https://sarabic.ae/20250505/إيران-تهدد-أي-اعتداء-علينا-من-قاعدة-في-أي-دولة-سنعتبرها-هدفا-مشروعا-1100171658.html

إيران تهدد: أي اعتداء علينا من قاعدة في أي دولة سنعتبرها هدفا مشروعا

إيران تهدد: أي اعتداء علينا من قاعدة في أي دولة سنعتبرها هدفا مشروعا

سبوتنيك عربي

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين، على أحدث تصريحات لوزير الدفاع الإيراني، والمتعلقة باستهداف قواعد أمريكية، مؤكدا أنه... 05.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-05T08:24+0000

2025-05-05T08:24+0000

2025-05-05T08:24+0000

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار اليمن الأن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

وأوضح بقائي في مؤتمر صحفي أسبوعي، أن "الوزير شدّد على أن دول المنطقة تعتبر دولا صديقة لإيران"، مشيرا إلى أن "مستوى العلاقات والتواصل مع دول الجوار في الفترة الأخيرة، يعكس سياسة قائمة على حسن الجوار والصداقة".وأضاف أن "جميع الدول ملزمة بمنع استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن اعتداءات على دول أخرى"، مؤكدا أنه "في حال انطلق أي هجوم على إيران من أراضي دولة ما، فستعتبر تلك النقطة هدفا مشروعا للدفاع"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم الإثنين، أن بلاده تنتظر موقف سلطنة عمان لتحديد موعد الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة مع أمريكا.وأضاف متحدث الخارجية الإيرانية أن طهران لا تزال مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن، ولكن تحديد موعدها ومكانها يعتمد على التوصل إلى توافق مع الأطراف الأخرى.وفيما يخص الهجمات على اليمن والاتهامات الموجهة إلى إيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "الاتهامات الموجهة تتماشى مع مزاعم سابقة لا أساس لها، إيران ليست بحاجة إلى وكلاء في المنطقة، الكيان الصهيوني وحده هو من يعمل كنائب لقوى أخرى في المنطقة، وهو سبب الفوضى فيها، الشعب اليمني يتخذ خطوات دفاعية لحماية نفسه، وهو قرار مستقل صادر عن اليمن، وكل المزاعم الأخرى لا أساس لها من الصحة".وأعلنت إيران وسلطنة عمان، يوم الخميس الماضي، تأجيل جولة المفاوضات التي كان من المقرر إجراؤها، يوم الـ3 من مايو/ أيار الجاري، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأسباب لوجستية.يذكر أن وفدي واشنطن وطهران، اختتما، يوم السبت الماضي الموافق 26 نيسان/ أبريل الماضي، الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بينهما، وحددا يوم غد السبت، موعدا لعقد الجولة الرابعة، قبل أن يتم إعلان تأجيل الموعد.وشهدت الجولة الثالثة مناقشات حول تفاصيل اتفاق نووي محتمل بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات والقيود الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20250504/إيران-تكشف-عن-صاروخ-باليستي-يستطيع-اختراق-منظومة-ثاد-الأمريكية-1100162613.html

https://sarabic.ae/20250504/غانتس-إيران-هي-من-تطلق-الصواريخ-على-إسرائيل-ويجب-الرد-عليها-1100145670.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليمن الأن