https://sarabic.ae/20250504/أنصار-الله-تعلن-فرض-حصار-جوي-شامل-على-إسرائيل-1100162775.html
"أنصار الله" تعلن فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل
"أنصار الله" تعلن فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
أنصار الله
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وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرارِ توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".وألغت عدة شركات طيران كبرى، بينها "لوفتهانزا" الألمانية و"إير فرانس" الفرنسية و"دلتا" الأمريكية و"ويز إير" الهنغارية، اليوم الأحد، جميع رحلاتها المقررة إلى تل أبيب، بعد استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي قادم من اليمن.وقالت "لوفتهانزا" في بيان: "نظرا للوضع الراهن، قررت مجموعة لوفتهانزا تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى السادس من مايو/ أيار بما في ذلك ذلك اليوم"، وأضافت: "سيتم إخطار الضيوف المتأثرين بهذا القرار وإعادة حجزهم على رحلات بديلة حسب التوفر".
https://sarabic.ae/20250504/تصويت-برأيك-هل-استهداف-مطار-بن-غوريون-يعكس-تطورا-في-تكتيكات-أنصار-الله-العسكرية؟-1100152195.html
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العالم العربي, أنصار الله
العالم العربي, أنصار الله
"أنصار الله" تعلن فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل
19:50 GMT 04.05.2025 (تم التحديث: 20:04 GMT 04.05.2025)
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرارِ توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".
ودعا المتحدث كافة شركات الطيران إلى "أخذ ما ورد في البيان بعين الاعتبار"، وإلغاء كافة رحلاتها إلى المطارات الإسرائيلية.
وألغت عدة شركات طيران كبرى، بينها "لوفتهانزا" الألمانية و"إير فرانس" الفرنسية و"دلتا" الأمريكية و"ويز إير" الهنغارية، اليوم الأحد، جميع رحلاتها المقررة إلى تل أبيب، بعد استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي قادم من اليمن.
وقالت صحيفة
"تايمز أو إسرائيل" إن مجموعة "لوفتهانزا" - التي تشمل أيضاً الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وبروكسل - ألغت جميع رحلاتها إلى مطار بن غوريون المقرر إقلاعها يوم الأحد من فرانكفورت وفيينا وزيورخ وميونخ، حتى يوم الثلاثاء.
وقالت "لوفتهانزا" في بيان: "نظرا للوضع الراهن، قررت مجموعة لوفتهانزا تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى السادس من مايو/ أيار بما في ذلك ذلك اليوم"، وأضافت: "سيتم إخطار الضيوف المتأثرين بهذا القرار وإعادة حجزهم على رحلات بديلة حسب التوفر".