https://sarabic.ae/20250502/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن-1100100353.html

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رصد إطلاق صاروخ من اليمن، مؤكدًا العمل على اعتراضه. 02.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-02T03:00+0000

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تل أبيب – سبوتنيك. قال الجيش في بيان له: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، مضيفًا أن "منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الصاروخ".في بيان لاحق، قال الجيش إنه "إثر انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل في عدة مناطق داخل إسرائيل، أطلق صاروخ من اليمن. أطلق صاروخ اعتراضي تجاه الصاروخ، ونتائج الاعتراض قيد الدراسة".وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" الحوثيين عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.جاء ذلك على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله" في 12 آذار/مارس الماضي حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددة بخطوات تصعيدية أخرى ردًا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية وأخرى عراقية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 آذار/مارس 2015 عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قصف اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله