https://sarabic.ae/20250506/وسائل-إعلام-تابعة-لـأنصار-الله-عدوان-إسرائيلي-على-العاصمة-صنعاء-1100212201.html
وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله": عدوان إسرائيلي على العاصمة صنعاء
وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله": عدوان إسرائيلي على العاصمة صنعاء
سبوتنيك عربي
أفادت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، بأن إسرائيل شنت، اليوم الثلاثاء، عدوانا على العاصمة اليمنية صنعاء. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T12:41+0000
2025-05-06T12:41+0000
2025-05-06T12:46+0000
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وأضافت القناة أن "عدوانا أمريكيا إسرائيليا استهدف مطار صنعاء الدولي ومصنع اسمنت في محافظة عمران بسلسلة غارات.يتبع...
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله": عدوان إسرائيلي على العاصمة صنعاء
12:41 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 12:46 GMT 06.05.2025)
يتبع
أفادت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، بأن إسرائيل شنت، اليوم الثلاثاء، عدوانا على العاصمة اليمنية صنعاء.
وأضافت القناة أن "عدوانا أمريكيا إسرائيليا استهدف مطار صنعاء الدولي ومصنع اسمنت في محافظة عمران بسلسلة غارات.