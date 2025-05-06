https://sarabic.ae/20250506/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إخراج-مطار-صنعاء-الدولي-عن-الخدمة-بشكل-كامل-بعد-ضربات-جوية-مكثفة-1100214037.html
الجيش الإسرائيلي يعلن إخراج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة بشكل كامل بعد ضربات جوية مكثفة
الجيش الإسرائيلي يعلن إخراج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة بشكل كامل بعد ضربات جوية مكثفة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة أهداف تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T13:29+0000
2025-05-06T13:29+0000
2025-05-06T13:59+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن الهجمات، التي انتهت منذ قليل، تسببت بتعطيل مطار صنعاء بالكامل، مشيرا إلى أن "المطار كان يستخدم ويُدار من الجماعة لأغراض إرهابية"، على حد قول البيان.وأضاف البيان أن "الجيش استهدف مصنع أسمنت تستخدمه جماعة أنصار الله لصناعة رؤوس صواريخ بعمران"، متابعا: "هاجمنا محطات كهرباء تستعملها الجماعة للتزود بالكهرباء ومصنع إسمنت عمران الذي تستخدمه في بناء الأنفاق".وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه "تم تنفيذ الضربات بشكل موجه بدقة مع اتخاذ وسائل حذر لتجنب إمكانية إصابة المدنيين والممتلكات المدنية"، متهما جماعة أنصار الله بالعمل على مدار السنة والنصف الأخيرة بتوجيه وتمويل إيراني لضرب إسرائيل وحلفائها وزعزعة النظام الإقليمي وتشويش حرية الملاحة الدولية.وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، في وقت سابق اليوم، بأن "إسرائيل شنت عدوانا على العاصمة اليمنية صنعاء".وأضافت القناة أن "عدوانا أمريكيا إسرائيليا استهدف مطار صنعاء الدولي ومصنع إسمنت في محافظة عمران بسلسلة غارات.وبحسب القناة، "فقد امتد العدوان الأمريكي الإسرائيلي ليستهدف محطة كهرباء ذهبان المركزية في مديرية بني الحارث، وهي أكبر مديريات محافظة أمانة العاصمة اليمنية".جاء الهجوم الإسرائيلي على صنعاء بعد دقائق من توجيه الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنذارا لجميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء الدولي والمناطق المحيطة بها بالإخلاء الفوري.ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس": "إنذارا عاجلا إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخارطة المرفقة. ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار، مطار صنعاء الدولي، بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم بضرورة إخلاء هذه المنطقة فورًا"، وأضاف: "عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر".وفي وقت سابق، نفذت مقاتلات أمريكية وإسرائيلية سلسلة غارات على ميناء الحديدة ومصنع أسمنت "باجل" شمال شرقي مدينة الحُديدة، ألحقت دمارا واسعا في مرافقهما، علاوة على تسببها بمقتل شخصين وإصابة 42 آخرين، بحسب قول جماعة "أنصار الله".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".
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https://sarabic.ae/20250505/هل-دخلت-المواجهات-بين-أنصار-الله-وأمريكا-منحنى-جديدا-بعد-استهداف-المطارات-الإسرائيلية؟-1100192557.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن إخراج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة بشكل كامل بعد ضربات جوية مكثفة
13:29 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 13:59 GMT 06.05.2025)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة أهداف تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن الهجمات، التي انتهت منذ قليل، تسببت بتعطيل مطار صنعاء بالكامل، مشيرا إلى أن "المطار كان يستخدم ويُدار من الجماعة لأغراض إرهابية"، على حد قول البيان.
وأضاف البيان أن "الجيش استهدف مصنع أسمنت تستخدمه جماعة أنصار الله لصناعة رؤوس صواريخ بعمران"، متابعا: "هاجمنا محطات كهرباء تستعملها الجماعة للتزود بالكهرباء ومصنع إسمنت عمران الذي تستخدمه في بناء الأنفاق".
وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه "تم تنفيذ الضربات بشكل موجه بدقة مع اتخاذ وسائل حذر لتجنب إمكانية إصابة المدنيين والممتلكات المدنية"، متهما جماعة أنصار الله بالعمل على مدار السنة والنصف الأخيرة بتوجيه وتمويل إيراني لضرب إسرائيل وحلفائها وزعزعة النظام الإقليمي وتشويش حرية الملاحة الدولية.
وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، في وقت سابق اليوم، بأن "إسرائيل شنت عدوانا على العاصمة اليمنية صنعاء
".
وأضافت القناة
أن "عدوانا أمريكيا إسرائيليا استهدف مطار صنعاء الدولي ومصنع إسمنت في محافظة عمران بسلسلة غارات.
وبحسب القناة، "فقد امتد العدوان الأمريكي الإسرائيلي ليستهدف محطة كهرباء ذهبان المركزية في مديرية بني الحارث، وهي أكبر مديريات محافظة أمانة العاصمة اليمنية".
جاء الهجوم الإسرائيلي على صنعاء بعد دقائق من توجيه الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنذارا لجميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء الدولي والمناطق المحيطة بها بالإخلاء الفوري.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس": "إنذارا عاجلا إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخارطة المرفقة. ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار، مطار صنعاء الدولي، بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم بضرورة إخلاء هذه المنطقة فورًا"، وأضاف: "عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر".
وفي وقت سابق، نفذت مقاتلات أمريكية وإسرائيلية
سلسلة غارات على ميناء الحديدة ومصنع أسمنت "باجل" شمال شرقي مدينة الحُديدة، ألحقت دمارا واسعا في مرافقهما، علاوة على تسببها بمقتل شخصين وإصابة 42 آخرين، بحسب قول جماعة "أنصار الله".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل
" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".