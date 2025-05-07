https://sarabic.ae/20250507/السندور-لماذا-اختارت-الهند-هذا-الاسم-لعمليتها-ضد-باكستان؟-1100249333.html
"السندور"... لماذا اختارت الهند هذا الاسم لعمليتها ضد باكستان؟
"السندور"... لماذا اختارت الهند هذا الاسم لعمليتها ضد باكستان؟
سبوتنيك عربي
أطلقت الهند عملية عسكرية على باكستان تحمل اسم "عملية سندور"، ما أثار تساؤلات عن دلالة إطلاق ذلك الاسم على عملية عسكرية والرسائل التي رغبت نيودلهي بتوجييها. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T10:12+0000
2025-05-07T10:12+0000
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يعتبر "السندور" مسحوقا أحمر يستخدم تقليديا من قبل النساء الهنديات المتزوجات، حيث يوضع على الجبهة كرمز للزواج والحياة الزوجية، وفقا لما نشرته وسائل إعلام هندية.وذكرت صحيفة "كيرالا كاومودي" الهندية أن اختيار هذا الاسم للعملية العسكرية يحمل رسالة رمزية قوية، تعكس إصرار الهند على رد الاعتبار للضحايا وحماية كرامة النساء الهنديات اللواتي فقدن أزواجهن خلال الهجمات.وأفاد مسؤول هندي بمقتل 10 وإصابة 48 في قصف باكستاني استهدف الشطر الهندي من كشمير، مؤكدًا أن هناك ثلاث مقاتلات هندية تحطمت على الأراضي الهندية لأسباب غير معروفة.وفي المقابل، أعلن قائد الجيش الباكستاني مقتل 26 مدنيا وإصابة 46 آخرين جراء القصف الهندي، مشيرًا إلى أن القصف الصاروخي الهندي على مسجد باهاوالبور أسفر لوحده عن مقتل 13 شخصا بينهم نساء وأطفال.لجنة الأمن الباكستانية: الهند فتحت باب الجحيم في المنطقة وعليها أن تتحمل التبعاتالخارجية الروسية: روسيا تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس
https://sarabic.ae/20250507/تصويت-برأيك-هل-تتطور-المواجهات-العسكرية-بين-الهند-وباكستان-إلى-حرب-نووية؟-1100243806.html
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أخبار الهند اليوم, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الهند اليوم, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
"السندور"... لماذا اختارت الهند هذا الاسم لعمليتها ضد باكستان؟
أطلقت الهند عملية عسكرية على باكستان تحمل اسم "عملية سندور"، ما أثار تساؤلات عن دلالة إطلاق ذلك الاسم على عملية عسكرية والرسائل التي رغبت نيودلهي بتوجييها.
يعتبر "السندور" مسحوقا أحمر يستخدم تقليديا من قبل النساء الهنديات المتزوجات، حيث يوضع على الجبهة كرمز للزواج والحياة الزوجية، وفقا لما نشرته وسائل إعلام هندية.
وذكرت صحيفة "كيرالا كاومودي" الهندية أن اختيار هذا الاسم للعملية العسكرية يحمل رسالة رمزية قوية، تعكس إصرار الهند على رد الاعتبار للضحايا وحماية كرامة النساء الهنديات اللواتي فقدن أزواجهن خلال الهجمات.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين الهند وباكستان، حيث أعلن الطرفان، اليوم الأربعاء، سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في قصف متبادل.
وأفاد مسؤول هندي بمقتل 10 وإصابة 48 في قصف باكستاني
استهدف الشطر الهندي من كشمير، مؤكدًا أن هناك ثلاث مقاتلات هندية تحطمت على الأراضي الهندية لأسباب غير معروفة.
وفي المقابل، أعلن قائد الجيش الباكستاني
مقتل 26 مدنيا وإصابة 46 آخرين جراء القصف الهندي، مشيرًا إلى أن القصف الصاروخي الهندي على مسجد باهاوالبور أسفر لوحده عن مقتل 13 شخصا بينهم نساء وأطفال.