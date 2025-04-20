https://sarabic.ae/20250420/ترامب-يأمل-أن-تتوصل-روسيا-وأوكرانيا-إلى-اتفاق-قريب-1099737374.html
ترامب يأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق قريب
ترامب يأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق قريب
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن أمله في أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع. 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T20:46+0000
2025-04-20T20:46+0000
2025-04-20T20:46+0000
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وكتب ترامب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "نأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع".ذكرت مصادر إعلامية غربية نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ترغب في حل طويل الأمد للأزمة بشأن أوكرانيا وتمديد الهدنة بعد يوم الأحد.كما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ملتزمة بتحقيق تسوية "كاملة وشاملة"، وفقا للمقال.
https://sarabic.ae/20250420/الخارجية-الروسية-ترد-على-الرغبة-الأمريكية-في-تمديد-هدنة-عيد-الفصح-1099736510.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق قريب
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن أمله في أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع.
وكتب ترامب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "نأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع".
وأضاف أنه بعد ذلك "سيبدأ البلدان التعامل تجاريا مع الولايات بنشاط".
ذكرت مصادر إعلامية غربية نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ترغب في حل طويل الأمد للأزمة بشأن أوكرانيا وتمديد الهدنة بعد يوم الأحد.
وجاء في المقال الذي نشرته وكالة أنباء بريطانية، أن" الولايات المتحدة سترحب بتمديد الهدنة بعد يوم الأحد".
كما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ملتزمة بتحقيق تسوية "كاملة وشاملة"، وفقا للمقال.