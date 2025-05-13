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ترامب يصل إلى العاصمة السعودية الرياض في مستهل جولة إقليمية

ترامب يصل إلى العاصمة السعودية الرياض في مستهل جولة إقليمية

سبوتنيك عربي

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة إقليمية، يجري خلالها لقاءات مع قادة خليجيين. 13.05.2025, سبوتنيك عربي

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وتعتبر الزيارة أول رحلة دبلوماسية خارجية رئيسية للرئيس الأمريكي في ولايته الثانية، وقد فرشت سجادة أرجوانية اللون لترامب على مدرج مطار الملك خالد الدولي بالرياض.ورحّب مجلس الوزراء السعودي، بزيارة ترامب إلى المملكة ضمن جولة إقليمية تشمل أيضاً قطر والإمارات، بين 13 و16 مايو/ أيار الجاري.وأفاد بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء السعودي، بتطلعه إلى أن تسهم الزيارة في تعزيز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما المشتركة.وتتصدر10 ملفات، منها الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.وقال مسؤولون أمريكيون إن زيارة ترامب إلى المنطقة من شأنها "التركيز على القضايا الثنائية، خصوصا الاستثمارات ومبيعات الأسلحة والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي".ومن المتوقع أن يحضر ترامب منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، قبل أن يتوجه إلى قطر والإمارات. ويحضر المنتدى الذي ينطلق، اليوم، نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين للشركات الأمريكية العالمية، إلى جانب وزراء سعوديين بارزين.وقد عبر ترامب عن أمله في رفع هذا الرقم إلى تريليون دولار، رغم تشكيك خبراء في إمكانية تحقيق هذا الهدف في ظل انخفاض أسعار النفط والتحديات الاقتصادية الحالية.بدورها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن "زيارة الرئيس ترامب إلى السعودية ودول الخليج تبرز المكانة التي توليها الولايات المتحدة لعلاقاتها مع شركائها في الشرق الأوسط"، مشيرةً إلى أن "التنسيق مع السعودية عنصر أساسي في معالجة قضايا تتجاوز حدود الإقليم".ترامب: الاجتماع المرتقب بين روسيا وأوكرانيا "مهم للغاية"‌‏ترامب يعلن أنه أوقف "حربا نووية" بين الهند وباكستان

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى العاصمة السعودية الرياض، في بداية جولته الخليجية سبوتنيك عربي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى العاصمة السعودية الرياض، في بداية جولته الخليجية 2025-05-13T07:04+0000 true PT26M37S

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