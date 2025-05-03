https://sarabic.ae/20250503/نتنياهو-ينفي-رفض-المقترح-المصري-لوقف-الحرب-في-غزة-1100123036.html

نتنياهو ينفي رفض المقترح المصري لوقف الحرب في غزة

نتنياهو ينفي رفض المقترح المصري لوقف الحرب في غزة

سبوتنيك عربي

رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على التقارير التي تحدثت عن رفض إسرائيل للمقترح المصري بشأن الهدنة في قطاع غزة. 03.05.2025, سبوتنيك عربي

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وقال مكتب نتنياهو، في بيان له، إن التقارير بشأن الرفض لا أساس لها من الصحة"، مشددا على أن "حركة حماس كانت وما تزال عقبة أمام التوصل إلى اتفاق".يأتي ذلك بعدما أفاد تقرير إسرائيلي، أمس الجمعة، بفشل المفاوضات بشأن التوصل إلى هدنة مؤقتة في قطاع غزة، وسط إصرار إسرائيل على استمرار وتصعيد عملياتها العسكرية.وذكر تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلًا عن مصادر مصرية، أن إسرائيل أبلغت الوسطاء برفضها لمقترح وقف إطلاق النار، كما تراجعت عن الشروط التي تم التوافق عليها في الأيام الأخيرة من المفاوضات.وذكرت الصحيفة أن "إسرائيل أبدت نيتها في الإبقاء على وجود قواتها داخل القطاع حتى نهاية العام الحالي، مع توسيع نطاق العمليات العسكرية الجارية". واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف فلسطيني، وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.

https://sarabic.ae/20250411/متحدث-باسم-حركة-فتح-نحن-أمام-هدنة-مؤقتة-في-غزة-ونتنياهو-غير-معني-بإنهاء-الحرب--1099457069.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي