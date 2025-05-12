https://sarabic.ae/20250512/ترامب-يعلن-أنه-أوقف-حربا-نووية-بين-الهند-وباكستان-1100444288.html

‌‏ترامب يعلن أنه أوقف "حربا نووية" بين الهند وباكستان

‌‏ترامب يعلن أنه أوقف "حربا نووية" بين الهند وباكستان

سبوتنيك عربي

أ‌عرب الرئيس الأمريكي ‏دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن سعادته لوقف النار بين الهند وباكستان، مؤكدا ‌‏أنه أوقف "حربا نووية" بين البلدين. 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T14:26+0000

2025-05-12T14:26+0000

2025-05-12T14:26+0000

أخبار الهند اليوم

توتر الوضع بين الهند وباكستان

تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)

دونالد ترامب

باكستان

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/01/1100093676_0:23:1980:1136_1920x0_80_0_0_48982a145a138a22e824a25d0ca42e92.jpg

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، إن القيادات في الهند وباكستان تحلتا بالحكمة في قرارهما الموافقة على وقف إطلاق النار، مؤكدا أن بلاده تفاوض الهند على اتفاق تجاري وسنقوم بذلك مع باكستان أيضا.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت الماضي، إن نيودلهي وإسلام آباد اتفقتا على وقف إطلاق النار بعد محادثات مع واشنطن. واتفق الطرفان على وقف جميع أعمال القصف والأعمال العسكرية برًا وجوًا وبحرًا، ابتداء من الساعة 17:00 (14:30 بتوقيت موسكو) يوم السبت (أول أمس).وتصاعدت التوترات بين البلدين بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت بالقرب من بلدة باهالغام في منطقة جامو وكشمير الهندية في 22 أبريل/نيسان، والتي أسفرت عن مقتل 25 هنديا ومواطن نيبالي واحد. وقالت نيودلهي إنها تمتلك أدلة على تورط جهاز الاستخبارات الباكستاني في الهجوم.وفي ليلة السابع من مايو/أيار، أعلنت وزارة الدفاع الهندية أنها نفذت عملية "سيندور" ردا على الهجوم الإرهابي في باهالغام، حيث ضربت "البنية التحتية للإرهاب" على الأراضي الباكستانية. وأوضحت الإدارة أنه خلال العملية لم يتم مهاجمة أي منشأة عسكرية للدولة المجاورة.من جانبها، تزعم السلطات الباكستانية أن الهند هاجمت خمس بلدات، ما أسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة 57 آخرين.وذكرت قناة "جيو" التلفزيونية أن إسلام آباد أطلقت، السبت الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد نيودلهي. وبعد فترة وجيزة، أعلنت القوات المسلحة الهندية أنها صدت هجومًا باستخدام طائرات دون طيار وأسلحة بعيدة المدى وذخائر وطائرات مقاتلة، كما ضربت مواقع تدريب إرهابية في باكستان.

https://sarabic.ae/20250512/الهند-تعيد-فتح-32-مطارا-بعد-ليلة-هادئة-في-كشمير-1100419568.html

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), دونالد ترامب, باكستان, العالم