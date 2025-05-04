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غانتس: إيران هي من تطلق الصواريخ على إسرائيل ويجب الرد عليها
غانتس: إيران هي من تطلق الصواريخ على إسرائيل ويجب الرد عليها
سبوتنيك عربي
زعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، اليوم الأحد، أن إيران هي من تطلق الصواريخ تجاه تل أبيب. 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T07:44+0000
2025-05-04T07:44+0000
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وقال عبر منصة "إكس"، إن "إطلاق الصواريخ على إسرائيل يجب أن يؤدي لرد فعل حاد في طهران".واعتبر غانتس كذلك، أن إيران هي من تطلق الصواريخ الباليستية على إسرائيل، وعليها تحمل المسؤولية، وفق تعبيره.تأتي تصريحات بيني غانتس، بعد أن أكد الجيش الإسرائيلي فشله في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقوطه بمحيط مطار تل أبيب.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن القذيفة التي أطلقت من اليمن، سقطت عند مطار بن غوريون، ويجري التحقيق في الواقعة.وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.جاء ذلك على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله" في 12 آذار/مارس الماضي حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددة بخطوات تصعيدية أخرى ردا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20250503/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عملية-عسكرية-على-هدف-عسكري-إسرائيلي-جنوبي-يافا-1100125149.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم, أخبار العالم الآن

غانتس: إيران هي من تطلق الصواريخ على إسرائيل ويجب الرد عليها

07:44 GMT 04.05.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhiteرئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي، بيني غانتس
رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
تابعنا عبر
زعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، اليوم الأحد، أن إيران هي من تطلق الصواريخ تجاه تل أبيب.
وقال عبر منصة "إكس"، إن "إطلاق الصواريخ على إسرائيل يجب أن يؤدي لرد فعل حاد في طهران".
واعتبر غانتس كذلك، أن إيران هي من تطلق الصواريخ الباليستية على إسرائيل، وعليها تحمل المسؤولية، وفق تعبيره.
تأتي تصريحات بيني غانتس، بعد أن أكد الجيش الإسرائيلي فشله في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقوطه بمحيط مطار تل أبيب.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن القذيفة التي أطلقت من اليمن، سقطت عند مطار بن غوريون، ويجري التحقيق في الواقعة.
العميد يحيى سريع، المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية على هدف عسكري إسرائيلي جنوبي يافا
أمس, 08:43 GMT
وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
جاء ذلك على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله" في 12 آذار/مارس الماضي حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددة بخطوات تصعيدية أخرى ردا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
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