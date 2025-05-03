https://sarabic.ae/20250503/حماس-تنشر-فيديو-لأسير-إسرائيلي-نجا-من-القصف-على-غزة-يوجه-رسالة-للإسرائيليين-1100136726.html

"حماس" تنشر فيديو لأسير إسرائيلي نجا من القصف على غزة يوجه رسالة للإسرائيليين

"حماس" تنشر فيديو لأسير إسرائيلي نجا من القصف على غزة يوجه رسالة للإسرائيليين

سبوتنيك عربي

نشرت كتائب "القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس"، اليوم السبت، فيديو لأسير إسرائيلي بعد نجاته من القصف الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة. 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T17:46+0000

2025-05-03T17:46+0000

2025-05-03T17:46+0000

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ونشرت "حماس"، مساء اليوم السبت، في حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو للأسير الإسرائيلي، جاء تحت عنوان "وأنا سأقول ما هي (الحرب النفسية) الحقيقية؟ الحرب النفسية الحقيقية التي هي بداخلي".يظهر في بداية الفيديو محاولات عناصر "القسام" لإنقاذ مجموعة من الأسرى الإسرائيليين بعد استهدافهم في قصف إسرائيلي، في وقت قاموا بالحفر تحت الأرض بحثا عن الأسرى الذين تواجدوا في المكان لحظة القصف نفسه.وقال الأسير الذي ظهر مصابا بإصابات بليغة في وجهه وذراعه اليسرى، إنه تعرض لقصف عنيف بعد عودة القتال، لكنه نجا من الموت مما اضطر عناصر "القسام" إلى وضعه داخل أحد الأنفاق، قائلا: "أنا الأسير رقم 24، تم قصفنا بعد وقف إطلاق النار، ونجونا من الموت، ومن أجل ذلك نزلنا إلى الأنفاق".وأكد أنه "لو كان ابن السيد نتنياهو أو أبناء أحد وزراء الائتلاف هنا، أعدكم أن الحرب كانت ستتوقف منذ زمن والجميع كان قد عاد، ولأن الأمر ليس كذلك نحن موجودون تحت الأرض، 59 شخصا هم أسرى في غزة".وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، قد نشرت في التاسع عشر من الشهر الماضي، شريط فيديو لأسير إسرائيلي محتجز لديها داخل قطاع غزة.ونشرت الحركة الفلسطينية على حساباتها الرسمية على "إكس"، شريط فيديو للأسير إلكانا بوحبوط، حيث طالب الأخير شقيقه الذي يحمل الجنسية الأمريكية بضرورة التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسؤاله عن وعده بشأن الإفراج عن الرهائن.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف فلسطيني، وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.

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