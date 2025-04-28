https://sarabic.ae/20250428/لافروف-روسيا-تبقى-منفتحة-على-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-لكن-الكرة-ليست-في-ملعبنا-1099955034.html
لافروف: روسيا تبقى منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا لكن الكرة ليست في ملعبنا
لافروف: روسيا تبقى منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا لكن الكرة ليست في ملعبنا
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن روسيا ما زالت منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا، لكن الكرة ليست في ملعب موسكو، مشيرًا إلى أن كييف... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T08:29+0000
2025-04-28T08:29+0000
2025-04-28T08:29+0000
روسيا
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وقال لافروف، في مقابلة مع صحيفة "غلوبو البرازيلية": "ما زلنا منفتحين على المفاوضات، لكن "الكرة" ليست في ملعبنا، حتى الآن، لم تظهر كييف قدرتها على التفاوض".وإلا، كيف يمكننا تفسير عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية، على الالتزام بوقف الإضرابات لمدة 30 يومًا ضد منشآت الطاقة (18 مارس/ آذار - 17 أبريل/ نيسان) أو بهدنة عيد الفصح لمدة 30 ساعة (من الساعة 6 مساءً يوم 19 أبريل إلى الساعة 12 منتصف الليل يوم 21 أبريل)؟".وفي حديثه عن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن موضوع التسوية الأوكرانية، أشار لافروف إلى أنه وفقا لانطباعات موسكو، فإن "المحاورين الأمريكيين بدأوا يفهمون بشكل أفضل موقف روسيا بشأن الوضع حول أوكرانيا".وأكد لافروف أن المناقشات جرت في إطار المشاورات السابقة بين موسكو وواشنطن.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الوزير سيرغي لافروف بحث هاتفيًا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، الأزمة الأوكرانية واتفقا على مواصلة الاتصالات على جميع المستويات.وأضاف البيان: "تركزت المناقشات بشكل رئيسي على موضوع الأزمة الأوكرانية. في أعقاب المحادثة التي جرت في 25 أبريل، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. أكد الوزيران على أهمية ترسيخ الشروط الأساسية لبدء المفاوضات، من أجل الاتفاق على مسار موثوق لتحقيق سلام مستدام طويل الأمد. كما تم التطرق إلى بعض القضايا الدولية الأخرى.واتفقا على مواصلة الاتصالات على جميع المستويات".روبيو: هذا الأسبوع سيكون حاسما لحل الأزمة في أوكرانيا
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https://sarabic.ae/20250426/لافروف-روسيا-لا-تستطيع-الكشف-عن-تفاصيل-محادثات-أوكرانيا-مع-الولايات-المتحدة-حتى-اكتمالها-1099904749.html
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روسيا
لافروف: روسيا تبقى منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا لكن الكرة ليست في ملعبنا
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن روسيا ما زالت منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا، لكن الكرة ليست في ملعب موسكو، مشيرًا إلى أن كييف "لم تثبت بعد قدرتها على التفاوض".
وقال لافروف، في مقابلة مع صحيفة "غلوبو البرازيلية": "ما زلنا منفتحين على المفاوضات، لكن "الكرة" ليست في ملعبنا، حتى الآن، لم تظهر كييف قدرتها على التفاوض".
وإلا، كيف يمكننا تفسير عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية، على الالتزام بوقف الإضرابات لمدة 30 يومًا ضد منشآت الطاقة (18 مارس/ آذار - 17 أبريل/ نيسان) أو بهدنة عيد الفصح لمدة 30 ساعة (من الساعة 6 مساءً يوم 19 أبريل إلى الساعة 12 منتصف الليل يوم 21 أبريل)؟".
وقال لافروف إن السلطات الأوكرانية أظهرت "افتقارها للإرادة السياسية للسلام وعدم رغبتها في التخلي عن استمرار الحرب".
وفي حديثه عن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن موضوع التسوية الأوكرانية، أشار لافروف إلى أنه وفقا لانطباعات موسكو، فإن "المحاورين الأمريكيين بدأوا يفهمون بشكل أفضل موقف روسيا بشأن الوضع حول أوكرانيا".
نتوقع أن يسهم ذلك في حوارهم مع كييف والدول الأوروبية بشكل فردي، وقد أبلغني وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بهذا الاتصال في باريس في 17 أبريل من اليوم نفسه.
وأكد لافروف أن المناقشات جرت في إطار المشاورات السابقة بين موسكو وواشنطن.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الوزير سيرغي لافروف بحث هاتفيًا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، الأزمة الأوكرانية واتفقا على مواصلة الاتصالات على جميع المستويات.
وجاء في بيان للخارجية الروسية: "في 27 أبريل، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. واستمرّ تبادل الآراء البنّاء حول الجوانب الرئيسية للحوار السياسي الروسي الأمريكي، الذي تكثّف بشكل ملحوظ أخيرا".
وأضاف البيان: "تركزت المناقشات بشكل رئيسي
على موضوع الأزمة الأوكرانية. في أعقاب المحادثة التي جرت في 25 أبريل، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. أكد الوزيران على أهمية ترسيخ الشروط الأساسية لبدء المفاوضات، من أجل الاتفاق على مسار موثوق لتحقيق سلام مستدام طويل الأمد. كما تم التطرق إلى بعض القضايا الدولية الأخرى.واتفقا على مواصلة الاتصالات على جميع المستويات".