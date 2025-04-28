https://sarabic.ae/20250428/لافروف-روسيا-تبقى-منفتحة-على-المفاوضات-بشأن-أوكرانيا-لكن-الكرة-ليست-في-ملعبنا-1099955034.html

لافروف: روسيا تبقى منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا لكن الكرة ليست في ملعبنا

لافروف: روسيا تبقى منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا لكن الكرة ليست في ملعبنا

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن روسيا ما زالت منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا، لكن الكرة ليست في ملعب موسكو، مشيرًا إلى أن كييف... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T08:29+0000

2025-04-28T08:29+0000

2025-04-28T08:29+0000

روسيا

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وقال لافروف، في مقابلة مع صحيفة "غلوبو البرازيلية": "ما زلنا منفتحين على المفاوضات، لكن "الكرة" ليست في ملعبنا، حتى الآن، لم تظهر كييف قدرتها على التفاوض".وإلا، كيف يمكننا تفسير عدم قدرة القوات المسلحة الأوكرانية، على الالتزام بوقف الإضرابات لمدة 30 يومًا ضد منشآت الطاقة (18 مارس/ آذار - 17 أبريل/ نيسان) أو بهدنة عيد الفصح لمدة 30 ساعة (من الساعة 6 مساءً يوم 19 أبريل إلى الساعة 12 منتصف الليل يوم 21 أبريل)؟".وفي حديثه عن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن موضوع التسوية الأوكرانية، أشار لافروف إلى أنه وفقا لانطباعات موسكو، فإن "المحاورين الأمريكيين بدأوا يفهمون بشكل أفضل موقف روسيا بشأن الوضع حول أوكرانيا".وأكد لافروف أن المناقشات جرت في إطار المشاورات السابقة بين موسكو وواشنطن.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الوزير سيرغي لافروف بحث هاتفيًا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، الأزمة الأوكرانية واتفقا على مواصلة الاتصالات على جميع المستويات.وأضاف البيان: "تركزت المناقشات بشكل رئيسي على موضوع الأزمة الأوكرانية. في أعقاب المحادثة التي جرت في 25 أبريل، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. أكد الوزيران على أهمية ترسيخ الشروط الأساسية لبدء المفاوضات، من أجل الاتفاق على مسار موثوق لتحقيق سلام مستدام طويل الأمد. كما تم التطرق إلى بعض القضايا الدولية الأخرى.واتفقا على مواصلة الاتصالات على جميع المستويات".روبيو: هذا الأسبوع سيكون حاسما لحل الأزمة في أوكرانيا

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