https://sarabic.ae/20250506/نتنياهو-من-اعتدى-علينا-سنعتدي-عليه-7-أضعاف-1100231379.html

نتنياهو: من اعتدى علينا سنعتدي عليه 7 أضعاف

نتنياهو: من اعتدى علينا سنعتدي عليه 7 أضعاف

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل تخوض قتالا عنيفا في غزة من أجل إخضاع "حماس" وإعادة المخطوفين. 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T19:07+0000

2025-05-06T19:07+0000

2025-05-06T19:07+0000

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ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح من خلالها أن الجيش الإسرائيلي يستكمل المرحلة الحالية من العملية في غزة، وهناك قتال غير سهل.وشدد نتنياهو على أنه "على يقين بأننا سنحرز النصر ليس فقط بإخضاع حماس بل بإعادة المخطوفين وتغيير وجه الشرق الأوسط"، متابعا "من يهاجمنا نهاجمه أضعافا وهذا ينطبق على الحوثيين وحماس وإيران وحزب الله".وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نفذنا عملية مهمة في اليمن ومن يهاجمنا نهاجمه 7 أضعاف، وطيارونا قصفوا بدقة المطار التابع للحوثيين في دولة الإرهاب وهاجمنا طائرات تزودهم بوسائل القتل".وفي وقت سابق، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، محمد علي الحوثي، إن "الإرهاب الأمريكي والإسرائيلي لن يخيف الشعب اليمني".وقال الحوثي، في أول رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الإسناد لغزة مستمر والرد آت"، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إعداد استقالته.وأضاف: "جرائم نتنياهو إرهاب فاشل"، متابعا: "ما رفضنا استمراره بفلسطين لن نقبل بتمريره في اليمن، وعلى الباغي تدور الدوائر بإذن الله".وقال ترامب، في تصريحات له من البيت الأبيض، إن بلاده "ستتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن"، مضيفا: "أقبل كلمة الجماعة بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".وتابع: "جماعة أنصار الله استسلمت وأكدت أنها ستوقف هجماتهم بالبحر"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك إعلان مهم جدا الخميس أو الجمعة قبل زيارته للشرق الأوسط".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".

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