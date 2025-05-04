الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون بتل أبيب
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون بتل أبيب وسط إسرائيل.
و قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "في أعقاب التفعيل الذي جرى للإنذارات في عدد من المناطق داخل الدولة، نفذت عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن. تم رصد سقوط في محيط مطار بن غوريون.
وأضاف البيان، أن الجيش الإسرائيلي يقوم حاليا في فحص تفاصيل الحادث.
🟠فيديو متداول للحظة سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب https://t.co/d28GaIT1cf pic.twitter.com/ZoIhOZSgjs— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 4, 2025
من جهة أخرى، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء إطلاق صاروخ من اليمن.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن غوريون وسط إسرائيل إثر الحادثة.
📸 صور متداولة من محيط مطار "بن غوريون" في تل أبيب بعد استهدافه بصاروخ من اليمن.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 4, 2025
⭕️وسائل إعلام إسرائيلية: فشل كل من نظامي "حيتس 3" و"ثاد" في اعتراض الصاروخ اليمني. https://t.co/d28GaIT1cf pic.twitter.com/KOzUnHdLVE
وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن ملايين الإسرائيليين فروا إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.
وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" الحوثيين عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
جاء ذلك على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله" في 12 آذار/مارس الماضي حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددة بخطوات تصعيدية أخرى ردا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.