https://sarabic.ae/20250420/صحفي-صيني-هدنة-عيد-الفصح-بادرة-حسن-نية-من-الجانب-الروسي-على-المستوى-السياسي-1099725432.html

صحفي صيني: هدنة عيد الفصح بادرة حسن نية من الجانب الروسي على المستوى السياسي

صحفي صيني: هدنة عيد الفصح بادرة حسن نية من الجانب الروسي على المستوى السياسي

سبوتنيك عربي

صرح الصحفي الصيني، تونغ شياوهوا، لوكالة "سبوتنيك"، أن اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بفرض هدنة في عطلة عيد الفصح لمدة 30 ساعة، تدل على رغبة روسيا في... 20.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-20T14:11+0000

2025-04-20T14:11+0000

2025-04-20T14:11+0000

روسيا

تقارير سبوتنيك

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وأردف شياوهوا: "(هذا القرار) هو بمثابة بادرة حسن نية من الجانب الروسي، على المستوى السياسي، مما يدل على أن روسيا تريد حقا إنهاء الصراع، وفي السياق السياسي، يعد هذا انتصارا واضحا لبوتين على طريق السلام".ولفت الصحفي الصيني إلى أن "روسيا لن تسمح بعد الآن لأوروبا باستغلال فترة وقف إطلاق النار لتسليم أسلحة على نطاق واسع إلى أوكرانيا".وكشف شياوهوا أن "إعلان بوتين عن هدنة عيد الفصح يعكس مشاعر روسيا وموقفها المبني على حقيقة أن الروس والأوكرانيين شعب واحد".ويؤكد هذا أن الكرملين يحترم هذا العيد المسيحي الخاص، ويضع المبادئ الإنسانية الأساسية في المقام الأول، ويدافع عن المثل والقيم المسيحية، ويؤكد رغبة روسيا في أن تكون مبادرة للسلام.بوتين يوجه ببدء "هدنة عيد الفصح" ووقف جميع العمليات العسكرية

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