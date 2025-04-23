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دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
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https://sarabic.ae/20250423/ترامب-عن-إمكانية-لقاء-بوتين-في-السعودية-ممكن-لكن-ليس-مرجحا-1099837224.html
ترامب عن إمكانية لقاء بوتين في السعودية: ممكن لكن ليس مرجحا
ترامب عن إمكانية لقاء بوتين في السعودية: ممكن لكن ليس مرجحا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس، بأنه من غير المرجح أن يلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية، مشيرًا إلى أنه سيلتقي به قريبًا. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
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2025-04-23T23:22+0000
ترامب
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال عما إذا كان سيلتقي بوتين في السعودية: "(اللقاء) ممكن لكن ليس مرجحًا ولكن أعتقد أننا سنلتقي قريبًا".وكان البيت الأبيض قد أعلن سابقًا أن زيارة ترامب إلى السعودية والإمارات وقطر ستُجرى في الفترة من 13 إلى 16 أيار/مايو المقبل.وأجرى ترام مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلالها قضايا عدة، بينها تسوية الصراع في أوكرانيا.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق من يوم أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبًا.وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين:وأضاف بيسكوف أن "بوتين وترامب، اتفقا أيضا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي".وتابع: "تحدث الرئيس ترامب عن ضرورة إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا، بسرعة، وحل المشكلة بالطرق السلمية. من جانبه، أشار الرئيس بوتين إلى الحاجة لاجتثاث جذور المشكلة المسببة للصراع، ووافق مع ترامب، على إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد، من خلال المفاوضات السلمية".وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي، "أعرب عن استعداده لاستقبال المسؤولين الأمريكيين في روسيا، بشأن مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك بالطبع موضوع التسوية في أوكرانيا".
https://sarabic.ae/20250411/الكرملين-يعلق-على-إمكانية-إجراء-محادثة-هاتفية-بين-بوتين-وترامب-اليوم--1099459924.html
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ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب عن إمكانية لقاء بوتين في السعودية: ممكن لكن ليس مرجحا

23:22 GMT 23.04.2025
© Sputnik . Sergei Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي، فنلندا 16 يويليو/ تموز 2018
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي، فنلندا 16 يويليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Sputnik . Sergei Guneyev
/
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تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس، بأنه من غير المرجح أن يلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية، مشيرًا إلى أنه سيلتقي به قريبًا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال عما إذا كان سيلتقي بوتين في السعودية: "(اللقاء) ممكن لكن ليس مرجحًا ولكن أعتقد أننا سنلتقي قريبًا".
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين يعلق على إمكانية إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وترامب عقب الاجتماع مع ويتكوف
11 أبريل, 18:35 GMT
وكان البيت الأبيض قد أعلن سابقًا أن زيارة ترامب إلى السعودية والإمارات وقطر ستُجرى في الفترة من 13 إلى 16 أيار/مايو المقبل.
وأجرى ترام مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلالها قضايا عدة، بينها تسوية الصراع في أوكرانيا.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق من يوم أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبًا.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين:
"كانت محادثة هاتفية طويلة للغاية. استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف. ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، وأكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".
وأضاف بيسكوف أن "بوتين وترامب، اتفقا أيضا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي".
وتابع: "تحدث الرئيس ترامب عن ضرورة إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا، بسرعة، وحل المشكلة بالطرق السلمية. من جانبه، أشار الرئيس بوتين إلى الحاجة لاجتثاث جذور المشكلة المسببة للصراع، ووافق مع ترامب، على إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد، من خلال المفاوضات السلمية".
وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي، "أعرب عن استعداده لاستقبال المسؤولين الأمريكيين في روسيا، بشأن مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك بالطبع موضوع التسوية في أوكرانيا".
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