الهند: الجيش الباكستاني ألحق أضرارا بمعداتنا وأفرادنا خلال هجومه على 26 موقعا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
243 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
العلم السوفياتي على الريخستاغ الألماني - اندحار المانيا النازية
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العفو الدولية: الدول النافذة لا تتحرك لوقف الإبادة الجماعية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:34 GMT
13 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250510/الهند-الجيش-الباكستاني-ألحق-أضرارا-بمعداتنا-وأفرادنا-خلال-هجومه-على-26-موقعا--1100369363.html
الهند: الجيش الباكستاني ألحق أضرارا بمعداتنا وأفرادنا خلال هجومه على 26 موقعا
الهند: الجيش الباكستاني ألحق أضرارا بمعداتنا وأفرادنا خلال هجومه على 26 موقعا
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم الجيش الهندي، صوفيا قوريشي، أن الجيش الباكستاني حاول الهجوم على أكثر من 26 موقعا في الهند، ما ألحق أضرارا بالأفراد والمعدات في بعض القواعد... 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T07:38+0000
2025-05-10T07:38+0000
توتر الوضع بين الهند وباكستان
تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)
أخبار الهند اليوم
باكستان
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102640/73/1026407320_0:0:3253:1830_1920x0_80_0_0_1e21e4d488a4a5122d17d7cafaed6539.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وقالت قوريشي في بيان نقلته صحيفة "ذا تايمز أوف إنيديا"، اليوم السبت، إن "الجيش الهندي تمكن من تحييد العديد من التهديدات، لكن باكستان حاولت التسلل جوًا في أكثر من 26 موقعًا، وألحقت أضرارًا بمعداتنا وعناصرنا في قواعد سلاح الجو في أودهامبور وبوج وباثانكوت وباثيندا".كما أشارت إلى أن "باكستان استخدمت صورايخ عالية السرعة لاستهداف قاعدة جوية في ولاية البنجاب".ويأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين البلدين، على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. وقد اتهمت نيودلهي الاستخبارات الباكستانية بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.ويخشى مراقبون من أن يؤدي هذا التصعيد إلى اندلاع مواجهة عسكرية أوسع بين الجارتين النوويتين، في ظل غياب أي مؤشرات على تهدئة فورية.الجيش الباكستاني: 3 من قواعدنا الجوية تعرضت لهجوم وعلى الهند انتظار ردنا الآن
https://sarabic.ae/20250510/الصين-تحث-الهند-وباكستان-على-تجنب-العمليات-التي-من-شأنها-تصعيد-التوترات-1100368349.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102640/73/1026407320_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bf69fd666e81dc63317b16706adfbf29.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), أخبار الهند اليوم, باكستان, رصد عسكري
توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), أخبار الهند اليوم, باكستان, رصد عسكري

الهند: الجيش الباكستاني ألحق أضرارا بمعداتنا وأفرادنا خلال هجومه على 26 موقعا

07:38 GMT 10.05.2025
© AFP 2023 / Abdul Majeedالجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© AFP 2023 / Abdul Majeed
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم الجيش الهندي، صوفيا قوريشي، أن الجيش الباكستاني حاول الهجوم على أكثر من 26 موقعا في الهند، ما ألحق أضرارا بالأفراد والمعدات في بعض القواعد الجوية.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت قوريشي في بيان نقلته صحيفة "ذا تايمز أوف إنيديا"، اليوم السبت، إن "الجيش الهندي تمكن من تحييد العديد من التهديدات، لكن باكستان حاولت التسلل جوًا في أكثر من 26 موقعًا، وألحقت أضرارًا بمعداتنا وعناصرنا في قواعد سلاح الجو في أودهامبور وبوج وباثانكوت وباثيندا".
كما أشارت إلى أن "باكستان استخدمت صورايخ عالية السرعة لاستهداف قاعدة جوية في ولاية البنجاب".

وأضافت قوريشي أن "الجيش الباكستاني يواصل هجماته على الحدود الغربية مستخدما الطائرات المسيرة والأسلحة بعيدة المدى، والمقاتلات لاستهداف مواقع عسكرية هندية".

الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
الصين تحث الهند وباكستان على تجنب العمليات التي من شأنها تصعيد التوترات
05:40 GMT
ويأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين البلدين، على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. وقد اتهمت نيودلهي الاستخبارات الباكستانية بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.
من جانبه، جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نفي بلاده لأي علاقة بالهجوم، مؤكدًا أن الاتهامات الهندية "لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى التصعيد السياسي والإعلامي".
ويخشى مراقبون من أن يؤدي هذا التصعيد إلى اندلاع مواجهة عسكرية أوسع بين الجارتين النوويتين، في ظل غياب أي مؤشرات على تهدئة فورية.
الجيش الباكستاني: 3 من قواعدنا الجوية تعرضت لهجوم وعلى الهند انتظار ردنا الآن
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала