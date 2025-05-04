https://sarabic.ae/20250504/إيران-تكشف-عن-صاروخ-باليستي-يستطيع-اختراق-منظومة-ثاد-الأمريكية-1100162613.html
إيران تكشف عن صاروخ باليستي يستطيع اختراق منظومة "ثاد" الأمريكية
إيران تكشف عن صاروخ باليستي يستطيع اختراق منظومة "ثاد" الأمريكية
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير، اليوم الأحد، إن طهران أنتجت صاروخاً باليستياً جديداً بمدى 1200 كيلو متر "قادرا على اختراق منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T19:48+0000
2025-05-04T19:48+0000
2025-05-04T19:48+0000
إيران
العالم
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وأطلقت إيران على الصاروخ اسم "قاسم بصير"، فيما أفادت وكالة "تسنيم" بأنه يعمل بالوقود الصلب، مشيرة إلى أنه "نسخة مطورة من صواريخ (الشهيد الحاج قاسم) الباليستية"، وأنه "جرى تحسينه على عدة مستويات، أبرزها تعديل رأسه الحربي بحيث يُمكّنه المناورة وتجاوز أنظمة الدفاع الصاروخي المعادية".وذكر وزير الدفاع الإيراني أنه جرى "تنفيذ ناجح لاختبار الصاروخ"، مشيراً إلى أنه "تم تطويره من حيث التوجيه والمناورة لتجاوز الطبقات الدفاعية، واعتبره مقاوماً للتشويش الإلكتروني".وفي فبراير/شباط الماضي، أزاحت إيران الستار عن صاروخ "اعتماد" الباليستي بمدى يبلغ 1700 كيلومتر، وذلك خلال زيارة للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى معرض أقامته وزارة الدفاع، بحسب وكالة "تسنيم" للأنباء.وكانت إيران قد أعلنت نجاحها في اختبار صاروخ "اعتماد" خلال أكتوبر عام 2015، وقال وزير الدفاع الإيراني آنذاك، حسين دهقان، إن هذا الصاروخ هو أول صاروخ إيراني يمكن التحكم فيه، وتوجيهه حتى يصيب هدفه.وبينما تقول إيران إن صاروخ "اعتماد" لا يمكنه حمل رؤوس نووية، إلا أن الولايات المتحدة ترى أن الصاروخ قادر على حمل رؤوس نووية، معتبرةً تطويره انتهاكاً مباشراً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1929.واستثمرت إيران بشكل كبير لتحسين دقة هذه الأسلحة وقدرتها على التدمير، ما جعل قوتها الصاروخية تشكل تهديداً حقيقياً للقوات العسكرية الأميركية والمتحالفة معها بالمنطقة.واستعرض موقع Missile Threat، أبرز الصواريخ في الترسانة الإيرانية، والتي يمكن لبعضها ضرب إسرائيل مباشرة، والقواعد الأمريكية في المنطقة.
https://sarabic.ae/20250504/وزير-الدفاع-الإيراني-لا-نعادي-دول-الجوار-لكن-سنستهدف-القواعد-الأمريكية-إذا-تعرضنا-للاعتداء-1100160391.html
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إيران, العالم
إيران تكشف عن صاروخ باليستي يستطيع اختراق منظومة "ثاد" الأمريكية
قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير، اليوم الأحد، إن طهران أنتجت صاروخاً باليستياً جديداً بمدى 1200 كيلو متر "قادرا على اختراق منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية (ثاد).
وأطلقت إيران على الصاروخ اسم "قاسم بصير"، فيما أفادت وكالة "تسنيم" بأنه يعمل بالوقود الصلب، مشيرة إلى أنه "نسخة مطورة من صواريخ (الشهيد الحاج قاسم) الباليستية"، وأنه "جرى تحسينه على عدة مستويات، أبرزها تعديل رأسه الحربي بحيث يُمكّنه المناورة وتجاوز أنظمة الدفاع الصاروخي المعادية".
وأضافت أن الصاروخ "مزود بمنظومة توجيه تعتمد على التصوير الحراري، ما يتيح له إصابة أهدافه بدقة أعلى، فضلاً عن مقاومته لمحاولات التشويش والحرب الإلكترونية".
وذكر وزير الدفاع الإيراني أنه جرى "تنفيذ ناجح لاختبار الصاروخ"، مشيراً إلى أنه "تم تطويره من حيث التوجيه والمناورة لتجاوز الطبقات الدفاعية، واعتبره مقاوماً للتشويش الإلكتروني".
وفي فبراير/شباط الماضي، أزاحت إيران الستار عن صاروخ "اعتماد" الباليستي بمدى يبلغ 1700 كيلومتر، وذلك خلال زيارة للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى معرض أقامته وزارة الدفاع، بحسب وكالة "تسنيم" للأنباء.
وكانت إيران قد أعلنت نجاحها في اختبار صاروخ "اعتماد" خلال أكتوبر عام 2015، وقال وزير الدفاع الإيراني آنذاك، حسين دهقان، إن هذا الصاروخ هو أول صاروخ إيراني يمكن التحكم فيه، وتوجيهه حتى يصيب هدفه.
وبينما تقول إيران إن صاروخ "اعتماد" لا يمكنه حمل رؤوس نووية، إلا أن الولايات المتحدة ترى أن الصاروخ قادر على حمل رؤوس نووية، معتبرةً تطويره انتهاكاً مباشراً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1929.
وفي السابق، كان قد تم الكشف عن الصواريخ الباليستية والفرط صوتية بعيدة المدى "خرمشهر-4"، و"خرمشهر-1"، و"قادر" في 3 أجيال، و"سجيل"، و"جهاد"، و"خيبرشكن"، و"فتاح 1 و2". وصاروخي "الشهيد الحاج قاسم" و"رضوان"، حسب ما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية.
واستثمرت إيران بشكل كبير لتحسين دقة هذه الأسلحة وقدرتها على التدمير، ما جعل قوتها الصاروخية تشكل تهديداً حقيقياً للقوات العسكرية الأميركية والمتحالفة معها بالمنطقة.
واستعرض موقع Missile Threat، أبرز الصواريخ في الترسانة الإيرانية، والتي يمكن لبعضها ضرب إسرائيل مباشرة، والقواعد الأمريكية في المنطقة.