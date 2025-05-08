واشنطن: الأزمة بين الهند وباكستان "ليست من شأننا"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية الاتفاق بين "أنصار الله" وواشنطن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:32 GMT
15 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250508/واشنطن-الأزمة-بين-الهند-وباكستان-ليست-من-شأننا-1100329089.html
واشنطن: الأزمة بين الهند وباكستان "ليست من شأننا"
واشنطن: الأزمة بين الهند وباكستان "ليست من شأننا"
سبوتنيك عربي
أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، الخميس أن الأزمة الراهنة بين الهند وباكستان "ليست من شأن الولايات المتحدة على الإطلاق"، داعيًا في الوقت عينه إلى "خفض... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T21:57+0000
2025-05-08T21:57+0000
أخبار الهند اليوم
توتر الوضع بين الهند وباكستان
تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)
باكستان
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/14/1039431418_0:0:3525:1983_1920x0_80_0_0_0dd481d955a592dac87e0630c2758a03.jpg
وقال فانس في مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن "ما يمكننا فعله هو تشجيعهما على خفض التصعيد، لكننا لن نتورط في حرب ليست من شأننا على الإطلاق".وتتواصل المواجهات العسكرية بين الهند وباكستان، حيث أعلن الطرفان، في وقت سابق، سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في قصف متبادل.وفي الـ 7 من مايو/ أيار 2025، نفذت الهند هجوما جويا وبحريا استمر 25 دقيقة ضد مواقع في باكستان، وقالت إنها دمرت "مخيمات إرهابية بالكامل واستهدفت مراكز تجنيد ومنصات إطلاق" في باكستان وجامو وكشمير.ومن جانبه، قال الجيش الباكستاني إنه أسقط 5 طائرات هندية في المجال الجوي الهندي، مؤكدا تضرر السد الواقع في الشطر الباكستاني من كشمير، وأردف أن الهجوم الهندي تسبب بمقتل وإصابة عشرات المدنيين.ووصفت وزارة الخارجية الباكستانية العملية بأنها "عمل حربي صارخ يهدد السيادة والاستقرار"، بينما شدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على احتفاظ بلاده بحقها في الرد.
https://sarabic.ae/20250508/الجيش-الهندي-تعرض-قواعدنا-لضربات-بصواريخ-ومسيرات-باكستانية---عاجل--1100322172.html
باكستان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/14/1039431418_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_86e485436563323504eb8f48809f02c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), باكستان, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), باكستان, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن: الأزمة بين الهند وباكستان "ليست من شأننا"

21:57 GMT 08.05.2025
© AP Photo / Anjum Naveedتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Anjum Naveed
تابعنا عبر
أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، الخميس أن الأزمة الراهنة بين الهند وباكستان "ليست من شأن الولايات المتحدة على الإطلاق"، داعيًا في الوقت عينه إلى "خفض التصعيد".
وقال فانس في مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن "ما يمكننا فعله هو تشجيعهما على خفض التصعيد، لكننا لن نتورط في حرب ليست من شأننا على الإطلاق".
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود هنديون/ الجيش الهندي في محيط سريناغار، شباط/ فبراير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
الجيش الهندي: تعرض قواعدنا لضربات بصواريخ ومسيرات باكستانية
17:22 GMT
وتتواصل المواجهات العسكرية بين الهند وباكستان، حيث أعلن الطرفان، في وقت سابق، سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في قصف متبادل.
وفي الـ 7 من مايو/ أيار 2025، نفذت الهند هجوما جويا وبحريا استمر 25 دقيقة ضد مواقع في باكستان، وقالت إنها دمرت "مخيمات إرهابية بالكامل واستهدفت مراكز تجنيد ومنصات إطلاق" في باكستان وجامو وكشمير.
ومن جانبه، قال الجيش الباكستاني إنه أسقط 5 طائرات هندية في المجال الجوي الهندي، مؤكدا تضرر السد الواقع في الشطر الباكستاني من كشمير، وأردف أن الهجوم الهندي تسبب بمقتل وإصابة عشرات المدنيين.
ووصفت وزارة الخارجية الباكستانية العملية بأنها "عمل حربي صارخ يهدد السيادة والاستقرار"، بينما شدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على احتفاظ بلاده بحقها في الرد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала