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مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة: نتنياهو نسب زورا إلى طهران أفعال اليمنيين وهددها صراحة
مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة: نتنياهو نسب زورا إلى طهران أفعال اليمنيين وهددها صراحة
سبوتنيك عربي
أدانت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، الاتهامات والتهديدات الإسرائيلية، مؤكدة رفضها التصريحات الأخيرة للمسؤوليين الإسرائيليين. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T20:27+0000
2025-05-05T20:27+0000
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وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن "أي مغامرة عسكرية من قبل الولايات المتحدة أو نائبها، النظام الصهيوني، بما في ذلك العمل ضد السيادة الإيرانية أو سلامتها الإقليمية أو مصالحها الوطنية والحيوية، سيتم الرد عليها برد سريع ومتناسب ومشروع".وأضاف إيرواني، أن "نتنياهو نسب زورا إلى طهران أفعال اليمنيين وهددها صراحة"، متابعا: "سوف تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الصهيوني المسؤولية الكاملة والعواقب الناجمة عن أي تعدي غير قانوني ومتعمد"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، إن الاتهامات الموجهة لإيران بشأن دورها في اليمن تمثل "إعادة ترويج لادعاءات باطلة".وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان، أن نسب تحركات اليمنيين في دعمهم لفلسطين إلى إيران، هو "إهانة لشعب صامد ومظلوم".وأكدت طهران أن تحرك اليمنيين الداعم لفلسطين قرار مستقل "ينبع من شعور إنساني وإسلامي عميق"، ووصفت اتهام إيران بالضلوع فيه بأنه "ادعاء مضلل".وشدد البيان على أن الشعب الإيراني "عازم على الدفاع الشامل عن أمنه ومصالحه الوطنية"، محملاً الولايات المتحدة وإسرائيل "المسؤولية الكاملة عن تداعيات التهديدات الأخيرة" الموجهة ضد إيران.وصرح وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، أمس الأحد، بأن بلاده ليس لديها أي عداء مع دول الجوار، مهددا في الوقت ذاته باستهداف القواعد الأمريكية إذا تعرضت إيران للاعتداء.وأوضح زاده أن صاروخ "قاسم بصير" مقاوم للحرب الإلكترونية ويمكنه تجاوز الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية، لافتا إلى أن الصاروخ لا يستخدم نظام "جي بي إس" ولديه قدرة كبيرة على المناورة وإصابة الأهداف.وفي السياق، زعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، يوم أمس الأحد، أن إيران هي من تطلق الصواريخ تجاه تل أبيب.وقال عبر منصة "إكس"، إن "إطلاق الصواريخ على إسرائيل يجب أن يؤدي لرد فعل حاد في طهران". واعتبر غانتس كذلك، أن إيران هي من تطلق الصواريخ الباليستية على إسرائيل، وعليها تحمل المسؤولية، وفق تعبيره.وأكد الجيش الإسرائيلي يوم أمس فشله في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقوطه بمحيط مطار تل أبيب، مشيرا إلى أن القذيفة التي أطلقت من اليمن، سقطت عند مطار بن غوريون، ويجري التحقيق في الواقعة.وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.جاء ذلك على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله" في 12 مارس/ آذار الماضي حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددة بخطوات تصعيدية أخرى ردا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20250504/غانتس-إيران-هي-من-تطلق-الصواريخ-على-إسرائيل-ويجب-الرد-عليها-1100145670.html
https://sarabic.ae/20250505/إيران-تهدد-أي-اعتداء-علينا-من-قاعدة-في-أي-دولة-سنعتبرها-هدفا-مشروعا-1100171658.html
https://sarabic.ae/20250419/أول-رد-من-إيران-على-استعداد-إسرائيل-لضرب-منشآتها-النووية-أي-هجوم-سيقابل-برد-قاس-1099693444.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم

مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة: نتنياهو نسب زورا إلى طهران أفعال اليمنيين وهددها صراحة

20:27 GMT 05.05.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraسفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
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أدانت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، الاتهامات والتهديدات الإسرائيلية، مؤكدة رفضها التصريحات الأخيرة للمسؤوليين الإسرائيليين.
وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن "أي مغامرة عسكرية من قبل الولايات المتحدة أو نائبها، النظام الصهيوني، بما في ذلك العمل ضد السيادة الإيرانية أو سلامتها الإقليمية أو مصالحها الوطنية والحيوية، سيتم الرد عليها برد سريع ومتناسب ومشروع".
وأضاف إيرواني، أن "نتنياهو نسب زورا إلى طهران أفعال اليمنيين وهددها صراحة"، متابعا: "سوف تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الصهيوني المسؤولية الكاملة والعواقب الناجمة عن أي تعدي غير قانوني ومتعمد"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
غانتس: إيران هي من تطلق الصواريخ على إسرائيل ويجب الرد عليها
أمس, 07:44 GMT
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، إن الاتهامات الموجهة لإيران بشأن دورها في اليمن تمثل "إعادة ترويج لادعاءات باطلة".
وأضافت الخارجية الإيرانية في بيان، أن نسب تحركات اليمنيين في دعمهم لفلسطين إلى إيران، هو "إهانة لشعب صامد ومظلوم".
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة "تشارك في حرب على الشعب اليمني" من خلال دعمها للإبادة الجماعية التي ينفذها "الكيان الصهيوني"، وارتكاب "جرائم حرب" عبر استهداف البنى التحتية والأهداف المدنية في مدن يمنية عدة.
وأكدت طهران أن تحرك اليمنيين الداعم لفلسطين قرار مستقل "ينبع من شعور إنساني وإسلامي عميق"، ووصفت اتهام إيران بالضلوع فيه بأنه "ادعاء مضلل".
وشدد البيان على أن الشعب الإيراني "عازم على الدفاع الشامل عن أمنه ومصالحه الوطنية"، محملاً الولايات المتحدة وإسرائيل "المسؤولية الكاملة عن تداعيات التهديدات الأخيرة" الموجهة ضد إيران.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
إيران تهدد: أي اعتداء علينا من قاعدة في أي دولة سنعتبرها هدفا مشروعا
08:24 GMT
وصرح وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، أمس الأحد، بأن بلاده ليس لديها أي عداء مع دول الجوار، مهددا في الوقت ذاته باستهداف القواعد الأمريكية إذا تعرضت إيران للاعتداء.
وأضاف وزير الدفاع الإيراني في تصريحات تلفزيونية، أنه "إذا تعرضنا للهجوم وفرضت علينا الحرب سنرد بقوة وسنضرب قواعد ومصالح العدو".
وأوضح زاده أن صاروخ "قاسم بصير" مقاوم للحرب الإلكترونية ويمكنه تجاوز الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية، لافتا إلى أن الصاروخ لا يستخدم نظام "جي بي إس" ولديه قدرة كبيرة على المناورة وإصابة الأهداف.
وفي السياق، زعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، يوم أمس الأحد، أن إيران هي من تطلق الصواريخ تجاه تل أبيب.
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع قادة الجيش والحرس الثوري في احتفالات يوم الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
أول رد من إيران على استعداد إسرائيل لضرب منشآتها النووية... "أي هجوم سيقابل برد قاس"
19 أبريل, 07:22 GMT
وقال عبر منصة "إكس"، إن "إطلاق الصواريخ على إسرائيل يجب أن يؤدي لرد فعل حاد في طهران". واعتبر غانتس كذلك، أن إيران هي من تطلق الصواريخ الباليستية على إسرائيل، وعليها تحمل المسؤولية، وفق تعبيره.
وأكد الجيش الإسرائيلي يوم أمس فشله في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقوطه بمحيط مطار تل أبيب، مشيرا إلى أن القذيفة التي أطلقت من اليمن، سقطت عند مطار بن غوريون، ويجري التحقيق في الواقعة.
وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
جاء ذلك على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله" في 12 مارس/ آذار الماضي حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددة بخطوات تصعيدية أخرى ردا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
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