات إنسانية، يعلن الجانب الروسي هدنة خلال عيد الفصح من الساعة 18:00 وحتى الساعة 00:00 منتصف ليل الأحد إلى الاثنين. آمُر بوقف جميع التحركات العسكرية خلال هذه الفترة".
وأضاف: "يجب أن تكون قواتنا مستعدة لصد أي استفزازات أو انتهاكات للهدنة أو تحركات عدوانية من جانب العدو".
وتابع الرئيس الروسي: "نفترض أن الجانب الأوكراني سيحذو حذونا"، معتبرًا أن استجابة كييف لهذه المبادرة ستُظهر مدى جدية رغبتها في تسوية الصراع. وقال بهذا الصدد: "إن قرارنا بشأن هدنة عيد الفصح سيُظهر مدى مصداقية استعداد نظام كييف ورغبته وقدرته على الالتزام بالاتفاقات والمشاركة في محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا في سبتمبر 2022، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من القوات الأوكرانية، إضافة إلى أهداف أخرى تشمل نزع سلاح أوكرانيا، وضمان حيادها، والقضاء على النازية هناك، وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد بوتين أن روسيا لا تسعى إلى احتلال الأراضي الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هدف العملية يتمثل في حماية السكان الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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