صحفي صيني: هدنة عيد الفصح بادرة حسن نية من الجانب الروسي على المستوى السياسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:03 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:10 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
11:29 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:34 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
اقتراح أمريكي للتسوية في أوكرانيا يتضمن احتفاظ روسيا بالأراضي المحررة... إنطلاق الجولة الثانية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل القضاء على "حماس" ووفد حماس يزور تركيا، انتهاء محادثات روما بين طهران وواشنطن وجولة جديدة خلال أيام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250420/صحفي-صيني-هدنة-عيد-الفصح-بادرة-حسن-نية-من-الجانب-الروسي-على-المستوى-السياسي-1099725432.html
صحفي صيني: هدنة عيد الفصح بادرة حسن نية من الجانب الروسي على المستوى السياسي
صحفي صيني: هدنة عيد الفصح بادرة حسن نية من الجانب الروسي على المستوى السياسي
سبوتنيك عربي
صرح الصحفي الصيني، تونغ شياوهوا، لوكالة "سبوتنيك"، أن اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بفرض هدنة في عطلة عيد الفصح لمدة 30 ساعة، تدل على رغبة روسيا في... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T14:11+0000
2025-04-20T14:11+0000
روسيا
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099579171_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_bf53205e813ff2511b1ef1a53b41ccad.jpg
وأردف شياوهوا: "(هذا القرار) هو بمثابة بادرة حسن نية من الجانب الروسي، على المستوى السياسي، مما يدل على أن روسيا تريد حقا إنهاء الصراع، وفي السياق السياسي، يعد هذا انتصارا واضحا لبوتين على طريق السلام".ولفت الصحفي الصيني إلى أن "روسيا لن تسمح بعد الآن لأوروبا باستغلال فترة وقف إطلاق النار لتسليم أسلحة على نطاق واسع إلى أوكرانيا".وكشف شياوهوا أن "إعلان بوتين عن هدنة عيد الفصح يعكس مشاعر روسيا وموقفها المبني على حقيقة أن الروس والأوكرانيين شعب واحد".ويؤكد هذا أن الكرملين يحترم هذا العيد المسيحي الخاص، ويضع المبادئ الإنسانية الأساسية في المقام الأول، ويدافع عن المثل والقيم المسيحية، ويؤكد رغبة روسيا في أن تكون مبادرة للسلام.بوتين يوجه ببدء "هدنة عيد الفصح" ووقف جميع العمليات العسكرية
https://sarabic.ae/20250420/تصويت-برأيك-هل-تمهد-هدنة-عيد-الفصح-لحل-مستدام-للأزمة-الأوكرانية؟-1099718980.html
https://sarabic.ae/20250420/وزارة-الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-نفذت-ليلا-900-غارة-من-الجو-بما-في-ذلك-على-منطقة-الحدود-1099720407.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099579171_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_8ae22decdc63036575550ecbf6f62f50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, تقارير سبوتنيك
روسيا, تقارير سبوتنيك

صحفي صيني: هدنة عيد الفصح بادرة حسن نية من الجانب الروسي على المستوى السياسي

14:11 GMT 20.04.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الصحفي الصيني، تونغ شياوهوا، لوكالة "سبوتنيك"، أن اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بفرض هدنة في عطلة عيد الفصح لمدة 30 ساعة، تدل على رغبة روسيا في السلام للجميع.
وأردف شياوهوا: "(هذا القرار) هو بمثابة بادرة حسن نية من الجانب الروسي، على المستوى السياسي، مما يدل على أن روسيا تريد حقا إنهاء الصراع، وفي السياق السياسي، يعد هذا انتصارا واضحا لبوتين على طريق السلام".
مدفع هاوتزر دي-20 التابع لفيلق المتطوعين في كتيبة القوات الخاصة المنفصلة أربات في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تصويت... برأيك هل تمهد هدنة عيد الفصح لحل مستدام للأزمة الأوكرانية؟
08:58 GMT
ولفت الصحفي الصيني إلى أن "روسيا لن تسمح بعد الآن لأوروبا باستغلال فترة وقف إطلاق النار لتسليم أسلحة على نطاق واسع إلى أوكرانيا".

وأردف: "إن الهدنة ضرورية حتى يتمكن المؤمنون الأرثوذكس من الاحتفال بعيد الفصح بأمان، أي لإعطاء المسيحيين يوم احتفال من دون أعمال قتالية، بالنسبة للعديد من الروس الذين يعيشون في شرق أوكرانيا، من المهم الاحتفال بعيد الفصح في ظروف آمنة".

وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
الدفاع الروسية: قواتنا التزمت بهدنة عيد الفصح بشكل صارم فيما واصلت قوات كييف هجماتها
09:37 GMT
وكشف شياوهوا أن "إعلان بوتين عن هدنة عيد الفصح يعكس مشاعر روسيا وموقفها المبني على حقيقة أن الروس والأوكرانيين شعب واحد".
ويؤكد هذا أن الكرملين يحترم هذا العيد المسيحي الخاص، ويضع المبادئ الإنسانية الأساسية في المقام الأول، ويدافع عن المثل والقيم المسيحية، ويؤكد رغبة روسيا في أن تكون مبادرة للسلام.
بوتين يوجه ببدء "هدنة عيد الفصح" ووقف جميع العمليات العسكرية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала