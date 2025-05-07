https://sarabic.ae/20250507/أول-تعليق-من-نتنياهو-بعد-الاتفاق-بين-واشنطن-وأنصار-الله-1100285013.html

أول تعليق من نتنياهو بعد الاتفاق بين واشنطن و"أنصار الله"

أول تعليق من نتنياهو بعد الاتفاق بين واشنطن و"أنصار الله"

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن "هناك قاعدة واحدة تُرشده، ستدافع إسرائيل عن نفسها في كل مكان ضد أي تهديد بمفردها". 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T19:30+0000

2025-05-07T19:30+0000

2025-05-07T19:30+0000

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ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، شدد من خلالها على أن "إسرائيل ستدافع بنفسها عن نفسها ضد أي تهديد".وجاء تعليق نتنياهو، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف الهجمات العسكرية على جماعة "أنصار الله" وهو القرار الذي أثار ردود فعل متباينة، حيث تم الحديث في إسرائيل عن "الامتعاض من عدم التنسيق المسبق مع تل أبيب بشأن هذا الإعلان".ويوم أمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نفذنا عملية مهمة في اليمن، ومن يهاجمنا نهاجمه 7 أضعاف، وطيارونا قصفوا بدقة المطار التابع للحوثيين في دولة الإرهاب، وهاجمنا طائرات تزودهم بوسائل القتل".وقال ترامب، في تصريحات له من البيت الأبيض، إن بلاده "ستتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن"، مضيفا: "أقبل كلمة الجماعة بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".وتابع: "جماعة أنصار الله استسلمت وأكدت أنها ستوقف هجماتهم بالبحر"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك إعلان مهم جدا الخميس أو الجمعة قبل زيارته للشرق الأوسط".وفي وقت سابق، نفذت مقاتلات أمريكية وإسرائيلية سلسلة غارات على ميناء الحديدة ومصنع أسمنت "باجل" شمال شرقي مدينة الحُديدة، ألحقت دمارا واسعا في مرافقهما، علاوة على تسببها بمقتل شخصين وإصابة 42 آخرين، بحسب قول جماعة "أنصار الله".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة": "ردًا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".

https://sarabic.ae/20250506/ترامب-يعلن-وقف-الضربات-الجوية-في-اليمن-فورا-1100222853.html

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