"السندور"... لماذا اختارت الهند هذا الاسم لعمليتها ضد باكستان؟

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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
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عرب بوينت بودكاست
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09:48 GMT
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بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
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عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:31 GMT
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من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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29 د
مساحة حرة
هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
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لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: إلإصرار الأوروبي على هزيمة روسيا هو غباء سياسي وعسكري لأنه سيجلب الدمار لأوروبا جمعاء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:31 GMT
29 د
من الملعب
بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
كيف تواجه الفصائل الفلسطينية الخطط الإسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بالكامل
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بغداد تتمسك باستيراد الغاز من طهران رغم العقوبات الأمريكية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
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https://sarabic.ae/20250507/السندور-لماذا-اختارت-الهند-هذا-الاسم-لعمليتها-ضد-باكستان؟-1100249333.html
"السندور"... لماذا اختارت الهند هذا الاسم لعمليتها ضد باكستان؟
"السندور"... لماذا اختارت الهند هذا الاسم لعمليتها ضد باكستان؟
سبوتنيك عربي
أطلقت الهند عملية عسكرية على باكستان تحمل اسم "عملية سندور"، ما أثار تساؤلات عن دلالة إطلاق ذلك الاسم على عملية عسكرية والرسائل التي رغبت نيودلهي بتوجييها. 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T10:12+0000
2025-05-07T10:12+0000
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يعتبر "السندور" مسحوقا أحمر يستخدم تقليديا من قبل النساء الهنديات المتزوجات، حيث يوضع على الجبهة كرمز للزواج والحياة الزوجية، وفقا لما نشرته وسائل إعلام هندية.وذكرت صحيفة "كيرالا كاومودي" الهندية أن اختيار هذا الاسم للعملية العسكرية يحمل رسالة رمزية قوية، تعكس إصرار الهند على رد الاعتبار للضحايا وحماية كرامة النساء الهنديات اللواتي فقدن أزواجهن خلال الهجمات.وأفاد مسؤول هندي بمقتل 10 وإصابة 48 في قصف باكستاني استهدف الشطر الهندي من كشمير، مؤكدًا أن هناك ثلاث مقاتلات هندية تحطمت على الأراضي الهندية لأسباب غير معروفة.وفي المقابل، أعلن ‌‏قائد الجيش الباكستاني مقتل 26 مدنيا وإصابة 46 آخرين جراء القصف الهندي، مشيرًا إلى أن القصف الصاروخي الهندي على مسجد باهاوالبور أسفر لوحده عن مقتل 13 شخصا بينهم نساء وأطفال.لجنة الأمن الباكستانية: الهند فتحت باب الجحيم في المنطقة وعليها أن تتحمل التبعاتالخارجية الروسية: روسيا تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس
https://sarabic.ae/20250507/تصويت-برأيك-هل-تتطور-المواجهات-العسكرية-بين-الهند-وباكستان-إلى-حرب-نووية؟-1100243806.html
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أخبار الهند اليوم, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الهند اليوم, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

"السندور"... لماذا اختارت الهند هذا الاسم لعمليتها ضد باكستان؟

10:12 GMT 07.05.2025
© Sputnik . Aleksandr Kondratuk / الانتقال إلى بنك الصورتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2018
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© Sputnik . Aleksandr Kondratuk
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تابعنا عبر
أطلقت الهند عملية عسكرية على باكستان تحمل اسم "عملية سندور"، ما أثار تساؤلات عن دلالة إطلاق ذلك الاسم على عملية عسكرية والرسائل التي رغبت نيودلهي بتوجييها.
يعتبر "السندور" مسحوقا أحمر يستخدم تقليديا من قبل النساء الهنديات المتزوجات، حيث يوضع على الجبهة كرمز للزواج والحياة الزوجية، وفقا لما نشرته وسائل إعلام هندية.
وذكرت صحيفة "كيرالا كاومودي" الهندية أن اختيار هذا الاسم للعملية العسكرية يحمل رسالة رمزية قوية، تعكس إصرار الهند على رد الاعتبار للضحايا وحماية كرامة النساء الهنديات اللواتي فقدن أزواجهن خلال الهجمات.
وتتواصل المواجهات العسكرية بين الهند وباكستان، حيث أعلن الطرفان، اليوم الأربعاء، سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في قصف متبادل.
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
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تصويت... برأيك هل تتطور المواجهات العسكرية بين الهند وباكستان إلى "حرب نووية"؟
08:42 GMT
وأفاد مسؤول هندي بمقتل 10 وإصابة 48 في قصف باكستاني استهدف الشطر الهندي من كشمير، مؤكدًا أن هناك ثلاث مقاتلات هندية تحطمت على الأراضي الهندية لأسباب غير معروفة.
وفي المقابل، أعلن ‌‏قائد الجيش الباكستاني مقتل 26 مدنيا وإصابة 46 آخرين جراء القصف الهندي، مشيرًا إلى أن القصف الصاروخي الهندي على مسجد باهاوالبور أسفر لوحده عن مقتل 13 شخصا بينهم نساء وأطفال.
لجنة الأمن الباكستانية: الهند فتحت باب الجحيم في المنطقة وعليها أن تتحمل التبعات
الخارجية الروسية: روسيا تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس
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