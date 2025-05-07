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https://sarabic.ae/20250507/لجنة-الأمن-الباكستانية-الهند-فتحت-باب-الجحيم-في-المنطقة-وعليها-أن-تتحمل-التبعات-1100248779.html
لجنة الأمن الباكستانية: الهند فتحت باب الجحيم في المنطقة وعليها أن تتحمل التبعات
لجنة الأمن الباكستانية: الهند فتحت باب الجحيم في المنطقة وعليها أن تتحمل التبعات
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة الأمن بالحكومة الباكستانية، اليوم الأربعاء، "رفض إسلام أباد بشكل قاطع الإدعاءات الهندية التي تزعم وجود معسكرات إرهابية على أراضيها"، داعيا المجتمع... 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T09:31+0000
2025-05-07T09:31+0000
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وقالت لجنة الأمن الحكومية الباكستانية، في بيان لها، إن "الهند فتحت باب الجحيم في المنطقة وعليها أن تتحمل التبعات"، مؤكدا أن "مشروع نيلوم جهيلوم للطاقة الكهرومائية استهدف عمدا في انتهاك للاتفاقيات الدولية".وأضاف البيان: أن "القوات المسلحة مخولة باتخاذ إجراءات مماثلة ردًا على الضربات الهندية"، متابعا: "العدوان الهندي شكل خطرا كبيرا على خطوط طيران خليجية وهدد حياة الآلاف".ويتواصل التوتر بين الهند وباكستان، حيث أعلن الطرفان، اليوم الأربعاء، سقوط قتلى في قصف متبادل.وأفاد مسؤول هندي بمقتل 10 وإصابة 48 في قصف باكستاني استهدف الشطر الهندي من كشمير، مؤكدا أن هناك ثلاث مقاتلات هندية تحطمت على الأراضي الهندية لأسباب غير معروفة.وفي المقابل، أعلن ‌‏قائد الجيش الباكستاني، مقتل 26 مدنيا وإصابة 46 آخرين جراء القصف الهندي، مشيرا إلى أن القصف الصاروخي الهندي على مسجد باهاوالبور أسفر لوحده عن مقتل 13 شخصا بينهم نساء وأطفال.وهاجمت الهند، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، باكستان والشطر الذي تديره إسلام أباد من كشمير، وقالت باكستان إنها أسقطت خمس طائرات مقاتلة هندية، فيما يعد أسوأ قتال منذ أكثر من 20 عاما بين الخصمين القديمين. وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العملية العسكرية التي شنتها الهند مساء أمس.بدورها، قالت الخارجية الباكستنية في بيان لها إن العملية العسكرية الهندية "عمل حربي صارخ" يهدد سيادة واستقرار باكستان، مضيفة: "ندين بشدة عمل الهند الجبان، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعايير الراسخة للعلاقات بين الدول".بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحافية من البيت الأبيض، تعليقًا على العملية العسكرية الهندية: ""إنه لأمرٌ مخزٍ. علمنا به للتو عند دخولنا المكتب البيضاوي".وجاء في بيان لستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن "الأمين العام يعرب عن قلقه البالغ إزاء العمليات العسكرية الهندية عبر خط السيطرة والحدود الدولية. ودعا البلدين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس العسكري".وأضاف البيان: "لا يستطيع العالم تحمل مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان".
https://sarabic.ae/20250507/الهند-وباكستان-يعلنان-حصيلة-المواجهات-العسكرية-بينهما-1100239713.html
https://sarabic.ae/20250507/باكستان-تستدعي-القائم-بالأعمال-الهندي-لديها-بعد-ضربات-نيودلهي-غير-المبررة-1100239507.html
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أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), باكستان, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), باكستان, أخبار العالم الآن, العالم

لجنة الأمن الباكستانية: الهند فتحت باب الجحيم في المنطقة وعليها أن تتحمل التبعات

09:31 GMT 07.05.2025
© AP Photo / Anjum Naveedتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Anjum Naveed
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أعلنت لجنة الأمن بالحكومة الباكستانية، اليوم الأربعاء، "رفض إسلام أباد بشكل قاطع الإدعاءات الهندية التي تزعم وجود معسكرات إرهابية على أراضيها"، داعيا المجتمع الدولي لإدراك فداحة التصرف الهندي غير المبرر.
وقالت لجنة الأمن الحكومية الباكستانية، في بيان لها، إن "الهند فتحت باب الجحيم في المنطقة وعليها أن تتحمل التبعات"، مؤكدا أن "مشروع نيلوم جهيلوم للطاقة الكهرومائية استهدف عمدا في انتهاك للاتفاقيات الدولية".
وأضاف البيان: أن "القوات المسلحة مخولة باتخاذ إجراءات مماثلة ردًا على الضربات الهندية"، متابعا: "العدوان الهندي شكل خطرا كبيرا على خطوط طيران خليجية وهدد حياة الآلاف".
مركبة عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
الهند وباكستان تعلنان حصيلة المواجهات العسكرية بينهما
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ويتواصل التوتر بين الهند وباكستان، حيث أعلن الطرفان، اليوم الأربعاء، سقوط قتلى في قصف متبادل.
وأفاد مسؤول هندي بمقتل 10 وإصابة 48 في قصف باكستاني استهدف الشطر الهندي من كشمير، مؤكدا أن هناك ثلاث مقاتلات هندية تحطمت على الأراضي الهندية لأسباب غير معروفة.
وفي المقابل، أعلن ‌‏قائد الجيش الباكستاني، مقتل 26 مدنيا وإصابة 46 آخرين جراء القصف الهندي، مشيرا إلى أن القصف الصاروخي الهندي على مسجد باهاوالبور أسفر لوحده عن مقتل 13 شخصا بينهم نساء وأطفال.
وهاجمت الهند، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، باكستان والشطر الذي تديره إسلام أباد من كشمير، وقالت باكستان إنها أسقطت خمس طائرات مقاتلة هندية، فيما يعد أسوأ قتال منذ أكثر من 20 عاما بين الخصمين القديمين.
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العملية العسكرية التي شنتها الهند مساء أمس.
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بدورها، قالت الخارجية الباكستنية في بيان لها إن العملية العسكرية الهندية "عمل حربي صارخ" يهدد سيادة واستقرار باكستان، مضيفة: "ندين بشدة عمل الهند الجبان، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعايير الراسخة للعلاقات بين الدول".
بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحافية من البيت الأبيض، تعليقًا على العملية العسكرية الهندية: ""إنه لأمرٌ مخزٍ. علمنا به للتو عند دخولنا المكتب البيضاوي".
وأضاف ترامب أنه "يأمل في نهاية سريعة للغاية" للتصعيد بين الطرفين.
وجاء في بيان لستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن "الأمين العام يعرب عن قلقه البالغ إزاء العمليات العسكرية الهندية عبر خط السيطرة والحدود الدولية. ودعا البلدين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس العسكري".
وأضاف البيان: "لا يستطيع العالم تحمل مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان".
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