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وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله": عدوان إسرائيلي على العاصمة صنعاء
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
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وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله": عدوان إسرائيلي على العاصمة صنعاء
وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله": عدوان إسرائيلي على العاصمة صنعاء
سبوتنيك عربي
أفادت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، بأن إسرائيل شنت، اليوم الثلاثاء، عدوانا على العاصمة اليمنية صنعاء. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأضافت القناة أن "عدوانا أمريكيا إسرائيليا استهدف مطار صنعاء الدولي ومصنع اسمنت في محافظة عمران بسلسلة غارات.يتبع...
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله": عدوان إسرائيلي على العاصمة صنعاء

12:41 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 12:46 GMT 06.05.2025)
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أفادت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، بأن إسرائيل شنت، اليوم الثلاثاء، عدوانا على العاصمة اليمنية صنعاء.
وأضافت القناة أن "عدوانا أمريكيا إسرائيليا استهدف مطار صنعاء الدولي ومصنع اسمنت في محافظة عمران بسلسلة غارات.
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