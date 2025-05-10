https://sarabic.ae/20250510/الصين-تحث-الهند-وباكستان-على-تجنب-العمليات-التي-من-شأنها-تصعيد-التوترات-1100368349.html
الصين تحث الهند وباكستان على تجنب العمليات التي من شأنها تصعيد التوترات
الصين تحث الهند وباكستان على تجنب العمليات التي من شأنها تصعيد التوترات
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، إن بكين تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس وتجنب الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الوضع. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T05:40+0000
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2025-05-10T05:40+0000
توتر الوضع بين الهند وباكستان
تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)
أخبار الهند اليوم
باكستان
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بيكين - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني: "تراقب الصين عن كثب، الوضع بين الهند وباكستان، وتشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد. ونحث الهند وباكستان على إعطاء الأولوية للسلام والاستقرار، والحفاظ على الهدوء وضبط النفس، والعودة إلى مسار التسوية السياسية السلمية، وتجنب الإجراءات التي قد تزيد من تصعيد الوضع".وجاء في البيان أن "الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في هذه المسألة".وأعلنت مصادر أمنية باكستانية، صباح اليوم، لتلفزيون "جيو" المحلي، أن القوات المسلحة الباكستانية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند، وُصفت بأنها "رد مباشر على الاستفزازات المتواصلة من الجانب الهندي".ويأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين البلدين، على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. وقد اتهمت نيودلهي الاستخبارات الباكستانية بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.ويخشى مراقبون من أن يؤدي هذا التصعيد إلى اندلاع مواجهة عسكرية أوسع بين الجارتين النوويتين، في ظل غياب أي مؤشرات على تهدئة فورية.الجيش الباكستاني: 3 من قواعدنا الجوية تعرضت لهجوم وعلى الهند انتظار ردنا الآن
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توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), أخبار الهند اليوم, باكستان
توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), أخبار الهند اليوم, باكستان
الصين تحث الهند وباكستان على تجنب العمليات التي من شأنها تصعيد التوترات
قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، إن بكين تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس وتجنب الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الوضع.
بيكين - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني: "تراقب الصين عن كثب، الوضع بين الهند وباكستان، وتشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد. ونحث الهند وباكستان على إعطاء الأولوية للسلام والاستقرار، والحفاظ على الهدوء وضبط النفس، والعودة إلى مسار التسوية السياسية السلمية، وتجنب الإجراءات التي قد تزيد من تصعيد الوضع".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا يلبي المصالح الأساسية لكلا البلدين، ويفيد السلام والاستقرار الإقليميين، وهو أيضا توقع المجتمع الدولي.
وجاء في البيان أن "الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في هذه المسألة".
وأعلنت مصادر أمنية باكستانية، صباح اليوم، لتلفزيون "جيو" المحلي، أن القوات المسلحة الباكستانية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند، وُصفت بأنها "رد مباشر على الاستفزازات المتواصلة من الجانب الهندي".
وأكدت المصادر أن العملية تشمل ضربات عسكرية مركزة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الأهداف أو المناطق المستهدفة.
ويأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين البلدين، على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان
قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. وقد اتهمت نيودلهي الاستخبارات الباكستانية بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.
من جانبه، جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نفي بلاده لأي علاقة بالهجوم، مؤكدًا أن الاتهامات الهندية "لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى التصعيد السياسي والإعلامي".
ويخشى مراقبون من أن يؤدي هذا التصعيد إلى اندلاع مواجهة عسكرية أوسع بين الجارتين النوويتين، في ظل غياب أي مؤشرات على تهدئة فورية.