https://sarabic.ae/20250508/الجيش-الهندي-تعرض-قواعدنا-لضربات-بصواريخ-ومسيرات-باكستانية---عاجل--1100322172.html
الجيش الهندي: تعرض قواعدنا لضربات بصواريخ ومسيرات باكستانية
الجيش الهندي: تعرض قواعدنا لضربات بصواريخ ومسيرات باكستانية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الهندي، اليوم الخنيس، تعرض قواعده العسكرية "جامو" و"باتانكوت" و"أودهامبور"، لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة باكستانية. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T17:22+0000
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جاء ذلك في بيان نشره الجيش الهندي على موقعه الرسمي، أشار فيه إلى أن "القواعد التي تم استهدافها، اليوم الخميس، من قبل الجيش الباكستاني، تقع بالقرب من الحدود في جامو وكشمير"، مشيرا إلى أن الهجوم تسبب بمقتل 16 شخصا.وفي الـ 7 من مايو/ أيار 2025، نفذت الهند هجوما جويا وبحريا استمر 25 دقيقة ضد مواقع في باكستان، وقالت إنها دمرت "مخيمات إرهابية بالكامل واستهدفت مراكز تجنيد ومنصات إطلاق" في باكستان وجامو وكشمير.ومن جانبه، قال الجيش الباكستاني إنه أسقط 5 طائرات هندية في المجال الجوي الهندي، مؤكدا تضرر السد الواقع في الشطر الباكستاني من كشمير، وأردف أن الهجوم الهندي تسبب بمقتل وإصابة عشرات المدنيين.ووصفت وزارة الخارجية الباكستانية العملية بأنها "عمل حربي صارخ يهدد السيادة والاستقرار"، بينما شدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على احتفاظ بلاده بحقها في الرد.
https://sarabic.ae/20250507/السندور-لماذا-اختارت-الهند-هذا-الاسم-لعمليتها-ضد-باكستان؟-1100249333.html
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العالم, أخبار العالم الآن, توتر الوضع بين الهند وباكستان
العالم, أخبار العالم الآن, توتر الوضع بين الهند وباكستان
الجيش الهندي: تعرض قواعدنا لضربات بصواريخ ومسيرات باكستانية
17:22 GMT 08.05.2025 (تم التحديث: 18:10 GMT 08.05.2025)
أعلن الجيش الهندي، اليوم الخنيس، تعرض قواعده العسكرية "جامو" و"باتانكوت" و"أودهامبور"، لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة باكستانية.
جاء ذلك في بيان نشره الجيش الهندي على موقعه الرسمي
، أشار فيه إلى أن "القواعد التي تم استهدافها، اليوم الخميس، من قبل الجيش الباكستاني، تقع بالقرب من الحدود في جامو وكشمير"، مشيرا إلى أن الهجوم تسبب بمقتل 16 شخصا.
وفي الـ 7 من مايو/ أيار 2025، نفذت الهند هجوما جويا وبحريا استمر 25 دقيقة ضد مواقع في باكستان، وقالت إنها دمرت "مخيمات إرهابية بالكامل واستهدفت مراكز تجنيد ومنصات إطلاق" في باكستان
وجامو وكشمير.
ومن جانبه، قال الجيش الباكستاني إنه أسقط 5 طائرات هندية في المجال الجوي الهندي، مؤكدا تضرر السد الواقع في الشطر الباكستاني من كشمير، وأردف أن الهجوم الهندي تسبب بمقتل وإصابة عشرات المدنيين.
ووصفت وزارة الخارجية الباكستانية العملية بأنها "عمل حربي صارخ يهدد السيادة والاستقرار"، بينما شدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على احتفاظ بلاده بحقها في الرد
.