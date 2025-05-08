https://sarabic.ae/20250508/واشنطن-الأزمة-بين-الهند-وباكستان-ليست-من-شأننا-1100329089.html
واشنطن: الأزمة بين الهند وباكستان "ليست من شأننا"
واشنطن: الأزمة بين الهند وباكستان "ليست من شأننا"
سبوتنيك عربي
أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، الخميس أن الأزمة الراهنة بين الهند وباكستان "ليست من شأن الولايات المتحدة على الإطلاق"، داعيًا في الوقت عينه إلى "خفض... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T21:57+0000
2025-05-08T21:57+0000
2025-05-08T21:57+0000
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توتر الوضع بين الهند وباكستان
تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)
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وقال فانس في مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن "ما يمكننا فعله هو تشجيعهما على خفض التصعيد، لكننا لن نتورط في حرب ليست من شأننا على الإطلاق".وتتواصل المواجهات العسكرية بين الهند وباكستان، حيث أعلن الطرفان، في وقت سابق، سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في قصف متبادل.وفي الـ 7 من مايو/ أيار 2025، نفذت الهند هجوما جويا وبحريا استمر 25 دقيقة ضد مواقع في باكستان، وقالت إنها دمرت "مخيمات إرهابية بالكامل واستهدفت مراكز تجنيد ومنصات إطلاق" في باكستان وجامو وكشمير.ومن جانبه، قال الجيش الباكستاني إنه أسقط 5 طائرات هندية في المجال الجوي الهندي، مؤكدا تضرر السد الواقع في الشطر الباكستاني من كشمير، وأردف أن الهجوم الهندي تسبب بمقتل وإصابة عشرات المدنيين.ووصفت وزارة الخارجية الباكستانية العملية بأنها "عمل حربي صارخ يهدد السيادة والاستقرار"، بينما شدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على احتفاظ بلاده بحقها في الرد.
https://sarabic.ae/20250508/الجيش-الهندي-تعرض-قواعدنا-لضربات-بصواريخ-ومسيرات-باكستانية---عاجل--1100322172.html
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أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), باكستان, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), باكستان, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن: الأزمة بين الهند وباكستان "ليست من شأننا"
أعلن نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، الخميس أن الأزمة الراهنة بين الهند وباكستان "ليست من شأن الولايات المتحدة على الإطلاق"، داعيًا في الوقت عينه إلى "خفض التصعيد".
وقال فانس في مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن "ما يمكننا فعله هو تشجيعهما على خفض التصعيد، لكننا لن نتورط في حرب ليست من شأننا على الإطلاق".
وتتواصل المواجهات العسكرية بين الهند وباكستان، حيث أعلن الطرفان، في وقت سابق، سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في قصف متبادل.
وفي الـ 7 من مايو/ أيار 2025، نفذت الهند هجوما جويا وبحريا استمر 25 دقيقة ضد مواقع في باكستان، وقالت إنها دمرت "مخيمات إرهابية بالكامل واستهدفت مراكز تجنيد ومنصات إطلاق" في باكستان
وجامو وكشمير.
ومن جانبه، قال الجيش الباكستاني إنه أسقط 5 طائرات هندية في المجال الجوي الهندي، مؤكدا تضرر السد الواقع في الشطر الباكستاني من كشمير، وأردف أن الهجوم الهندي تسبب بمقتل وإصابة عشرات المدنيين.
ووصفت وزارة الخارجية الباكستانية العملية بأنها "عمل حربي صارخ يهدد السيادة والاستقرار"، بينما شدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على احتفاظ بلاده بحقها في الرد
.