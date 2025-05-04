https://sarabic.ae/20250504/الجيش-الإسرائيلي-سقوط-صاروخ-أطلق-من-اليمن-في-محيط-مطار-بن-غوريون-بتل-أبيب-1100144920.html

الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون بتل أبيب

الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون بتل أبيب

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون بتل أبيب وسط إسرائيل. 04.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-04T07:25+0000

2025-05-04T07:25+0000

2025-05-04T07:25+0000

العالم

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103848/81/1038488167_0:281:3143:2048_1920x0_80_0_0_9708a630079b9ab83d8bae63c90120c3.jpg

و قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "في أعقاب التفعيل الذي جرى للإنذارات في عدد من المناطق داخل الدولة، نفذت عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن. تم رصد سقوط في محيط مطار بن غوريون.من جهة أخرى، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء إطلاق صاروخ من اليمن.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن غوريون وسط إسرائيل إثر الحادثة.وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن ملايين الإسرائيليين فروا إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" الحوثيين عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.جاء ذلك على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله" في 12 آذار/مارس الماضي حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددة بخطوات تصعيدية أخرى ردا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.

https://sarabic.ae/20250504/مقتل-جنديين-إسرائيليين-وإصابة-اثنين-آخرين-في-انفجار-نفق-مفخخ-في-رفح-1100144045.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل