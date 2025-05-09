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البحرية الهندية توجه ضربات لأهداف داخل باكستان
البحرية الهندية توجه ضربات لأهداف داخل باكستان
سبوتنيك عربي
أفادت قناة "إن دي تي في" الهندية نقلًا عن مصادر مطلعة، أن البحرية الهندية بدأت تنفيذ "عملية انتقامية" عبر ضرب أهداف متعددة داخل الأراضي الباكستانية، وذلك ردًا... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T00:27+0000
2025-05-09T00:27+0000
توتر الوضع بين الهند وباكستان
أخبار الهند اليوم
باكستان
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وأشار التقرير إلى أن "بعد محاولة باكستان تنفيذ ضربات صاروخية في جامو وكشمير، شرعت البحرية الهندية فجر الجمعة في تنفيذ عمليات هجومية في بحر العرب ضد أهداف باكستانية متعددة".وفي وقت سابق، أوضحت القيادة الموحدة للدفاع الهندي أن قواعد عسكرية هندية في جامو، وباثانكوت، وأودهامبور تعرضت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل باكستان ليلة الجمعة، دون تسجيل أي خسائر.ويأتي هذا التصعيد في ظل توترات متزايدة بين البلدين منذ الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/ نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. واتهمت الهند جهاز الاستخبارات الباكستاني بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما نفاه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بشكل قاطع.وتتواصل المواجهات العسكرية بين الهند وباكستان، حيث أعلن الطرفان، في وقت سابق، سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في قصف متبادل.وفي الـ 7 من مايو/ أيار 2025، نفذت الهند هجوما جويا وبحريا استمر 25 دقيقة ضد مواقع في باكستان، وقالت إنها دمرت "مخيمات إرهابية بالكامل واستهدفت مراكز تجنيد ومنصات إطلاق" في باكستان وجامو وكشمير.ومن جانبه، قال الجيش الباكستاني إنه أسقط 5 طائرات هندية في المجال الجوي الهندي، مؤكدا تضرر السد الواقع في الشطر الباكستاني من كشمير، وأردف أن الهجوم الهندي تسبب بمقتل وإصابة عشرات المدنيين.ووصفت وزارة الخارجية الباكستانية العملية بأنها "عمل حربي صارخ يهدد السيادة والاستقرار"، بينما شدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على احتفاظ بلاده بحقها في الرد.
https://sarabic.ae/20250508/واشنطن-الأزمة-بين-الهند-وباكستان-ليست-من-شأننا-1100329089.html
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توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, باكستان
توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, باكستان

البحرية الهندية توجه ضربات لأهداف داخل باكستان

00:27 GMT 09.05.2025
© Sputnik . Ildus Gilyazutdinov / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية تحي وصول الفرقاطة البحرية الهندية "سابتورا" في فلاديفوستوك للمشاركة في المناورات الروسية والهندية الدولية "إندرا - 2017"
المدفعية تحي وصول الفرقاطة البحرية الهندية سابتورا في فلاديفوستوك للمشاركة في المناورات الروسية والهندية الدولية إندرا - 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© Sputnik . Ildus Gilyazutdinov
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تابعنا عبر
أفادت قناة "إن دي تي في" الهندية نقلًا عن مصادر مطلعة، أن البحرية الهندية بدأت تنفيذ "عملية انتقامية" عبر ضرب أهداف متعددة داخل الأراضي الباكستانية، وذلك ردًا على التصعيد الأخير من جانب إسلام آباد.
وأشار التقرير إلى أن "بعد محاولة باكستان تنفيذ ضربات صاروخية في جامو وكشمير، شرعت البحرية الهندية فجر الجمعة في تنفيذ عمليات هجومية في بحر العرب ضد أهداف باكستانية متعددة".
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
واشنطن: الأزمة بين الهند وباكستان "ليست من شأننا"
أمس, 21:57 GMT
وفي وقت سابق، أوضحت القيادة الموحدة للدفاع الهندي أن قواعد عسكرية هندية في جامو، وباثانكوت، وأودهامبور تعرضت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل باكستان ليلة الجمعة، دون تسجيل أي خسائر.
ويأتي هذا التصعيد في ظل توترات متزايدة بين البلدين منذ الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/ نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. واتهمت الهند جهاز الاستخبارات الباكستاني بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما نفاه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بشكل قاطع.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين الهند وباكستان، حيث أعلن الطرفان، في وقت سابق، سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في قصف متبادل.
وفي الـ 7 من مايو/ أيار 2025، نفذت الهند هجوما جويا وبحريا استمر 25 دقيقة ضد مواقع في باكستان، وقالت إنها دمرت "مخيمات إرهابية بالكامل واستهدفت مراكز تجنيد ومنصات إطلاق" في باكستان وجامو وكشمير.
ومن جانبه، قال الجيش الباكستاني إنه أسقط 5 طائرات هندية في المجال الجوي الهندي، مؤكدا تضرر السد الواقع في الشطر الباكستاني من كشمير، وأردف أن الهجوم الهندي تسبب بمقتل وإصابة عشرات المدنيين.
ووصفت وزارة الخارجية الباكستانية العملية بأنها "عمل حربي صارخ يهدد السيادة والاستقرار"، بينما شدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على احتفاظ بلاده بحقها في الرد.
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