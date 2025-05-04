https://sarabic.ae/20250504/مقتل-جنديين-إسرائيليين-وإصابة-اثنين-آخرين-في-انفجار-نفق-مفخخ-في-رفح-1100144045.html

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين في انفجار نفق مفخخ في رفح

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين في انفجار نفق مفخخ في رفح

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين، في انفجار نفق مفخخ في رفح جنوب قطاع غزة، أمس السبت. 04.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-04T06:46+0000

2025-05-04T06:46+0000

2025-05-04T06:46+0000

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ووُصفت هوية الجنديين القتيلين بأنهما النقيب نوعام رافيد (23 عاما)، من شعاري تكفا، والرقيب أول يالي سرور (20 عاما) من عومر، وكان كلاهما يخدم في وحدة الهندسة القتالية النخبوية "ياهلوم"، وفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الأحد.ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، فقد كان جنود "ياهلوم"، التابعون للواء غولاني، يفحصون مدخل نفق داخل مبنى، عندما أصيبوا بانفجار مفاجئ، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذكرت، أمس السبت، أن الجيش الإسرائيلي أصدر إخطارات استدعاء لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وذلك قبيل اجتماع مرتقب للحكومة لبحث توسيع نطاق العملية العسكرية في قطاع غزة.وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش قد يشرع في تنفيذ هجوم واسع النطاق خلال الأيام المقبلة، وسط تحضيرات ميدانية تشمل إعادة تموضع القوات.وبحسب التقرير، من المنتظر أن تحل وحدات الاحتياط محل قوات نظامية منتشرة حاليا في مناطق مثل الحدود الشمالية والضفة الغربية، تمهيداً لنقل تلك القوات إلى قطاع غزة.وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن التعبئة الجديدة تُعد كبيرة، لكنها تبقى أقل حجماً مقارنة بالتعبئة التي أعقبت هجمات 7 أكتوبر 2023 التي شنتها حركة حماس على جنوب إسرائيل.ومن المقرر أن يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية، اليوم الأحد، قرارا محتملا بشأن توسيع العمليات العسكرية. ووفق تقارير إعلامية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبدى موافقة مبدئية على هذا التوجه.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف فلسطيني، وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.

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