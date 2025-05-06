https://sarabic.ae/20250506/ترامب-يعلن-وقف-الضربات-الجوية-في-اليمن-فورا-1100222853.html
ترامب يعلن وقف الضربات الجوية في اليمن فورا
ترامب يعلن وقف الضربات الجوية في اليمن فورا
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن جماعة "أنصار الله" قالت إنها "لم تعد تريد القتال"، واصفا ذلك بـ"الأخبار الجيدة". 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T16:16+0000
2025-05-06T16:16+0000
2025-05-06T16:38+0000
الحرب على اليمن
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وقال ترامب، في تصريحات له من البيت الأبيض، إن بلاده "ستتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن"، مضيفا: "أقبل كلمة الجماعة بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".وتابع: "جماعة أنصار الله استسلمت وأكدت أنها ستوقف هجماتهم بالبحر"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك إعلان مهم جدا الخميس أو الجمعة قبل زيارته للشرق الأوسط".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق اليوم، "مقتل 3 أشخاص وإصابة 38 آخرين إثر غارات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي ومصنع أسمنت عمران ومحطتي كهرباء عصر وحزيز".من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الرد على الحوثي لن يكون مجرد ضربة واحدة وتنتهي"، مضيفاً: "نضع في الاعتبار توقيت وكيفية الرد على الحوثيين وكذلك إيران".وشدد نتنياهو على أن "جماعة أنصار الله لا تستطيع مهاجمة إسرائيل من دون موافقة إيران ودعمها"، مضيفا: "وجهنا اليوم ضربة قوية لميناء الحديدة وقصفنا مطار صنعاء".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مهاجمة أهداف تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.وأضاف البيان أن "الجيش استهدف مصنع أسمنت تستخدمه جماعة أنصار الله لصناعة رؤوس صواريخ بعمران"، متابعا: "هاجمنا محطات كهرباء تستعملها الجماعة للتزود بالكهرباء ومصنع إسمنت عمران الذي تستخدمه في بناء الأنفاق".وفي وقت سابق، نفذت مقاتلات أمريكية وإسرائيلية سلسلة غارات على ميناء الحديدة ومصنع أسمنت "باجل" شمال شرقي مدينة الحُديدة، ألحقت دمارا واسعا في مرافقهما، علاوة على تسببها بمقتل شخصين وإصابة 42 آخرين، بحسب قول جماعة "أنصار الله".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".
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https://sarabic.ae/20250505/مبعوث-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-نتنياهو-نسب-زورا-إلى-طهران-أفعال-اليمنيين-وهددها-صراحة-1100194037.html
https://sarabic.ae/20250502/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن-1100100353.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب يعلن وقف الضربات الجوية في اليمن فورا
16:16 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 16:38 GMT 06.05.2025)
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن جماعة "أنصار الله" قالت إنها "لم تعد تريد القتال"، واصفا ذلك بـ"الأخبار الجيدة".
وقال ترامب، في تصريحات له من البيت الأبيض، إن بلاده "ستتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن"، مضيفا: "أقبل كلمة الجماعة بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".
وتابع: "جماعة أنصار الله استسلمت وأكدت أنها ستوقف هجماتهم بالبحر"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك إعلان مهم جدا الخميس أو الجمعة قبل زيارته للشرق الأوسط".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق اليوم، "مقتل 3 أشخاص وإصابة 38 آخرين
إثر غارات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي ومصنع أسمنت عمران ومحطتي كهرباء عصر وحزيز".
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الرد على الحوثي لن يكون مجرد ضربة واحدة وتنتهي"، مضيفاً: "نضع في الاعتبار توقيت وكيفية الرد على الحوثيين وكذلك إيران".
وشدد نتنياهو على أن "جماعة أنصار الله لا تستطيع مهاجمة إسرائيل من دون موافقة إيران ودعمها"، مضيفا: "وجهنا اليوم ضربة قوية لميناء الحديدة وقصفنا مطار صنعاء".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مهاجمة أهداف تابعة لجماعة أنصار الله
في اليمن، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن الهجمات، التي انتهت منذ قليل، تسببت بتعطيل مطار صنعاء بالكامل، مشيرا إلى أن "المطار كان يستخدم ويُدار من الجماعة لأغراض إرهابية"، على حد قول البيان.
وأضاف البيان أن "الجيش استهدف مصنع أسمنت تستخدمه جماعة أنصار الله لصناعة رؤوس صواريخ بعمران"، متابعا: "هاجمنا محطات كهرباء تستعملها الجماعة للتزود بالكهرباء ومصنع إسمنت عمران الذي تستخدمه في بناء الأنفاق".
وفي وقت سابق، نفذت مقاتلات أمريكية وإسرائيلية
سلسلة غارات على ميناء الحديدة ومصنع أسمنت "باجل" شمال شرقي مدينة الحُديدة، ألحقت دمارا واسعا في مرافقهما، علاوة على تسببها بمقتل شخصين وإصابة 42 آخرين، بحسب قول جماعة "أنصار الله".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل
" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".