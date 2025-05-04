إيران تكشف عن صاروخ باليستي يستطيع اختراق منظومة "ثاد" الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتجه أوروبا نحو الصين لمواجهة حرب ترامب التجارية؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير، اتهامات إيرانية لفرنسا بمحاولة إفساد المفاوضات النووية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هجوم إسرائيلي على قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة لغزة وسط صمت دولي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
العنف الجنسي.. بين القوانين والنفس البشرية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
هجوم إسرائيلي على قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة لغزة وسط صمت دولي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:21 GMT
39 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يعلن انتشاره في جنوب سوريا دعما للدروز، رئيس النواب الليبي يدعو إلى تشكيل حكومة موحدة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
كيف تفاعل رابط الإلهام الشعري بين العم فاسيلي وألكسندر بوشكين
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250504/إيران-تكشف-عن-صاروخ-باليستي-يستطيع-اختراق-منظومة-ثاد-الأمريكية-1100162613.html
إيران تكشف عن صاروخ باليستي يستطيع اختراق منظومة "ثاد" الأمريكية
إيران تكشف عن صاروخ باليستي يستطيع اختراق منظومة "ثاد" الأمريكية
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير، اليوم الأحد، إن طهران أنتجت صاروخاً باليستياً جديداً بمدى 1200 كيلو متر "قادرا على اختراق منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T19:48+0000
2025-05-04T19:48+0000
إيران
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103571/31/1035713117_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_1e8bb9a57576d7760a25b1c3a9b40be9.jpg
وأطلقت إيران على الصاروخ اسم "قاسم بصير"، فيما أفادت وكالة "تسنيم" بأنه يعمل بالوقود الصلب، مشيرة إلى أنه "نسخة مطورة من صواريخ (الشهيد الحاج قاسم) الباليستية"، وأنه "جرى تحسينه على عدة مستويات، أبرزها تعديل رأسه الحربي بحيث يُمكّنه المناورة وتجاوز أنظمة الدفاع الصاروخي المعادية".وذكر وزير الدفاع الإيراني أنه جرى "تنفيذ ناجح لاختبار الصاروخ"، مشيراً إلى أنه "تم تطويره من حيث التوجيه والمناورة لتجاوز الطبقات الدفاعية، واعتبره مقاوماً للتشويش الإلكتروني".وفي فبراير/شباط الماضي، أزاحت إيران الستار عن صاروخ "اعتماد" الباليستي بمدى يبلغ 1700 كيلومتر، وذلك خلال زيارة للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى معرض أقامته وزارة الدفاع، بحسب وكالة "تسنيم" للأنباء.وكانت إيران قد أعلنت نجاحها في اختبار صاروخ "اعتماد" خلال أكتوبر عام 2015، وقال وزير الدفاع الإيراني آنذاك، حسين دهقان، إن هذا الصاروخ هو أول صاروخ إيراني يمكن التحكم فيه، وتوجيهه حتى يصيب هدفه.وبينما تقول إيران إن صاروخ "اعتماد" لا يمكنه حمل رؤوس نووية، إلا أن الولايات المتحدة ترى أن الصاروخ قادر على حمل رؤوس نووية، معتبرةً تطويره انتهاكاً مباشراً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1929.واستثمرت إيران بشكل كبير لتحسين دقة هذه الأسلحة وقدرتها على التدمير، ما جعل قوتها الصاروخية تشكل تهديداً حقيقياً للقوات العسكرية الأميركية والمتحالفة معها بالمنطقة.واستعرض موقع Missile Threat، أبرز الصواريخ في الترسانة الإيرانية، والتي يمكن لبعضها ضرب إسرائيل مباشرة، والقواعد الأمريكية في المنطقة.
https://sarabic.ae/20250504/وزير-الدفاع-الإيراني-لا-نعادي-دول-الجوار-لكن-سنستهدف-القواعد-الأمريكية-إذا-تعرضنا-للاعتداء-1100160391.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103571/31/1035713117_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_7724e090d2b1f09198f9156c75c90e37.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, العالم
إيران, العالم

إيران تكشف عن صاروخ باليستي يستطيع اختراق منظومة "ثاد" الأمريكية

19:48 GMT 04.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف)
الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير، اليوم الأحد، إن طهران أنتجت صاروخاً باليستياً جديداً بمدى 1200 كيلو متر "قادرا على اختراق منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية (ثاد).
وأطلقت إيران على الصاروخ اسم "قاسم بصير"، فيما أفادت وكالة "تسنيم" بأنه يعمل بالوقود الصلب، مشيرة إلى أنه "نسخة مطورة من صواريخ (الشهيد الحاج قاسم) الباليستية"، وأنه "جرى تحسينه على عدة مستويات، أبرزها تعديل رأسه الحربي بحيث يُمكّنه المناورة وتجاوز أنظمة الدفاع الصاروخي المعادية".
وأضافت أن الصاروخ "مزود بمنظومة توجيه تعتمد على التصوير الحراري، ما يتيح له إصابة أهدافه بدقة أعلى، فضلاً عن مقاومته لمحاولات التشويش والحرب الإلكترونية".
وذكر وزير الدفاع الإيراني أنه جرى "تنفيذ ناجح لاختبار الصاروخ"، مشيراً إلى أنه "تم تطويره من حيث التوجيه والمناورة لتجاوز الطبقات الدفاعية، واعتبره مقاوماً للتشويش الإلكتروني".
وفي فبراير/شباط الماضي، أزاحت إيران الستار عن صاروخ "اعتماد" الباليستي بمدى يبلغ 1700 كيلومتر، وذلك خلال زيارة للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى معرض أقامته وزارة الدفاع، بحسب وكالة "تسنيم" للأنباء.
وزير الدفاع الإيراني، أمير عزيز نصير زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
وزير الدفاع الإيراني: لا نعادي دول الجوار لكن سنستهدف القواعد الأمريكية إذا تعرضنا للاعتداء
18:22 GMT
وكانت إيران قد أعلنت نجاحها في اختبار صاروخ "اعتماد" خلال أكتوبر عام 2015، وقال وزير الدفاع الإيراني آنذاك، حسين دهقان، إن هذا الصاروخ هو أول صاروخ إيراني يمكن التحكم فيه، وتوجيهه حتى يصيب هدفه.
وبينما تقول إيران إن صاروخ "اعتماد" لا يمكنه حمل رؤوس نووية، إلا أن الولايات المتحدة ترى أن الصاروخ قادر على حمل رؤوس نووية، معتبرةً تطويره انتهاكاً مباشراً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1929.
وفي السابق، كان قد تم الكشف عن الصواريخ الباليستية والفرط صوتية بعيدة المدى "خرمشهر-4"، و"خرمشهر-1"، و"قادر" في 3 أجيال، و"سجيل"، و"جهاد"، و"خيبرشكن"، و"فتاح 1 و2". وصاروخي "الشهيد الحاج قاسم" و"رضوان"، حسب ما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية.
واستثمرت إيران بشكل كبير لتحسين دقة هذه الأسلحة وقدرتها على التدمير، ما جعل قوتها الصاروخية تشكل تهديداً حقيقياً للقوات العسكرية الأميركية والمتحالفة معها بالمنطقة.
واستعرض موقع Missile Threat، أبرز الصواريخ في الترسانة الإيرانية، والتي يمكن لبعضها ضرب إسرائيل مباشرة، والقواعد الأمريكية في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала