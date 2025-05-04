https://sarabic.ae/20250504/وزير-الدفاع-الإيراني-لا-نعادي-دول-الجوار-لكن-سنستهدف-القواعد-الأمريكية-إذا-تعرضنا-للاعتداء-1100160391.html

وزير الدفاع الإيراني: لا نعادي دول الجوار لكن سنستهدف القواعد الأمريكية إذا تعرضنا للاعتداء

وزير الدفاع الإيراني: لا نعادي دول الجوار لكن سنستهدف القواعد الأمريكية إذا تعرضنا للاعتداء

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الإيراني، عزيز نصير زاده، اليوم الأحد، بأن بلاده ليس لديها أي عداء مع دول الجوار، مهددا في الوقت ذاته باستهداف القواعد الأمريكية إذا تعرضت... 04.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-04T18:22+0000

2025-05-04T18:22+0000

2025-05-04T18:22+0000

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وأضاف وزير الدفاع الإيراني في تصريحات تلفزيونية أنه "إذا تعرضنا للهجوم وفرضت علينا الحرب سنرد بقوة وسنضرب قواعد ومصالح العدو".وأوضح زاده أن صاروخ "قاسم بصير" مقاوم للحرب الإلكترونية ويمكنه تجاوز الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية، لافتا إلى أن الصاروخ لا يستخدم نظام "جي بي إس" ولديه قدرة كبيرة على المناورة وإصابة الأهداف.وفي وقت سابق، نفى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ما تروّجه بعض وسائل الإعلام الغربية بشأن دخول بلاده المفاوضات مع الولايات المتحدة من موقع ضعف، مؤكدًا أن طهران لم تربط مستقبلها أو استقرارها الإقليمي بنتائج هذه المفاوضات.وقال بزشكيان في تصريحات لصحيفة "طهران تايمز" الإيرانية: "هل سبق أن قلنا في نقاشاتنا إنه يجب علينا التفاوض وإلا سنواجه مشاكل خطيرة؟ لم يحدث ذلك".وأضاف: "في الماضي، عبر البعض عن مخاوف من أن غياب الاتفاق قد يخلق صعوبات، لكننا نواصل عملنا بشكل مستقل. بالطبع، إذا تفاوضنا وسعينا نحو السلام وتحسين العلاقات، فذلك سيكون إيجابيًا للغاية، إلا أن توقف المفاوضات لا يعني أننا سنصل إلى طريق مسدود".وأكد الرئيس الإيراني أن البلاد تمتلك الإمكانيات لتجاوز التحديات، مشددا على أهمية الوحدة الوطنية والاستفادة من الخبرات والعقول المحلية. وختم بالقول: "إذا استطعنا خلق التماسك الداخلي، فلن تكون هناك عقبة لا يمكن تجاوزها".وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس الماضي، عن تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، والتي كانت مقررة السبت المقبل في العاصمة الإيطالية روما، بناء على اقتراح من وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي.

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