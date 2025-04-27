https://sarabic.ae/20250427/لافروف-روسيا-لا-تتفاوض-على-سلامة-أراضيها-وترامب-يدرك-ذلك-1099943010.html

لافروف: روسيا لا تتفاوض على سلامة أراضيها وترامب يدرك ذلك ... فيديو

لافروف: روسيا لا تتفاوض على سلامة أراضيها وترامب يدرك ذلك ... فيديو

سبوتنيك عربي

ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بشأن قضية القرم، أن روسيا لا تتفاوض على سلامة أراضيها، والرئيس الأمريكي... 27.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-27T16:39+0000

2025-04-27T16:39+0000

2025-04-27T16:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "روسيا لا تتفاوض على سلامة أراضيها، والرئيس دونالد ترامب يدرك ذلك".وتعليقًا على تصريحات ترامب بأن قضية القرم غير مطروحة للنقاش حاليًا، أكد لافروف: "نعم، لأنها مسألة محسومة".وإجابة على سؤال صحفي، حول ما إذا كان يعجبه كلام ترامب بأن شبه الجزيرة تخضع رسميًا للسيطرة الروسية منذ عام 2014، أشار لافروف إلى أن الأمر لا يتعلق بالتعاطف، بل بالحقائق.لسبب ما، لم يذكِره أحدٌ في أوروبا أو الولايات المتحدة بأنه، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية، يضمن الدستور الأوكراني "حرية تطوير اللغة الروسية ولغات الأقليات القومية الأخرى في أوكرانيا واستخدامها وحمايتها"، كما يضمن تنمية الهوية العرقية والثقافية واللغوية والدينية لجميع الشعوب والأقليات القومية في أوكرانيا. وهذا مدوَن أيضًا في الدستور، وقد سبق أن تحدثت عن هذا، لكنكم قررتم عدم الخوض في هذا الموضوع"، كما أكَد.في وقتٍ سابق، انتقد ترامب زيلينسكي بشدة، قائلاً إن تصريحاته بشأن شبه جزيرة القرم تضر بمحادثات السلام مع روسيا. ووفقًا للزعيم الأمريكي، فإن الوضع في أوكرانيا مزرٍ، وعلى زيلينسكي إما تحقيق السلام أو خسارة البلاد بأكملها في غضون ثلاث سنوات. وكما أكد ترامب، فإن كييف "تخلَت" عن شبه جزيرة القرم دون إطلاق رصاصة واحدة، "سيكون من الصعب" استعادتها.واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وويتكوف، في الكرملين، يوم أمس الجمعة، واستمر اللقاء قرابة 3 ساعات. وكان آخر لقاء بين الرئيس بوتين وويتكوف، في سانت بطرسبورغ في 11 أبريل/ نيسان الجاري.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، نقل رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستلم من الرئيس بوتين، رسالة إلى ترامب.وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "نحن مستعدون للحوار بأي شكل، مع أي طرف وفي أي وقت. ولكن فقط بعد إشارة حقيقية بأن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب. وهذه الإشارة هي وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط".وأكد زيلينسكي، يوم الثلاثاء أن كييف مستعدة للمفاوضات مع موسكو بعد وقف إطلاق النار الكامل، على الرغم من أنه لم يلغ المرسوم الذي يحظر ذلك حتى الآن.

https://sarabic.ae/20250427/لافروف-روسيا-مستعدة-للمساعدة-في-الحوار-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1099942776.html

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