https://sarabic.ae/20250423/ترامب-عن-إمكانية-لقاء-بوتين-في-السعودية-ممكن-لكن-ليس-مرجحا-1099837224.html

ترامب عن إمكانية لقاء بوتين في السعودية: ممكن لكن ليس مرجحا

ترامب عن إمكانية لقاء بوتين في السعودية: ممكن لكن ليس مرجحا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس، بأنه من غير المرجح أن يلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية، مشيرًا إلى أنه سيلتقي به قريبًا. 23.04.2025, سبوتنيك عربي

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ترامب

فلاديمير بوتين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال عما إذا كان سيلتقي بوتين في السعودية: "(اللقاء) ممكن لكن ليس مرجحًا ولكن أعتقد أننا سنلتقي قريبًا".وكان البيت الأبيض قد أعلن سابقًا أن زيارة ترامب إلى السعودية والإمارات وقطر ستُجرى في الفترة من 13 إلى 16 أيار/مايو المقبل.وأجرى ترام مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلالها قضايا عدة، بينها تسوية الصراع في أوكرانيا.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق من يوم أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبًا.وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين:وأضاف بيسكوف أن "بوتين وترامب، اتفقا أيضا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي".وتابع: "تحدث الرئيس ترامب عن ضرورة إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا، بسرعة، وحل المشكلة بالطرق السلمية. من جانبه، أشار الرئيس بوتين إلى الحاجة لاجتثاث جذور المشكلة المسببة للصراع، ووافق مع ترامب، على إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد، من خلال المفاوضات السلمية".وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي، "أعرب عن استعداده لاستقبال المسؤولين الأمريكيين في روسيا، بشأن مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك بالطبع موضوع التسوية في أوكرانيا".

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ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية