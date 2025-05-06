https://sarabic.ae/20250506/مقتل-3-وإصابة-38-آخرين-إثر-غارات-إسرائيلية-على-اليمن-وتل-أبيب-تحمل-إيران-عواقب-الهجمات-1100221892.html

مقتل 3 وإصابة 38 آخرين إثر غارات إسرائيلية على اليمن.. وتل أبيب تحمل إيران عواقب الهجمات

مقتل 3 وإصابة 38 آخرين إثر غارات إسرائيلية على اليمن.. وتل أبيب تحمل إيران عواقب الهجمات

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، "مقتل 3 أشخاص وإصابة 38 آخرين إثر غارات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي ومصنع أسمنت عمران ومحطتي كهرباء عصر... 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T16:14+0000

2025-05-06T16:14+0000

2025-05-06T16:14+0000

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من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الرد على الحوثي لن يكون مجرد ضربة واحدة وتنتهي"، مضيفاً: "نضع في الاعتبار توقيت وكيفية الرد على الحوثيين وكذلك إيران".وشدد نتنياهو على أن "جماعة أنصار الله لا تستطيع مهاجمة إسرائيل من دون موافقة إيران ودعمها"، مضيفا: "وجهنا اليوم ضربة قوية لميناء الحديدة وقصفنا مطار صنعاء".بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "إيران تتحمل مسؤولية وعواقب هجمات الحوثيين"، مضيفاً: "دمرنا مطار صنعاء رداً على مهاجمة الحوثي مطار بن غوريون".و‌‏أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مهاجمة أهداف تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.وأضاف البيان أن "‌‏الجيش استهدف مصنع أسمنت تستخدمه جماعة أنصار الله لصناعة رؤوس صواريخ بعمران"، متابعا: "هاجمنا محطات كهرباء تستعملها الجماعة للتزود بالكهرباء ومصنع إسمنت عمران الذي تستخدمه في بناء الأنفاق".وقال الجيش الإسرائيلي: "تم تنفيذ الضربات بشكل موجه بدقة مع اتخاذ وسائل حذر لتجنب إمكانية إصابة المدنيين والممتلكات المدنية"، متهما جماعة "أنصار الله" بالعمل على مدار السنة والنصف الأخيرة بتوجيه وتمويل إيراني لضرب إسرائيل وحلفائها وزعزعة النظام الإقليمي وتشويش حرية الملاحة الدولية.وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، في وقت سابق اليوم، بأن "إسرائيل شنت عدوانا على العاصمة اليمنية صنعاء"، مضيفة أن "عدوانا أمريكيا إسرائيليا استهدف مطار صنعاء الدولي ومصنع إسمنت في محافظة عمران بسلسلة غارات".وبحسب القناة، "فقد امتد العدوان الأمريكي الإسرائيلي ليستهدف محطة كهرباء ذهبان المركزية في مديرية بني الحارث، وهي أكبر مديريات محافظة أمانة العاصمة اليمنية".جاء الهجوم الإسرائيلي على صنعاء بعد دقائق من توجيه الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنذارا لجميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء الدولي والمناطق المحيطة بها بالإخلاء الفوري.ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس": "إنذارا عاجلا إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخارطة المرفقة. ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار، مطار صنعاء الدولي، بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم بضرورة إخلاء هذه المنطقة فورًا"، وأضاف: "عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر".وفي وقت سابق، نفذت مقاتلات أمريكية وإسرائيلية سلسلة غارات على ميناء الحديدة ومصنع أسمنت "باجل" شمال شرقي مدينة الحُديدة، ألحقت دمارا واسعا في مرافقهما، علاوة على تسببها بمقتل شخصين وإصابة 42 آخرين، بحسب قول جماعة "أنصار الله".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".

https://sarabic.ae/20250506/وسائل-إعلام-تابعة-لـأنصار-الله-عدوان-إسرائيلي-على-العاصمة-صنعاء-1100212201.html

https://sarabic.ae/20250505/هل-دخلت-المواجهات-بين-أنصار-الله-وأمريكا-منحنى-جديدا-بعد-استهداف-المطارات-الإسرائيلية؟-1100192557.html

https://sarabic.ae/20250505/هل-دخلت-المواجهات-بين-أنصار-الله-وأمريكا-منحنى-جديدا-بعد-استهداف-المطارات-الإسرائيلية؟-1100192557.html

https://sarabic.ae/20250504/أنصار-الله-تعلن-فرض-حصار-جوي-شامل-على-إسرائيل-1100162775.html

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