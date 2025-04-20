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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250420/ترامب-يأمل-أن-تتوصل-روسيا-وأوكرانيا-إلى-اتفاق-قريب-1099737374.html
ترامب يأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق قريب
ترامب يأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق قريب
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن أمله في أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع. 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T20:46+0000
2025-04-20T20:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب ترامب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "نأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع".ذكرت مصادر إعلامية غربية نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ترغب في حل طويل الأمد للأزمة بشأن أوكرانيا وتمديد الهدنة بعد يوم الأحد.كما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ملتزمة بتحقيق تسوية "كاملة وشاملة"، وفقا للمقال.
https://sarabic.ae/20250420/الخارجية-الروسية-ترد-على-الرغبة-الأمريكية-في-تمديد-هدنة-عيد-الفصح-1099736510.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق قريب

20:46 GMT 20.04.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن أمله في أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع.
وكتب ترامب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "نأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع".
وأضاف أنه بعد ذلك "سيبدأ البلدان التعامل تجاريا مع الولايات بنشاط".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية ترد على الرغبة الأمريكية في تمديد هدنة "عيد الفصح"
19:33 GMT
ذكرت مصادر إعلامية غربية نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ترغب في حل طويل الأمد للأزمة بشأن أوكرانيا وتمديد الهدنة بعد يوم الأحد.
وجاء في المقال الذي نشرته وكالة أنباء بريطانية، أن" الولايات المتحدة سترحب بتمديد الهدنة بعد يوم الأحد".
كما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ملتزمة بتحقيق تسوية "كاملة وشاملة"، وفقا للمقال.
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