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مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين في انفجار نفق مفخخ في رفح
مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين في انفجار نفق مفخخ في رفح
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين، في انفجار نفق مفخخ في رفح جنوب قطاع غزة، أمس السبت. 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T06:46+0000
2025-05-04T06:46+0000
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ووُصفت هوية الجنديين القتيلين بأنهما النقيب نوعام رافيد (23 عاما)، من شعاري تكفا، والرقيب أول يالي سرور (20 عاما) من عومر، وكان كلاهما يخدم في وحدة الهندسة القتالية النخبوية "ياهلوم"، وفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الأحد.ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، فقد كان جنود "ياهلوم"، التابعون للواء غولاني، يفحصون مدخل نفق داخل مبنى، عندما أصيبوا بانفجار مفاجئ، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذكرت، أمس السبت، أن الجيش الإسرائيلي أصدر إخطارات استدعاء لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وذلك قبيل اجتماع مرتقب للحكومة لبحث توسيع نطاق العملية العسكرية في قطاع غزة.وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش قد يشرع في تنفيذ هجوم واسع النطاق خلال الأيام المقبلة، وسط تحضيرات ميدانية تشمل إعادة تموضع القوات.وبحسب التقرير، من المنتظر أن تحل وحدات الاحتياط محل قوات نظامية منتشرة حاليا في مناطق مثل الحدود الشمالية والضفة الغربية، تمهيداً لنقل تلك القوات إلى قطاع غزة.وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن التعبئة الجديدة تُعد كبيرة، لكنها تبقى أقل حجماً مقارنة بالتعبئة التي أعقبت هجمات 7 أكتوبر 2023 التي شنتها حركة حماس على جنوب إسرائيل.ومن المقرر أن يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية، اليوم الأحد، قرارا محتملا بشأن توسيع العمليات العسكرية. ووفق تقارير إعلامية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبدى موافقة مبدئية على هذا التوجه.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف فلسطيني، وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
https://sarabic.ae/20250503/حماس-تنشر-فيديو-لأسير-إسرائيلي-نجا-من-القصف-على-غزة-يوجه-رسالة-للإسرائيليين-1100136726.html
https://sarabic.ae/20250503/نتنياهو-ينفي-رفض-المقترح-المصري-لوقف-الحرب-في-غزة-1100123036.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار العالم الآن

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين في انفجار نفق مفخخ في رفح

06:46 GMT 04.05.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaمع غروب الشمس، يجلس فلسطينيون على طاولة كبيرة محاطة بأنقاض المنازل والمباني المدمرة أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في رفح، جنوب قطاع غزة، السبت 1 مارس 2025.
مع غروب الشمس، يجلس فلسطينيون على طاولة كبيرة محاطة بأنقاض المنازل والمباني المدمرة أثناء تجمعهم لتناول وجبة الإفطار في اليوم الأول من شهر رمضان في رفح، جنوب قطاع غزة، السبت 1 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين، في انفجار نفق مفخخ في رفح جنوب قطاع غزة، أمس السبت.
ووُصفت هوية الجنديين القتيلين بأنهما النقيب نوعام رافيد (23 عاما)، من شعاري تكفا، والرقيب أول يالي سرور (20 عاما) من عومر، وكان كلاهما يخدم في وحدة الهندسة القتالية النخبوية "ياهلوم"، وفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الأحد.
ووفقا لتحقيق أولي أجراه الجيش الإسرائيلي، فقد كان جنود "ياهلوم"، التابعون للواء غولاني، يفحصون مدخل نفق داخل مبنى، عندما أصيبوا بانفجار مفاجئ، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذكرت، أمس السبت، أن الجيش الإسرائيلي أصدر إخطارات استدعاء لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وذلك قبيل اجتماع مرتقب للحكومة لبحث توسيع نطاق العملية العسكرية في قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش قد يشرع في تنفيذ هجوم واسع النطاق خلال الأيام المقبلة، وسط تحضيرات ميدانية تشمل إعادة تموضع القوات.
حماس تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
"حماس" تنشر فيديو لأسير إسرائيلي نجا من القصف على غزة يوجه رسالة للإسرائيليين
أمس, 17:46 GMT
وبحسب التقرير، من المنتظر أن تحل وحدات الاحتياط محل قوات نظامية منتشرة حاليا في مناطق مثل الحدود الشمالية والضفة الغربية، تمهيداً لنقل تلك القوات إلى قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن التعبئة الجديدة تُعد كبيرة، لكنها تبقى أقل حجماً مقارنة بالتعبئة التي أعقبت هجمات 7 أكتوبر 2023 التي شنتها حركة حماس على جنوب إسرائيل.
ومن المقرر أن يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية، اليوم الأحد، قرارا محتملا بشأن توسيع العمليات العسكرية. ووفق تقارير إعلامية، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبدى موافقة مبدئية على هذا التوجه.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
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أمس, 05:43 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف فلسطيني، وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
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