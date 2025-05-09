https://sarabic.ae/20250509/البحرية-الهندية-توجه-ضربات-لأهداف-داخل-باكستان-1100329794.html

البحرية الهندية توجه ضربات لأهداف داخل باكستان

البحرية الهندية توجه ضربات لأهداف داخل باكستان

سبوتنيك عربي

أفادت قناة "إن دي تي في" الهندية نقلًا عن مصادر مطلعة، أن البحرية الهندية بدأت تنفيذ "عملية انتقامية" عبر ضرب أهداف متعددة داخل الأراضي الباكستانية، وذلك ردًا... 09.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-09T00:27+0000

2025-05-09T00:27+0000

2025-05-09T00:27+0000

توتر الوضع بين الهند وباكستان

أخبار الهند اليوم

باكستان

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وأشار التقرير إلى أن "بعد محاولة باكستان تنفيذ ضربات صاروخية في جامو وكشمير، شرعت البحرية الهندية فجر الجمعة في تنفيذ عمليات هجومية في بحر العرب ضد أهداف باكستانية متعددة".وفي وقت سابق، أوضحت القيادة الموحدة للدفاع الهندي أن قواعد عسكرية هندية في جامو، وباثانكوت، وأودهامبور تعرضت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل باكستان ليلة الجمعة، دون تسجيل أي خسائر.ويأتي هذا التصعيد في ظل توترات متزايدة بين البلدين منذ الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/ نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. واتهمت الهند جهاز الاستخبارات الباكستاني بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما نفاه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بشكل قاطع.وتتواصل المواجهات العسكرية بين الهند وباكستان، حيث أعلن الطرفان، في وقت سابق، سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في قصف متبادل.وفي الـ 7 من مايو/ أيار 2025، نفذت الهند هجوما جويا وبحريا استمر 25 دقيقة ضد مواقع في باكستان، وقالت إنها دمرت "مخيمات إرهابية بالكامل واستهدفت مراكز تجنيد ومنصات إطلاق" في باكستان وجامو وكشمير.ومن جانبه، قال الجيش الباكستاني إنه أسقط 5 طائرات هندية في المجال الجوي الهندي، مؤكدا تضرر السد الواقع في الشطر الباكستاني من كشمير، وأردف أن الهجوم الهندي تسبب بمقتل وإصابة عشرات المدنيين.ووصفت وزارة الخارجية الباكستانية العملية بأنها "عمل حربي صارخ يهدد السيادة والاستقرار"، بينما شدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على احتفاظ بلاده بحقها في الرد.

https://sarabic.ae/20250508/واشنطن-الأزمة-بين-الهند-وباكستان-ليست-من-شأننا-1100329089.html

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توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, باكستان