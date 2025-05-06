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نتنياهو: من اعتدى علينا سنعتدي عليه 7 أضعاف
نتنياهو: من اعتدى علينا سنعتدي عليه 7 أضعاف
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل تخوض قتالا عنيفا في غزة من أجل إخضاع "حماس" وإعادة المخطوفين. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T19:07+0000
2025-05-06T19:07+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
بنيامين نتنياهو
غزة
قطاع غزة
دونالد ترامب
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ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح من خلالها أن الجيش الإسرائيلي يستكمل المرحلة الحالية من العملية في غزة، وهناك قتال غير سهل.وشدد نتنياهو على أنه "على يقين بأننا سنحرز النصر ليس فقط بإخضاع حماس بل بإعادة المخطوفين وتغيير وجه الشرق الأوسط"، متابعا "من يهاجمنا نهاجمه أضعافا وهذا ينطبق على الحوثيين وحماس وإيران وحزب الله".وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نفذنا عملية مهمة في اليمن ومن يهاجمنا نهاجمه 7 أضعاف، وطيارونا قصفوا بدقة المطار التابع للحوثيين في دولة الإرهاب وهاجمنا طائرات تزودهم بوسائل القتل".وفي وقت سابق، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، محمد علي الحوثي، إن "الإرهاب الأمريكي والإسرائيلي لن يخيف الشعب اليمني".وقال الحوثي، في أول رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الإسناد لغزة مستمر والرد آت"، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إعداد استقالته.وأضاف: "جرائم نتنياهو إرهاب فاشل"، متابعا: "ما رفضنا استمراره بفلسطين لن نقبل بتمريره في اليمن، وعلى الباغي تدور الدوائر بإذن الله".وقال ترامب، في تصريحات له من البيت الأبيض، إن بلاده "ستتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن"، مضيفا: "أقبل كلمة الجماعة بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".وتابع: "جماعة أنصار الله استسلمت وأكدت أنها ستوقف هجماتهم بالبحر"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك إعلان مهم جدا الخميس أو الجمعة قبل زيارته للشرق الأوسط".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".
https://sarabic.ae/20250506/سلطنة-عمان-تعلن-عن-اتفاق-لوقف-إطلاق-النار-بين-أمريكا-وأنصار-الله-اليمنية-1100229510.html
https://sarabic.ae/20250506/ترامب-يعلن-وقف-الضربات-الجوية-في-اليمن-فورا-1100222853.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو, غزة, قطاع غزة, دونالد ترامب
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو, غزة, قطاع غزة, دونالد ترامب

نتنياهو: من اعتدى علينا سنعتدي عليه 7 أضعاف

19:07 GMT 06.05.2025
© AP Photo / Leo Correaرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
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صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل تخوض قتالا عنيفا في غزة من أجل إخضاع "حماس" وإعادة المخطوفين.
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح من خلالها أن الجيش الإسرائيلي يستكمل المرحلة الحالية من العملية في غزة، وهناك قتال غير سهل.
وشدد نتنياهو على أنه "على يقين بأننا سنحرز النصر ليس فقط بإخضاع حماس بل بإعادة المخطوفين وتغيير وجه الشرق الأوسط"، متابعا "من يهاجمنا نهاجمه أضعافا وهذا ينطبق على الحوثيين وحماس وإيران وحزب الله".
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وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نفذنا عملية مهمة في اليمن ومن يهاجمنا نهاجمه 7 أضعاف، وطيارونا قصفوا بدقة المطار التابع للحوثيين في دولة الإرهاب وهاجمنا طائرات تزودهم بوسائل القتل".
وفي وقت سابق، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، محمد علي الحوثي، إن "الإرهاب الأمريكي والإسرائيلي لن يخيف الشعب اليمني".
وقال الحوثي، في أول رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الإسناد لغزة مستمر والرد آت"، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إعداد استقالته.
وأضاف: "جرائم نتنياهو إرهاب فاشل"، متابعا: "ما رفضنا استمراره بفلسطين لن نقبل بتمريره في اليمن، وعلى الباغي تدور الدوائر بإذن الله".

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن جماعة "أنصار الله" قالت إنها "لم تعد تريد القتال"، واصفا ذلك بـ"الأخبار الجيدة".

وقال ترامب، في تصريحات له من البيت الأبيض، إن بلاده "ستتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن"، مضيفا: "أقبل كلمة الجماعة بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".
وتابع: "جماعة أنصار الله استسلمت وأكدت أنها ستوقف هجماتهم بالبحر"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك إعلان مهم جدا الخميس أو الجمعة قبل زيارته للشرق الأوسط".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
ترامب يعلن وقف الضربات الجوية في اليمن فورا
16:16 GMT
وفي وقت سابق، نفذت مقاتلات أمريكية وإسرائيلية سلسلة غارات على ميناء الحديدة ومصنع أسمنت "باجل" شمال شرقي مدينة الحُديدة، ألحقت دمارا واسعا في مرافقهما، علاوة على تسببها بمقتل شخصين وإصابة 42 آخرين، بحسب قول جماعة "أنصار الله".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".
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