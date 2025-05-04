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الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون بتل أبيب
الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون بتل أبيب
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون بتل أبيب وسط إسرائيل. 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T07:25+0000
2025-05-04T07:25+0000
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و قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "في أعقاب التفعيل الذي جرى للإنذارات في عدد من المناطق داخل الدولة، نفذت عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن. تم رصد سقوط في محيط مطار بن غوريون.من جهة أخرى، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء إطلاق صاروخ من اليمن.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن غوريون وسط إسرائيل إثر الحادثة.وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن ملايين الإسرائيليين فروا إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" الحوثيين عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.جاء ذلك على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله" في 12 آذار/مارس الماضي حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددة بخطوات تصعيدية أخرى ردا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20250504/مقتل-جنديين-إسرائيليين-وإصابة-اثنين-آخرين-في-انفجار-نفق-مفخخ-في-رفح-1100144045.html
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العالم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل
العالم, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون بتل أبيب

07:25 GMT 04.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون بتل أبيب وسط إسرائيل.
و قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "في أعقاب التفعيل الذي جرى للإنذارات في عدد من المناطق داخل الدولة، نفذت عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن. تم رصد سقوط في محيط مطار بن غوريون.

وأضاف البيان، أن الجيش الإسرائيلي يقوم حاليا في فحص تفاصيل الحادث.

من جهة أخرى، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء إطلاق صاروخ من اليمن.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن غوريون وسط إسرائيل إثر الحادثة.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن ملايين الإسرائيليين فروا إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.
مع غروب الشمس، يجلس فلسطينيون على طاولة كبيرة محاطة بأنقاض المنازل والمباني المدمرة أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في رفح، جنوب قطاع غزة، السبت 1 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين في انفجار نفق مفخخ في رفح
06:46 GMT
وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" الحوثيين عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
جاء ذلك على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله" في 12 آذار/مارس الماضي حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددة بخطوات تصعيدية أخرى ردا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
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