https://sarabic.ae/20250505/غارات-أمريكية-جديدة-على-ميناء-نفطي-لـ-أنصار-الله-غربي-اليمن-1100194992.html

غارات أمريكية جديدة على ميناء نفطي لـ "أنصار الله" غربي اليمن

غارات أمريكية جديدة على ميناء نفطي لـ "أنصار الله" غربي اليمن

سبوتنيك عربي

جددت مقاتلات أمريكية، اليوم الثلاثاء، قصفها الجوي على ميناء نفطي تديره جماعة "أنصار الله" اليمنية في محافظة الحديدة غربي البلاد، ضمن عمليات عسكرية تنفذها... 05.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-05T22:57+0000

2025-05-05T22:57+0000

2025-05-05T22:57+0000

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القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لـ "سبوتنيك"، إن مقاتلات أمريكية شنت ثلاث غارات على ميناء رأس عيسى النفطي في مديرية الصليَّف [70 كم شمال غربي الحديدة]، بعد تقدم سفينتين محملتين بالمشتقات النفطية للرسو على رصيفه لإفراغ حمولتيهما.وتأتي الغارات المتجددة على ميناء رأس عيسى النفطي، في ظل أزمة وقود خانقة تشهدها مناطق سيطرة "أنصار الله"، حيث ترتص طوابير طويلة من السيارات أمام المحطات للتزود به، في حين حددت شركة النفط اليمنية في صنعاء، جالونين (40 لترا) فقط من البنزين لكل سيارة لمدة 6 أيام.وبوقت سابق من اليوم، نفذت مقاتلات أمريكية وإسرائيلية، سلسلة غارات على ميناء الحديدة ومصنع أسمنت باجِّل شمال شرقي مدينة الحديدة، ألحقت دمارا واسعا في مرافقهما، علاوة على تسببها في مقتل شخصين وإصابة 42 آخرين، حسب "أنصار الله".وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، نفذت مقاتلات أمريكية ميناء رأس عيسى النفطي، سلسلة غارات جوية، أسفرت عن مقتل 80 شخصا وإصابة 150 آخرين، علاوة على تدمير غالبية منشآته ومرافقه، وفق حكومة "أنصار الله".وحينها بررت القيادة المركزية الأمريكية، تدمير منصة الوقود في ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، بأنه "للقضاء على مصدر الوقود للحوثيين، وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة التي موّلت جهودهم لأكثر من 10 سنوات، وأن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف مصدر القوة الاقتصادية لهم"، حد قولها.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 مارس/ آذار الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف للولايات المتحدة على صنعاء وعدد من المحافظات بمناطق سيطرة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/ آذار الماضي، حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددةً بخطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية وأخرى عراقية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250505/مبعوث-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-نتنياهو-نسب-زورا-إلى-طهران-أفعال-اليمنيين-وهددها-صراحة-1100194037.html

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قصف اليمن, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي