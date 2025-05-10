https://sarabic.ae/20250510/الهند-الجيش-الباكستاني-ألحق-أضرارا-بمعداتنا-وأفرادنا-خلال-هجومه-على-26-موقعا--1100369363.html

الهند: الجيش الباكستاني ألحق أضرارا بمعداتنا وأفرادنا خلال هجومه على 26 موقعا

الهند: الجيش الباكستاني ألحق أضرارا بمعداتنا وأفرادنا خلال هجومه على 26 موقعا

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الهندي، صوفيا قوريشي، أن الجيش الباكستاني حاول الهجوم على أكثر من 26 موقعا في الهند، ما ألحق أضرارا بالأفراد والمعدات في بعض القواعد... 10.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-10T07:38+0000

2025-05-10T07:38+0000

2025-05-10T07:38+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وقالت قوريشي في بيان نقلته صحيفة "ذا تايمز أوف إنيديا"، اليوم السبت، إن "الجيش الهندي تمكن من تحييد العديد من التهديدات، لكن باكستان حاولت التسلل جوًا في أكثر من 26 موقعًا، وألحقت أضرارًا بمعداتنا وعناصرنا في قواعد سلاح الجو في أودهامبور وبوج وباثانكوت وباثيندا".كما أشارت إلى أن "باكستان استخدمت صورايخ عالية السرعة لاستهداف قاعدة جوية في ولاية البنجاب".ويأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين البلدين، على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. وقد اتهمت نيودلهي الاستخبارات الباكستانية بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.ويخشى مراقبون من أن يؤدي هذا التصعيد إلى اندلاع مواجهة عسكرية أوسع بين الجارتين النوويتين، في ظل غياب أي مؤشرات على تهدئة فورية.الجيش الباكستاني: 3 من قواعدنا الجوية تعرضت لهجوم وعلى الهند انتظار ردنا الآن

https://sarabic.ae/20250510/الصين-تحث-الهند-وباكستان-على-تجنب-العمليات-التي-من-شأنها-تصعيد-التوترات-1100368349.html

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توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), أخبار الهند اليوم, باكستان, رصد عسكري