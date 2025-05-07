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الهند وباكستان يعلنان حصيلة المواجهات العسكرية بينهما
الهند وباكستان يعلنان حصيلة المواجهات العسكرية بينهما
سبوتنيك عربي
أعلنت الهند أن عملية "سيندور" العسكرية التي تم تنفيذها بالتعاون بين القوات الجوية والبحرية دمرت "مخيمات إرهابية بالكامل واستهدفت مراكز تجنيد ومنصات إطلاق في... 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T07:02+0000
2025-05-07T07:02+0000
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جاء ذلك في بيان مشترك لوزير الخارجية فيكرام ميسري وقائد عملية "سيندور" العقيد صوفيا قريشي، أكدا خلاله أن العملية دمرت "9 معسكرات إرهابية وألحقت أضرارا بسد في الشطر الباكستاني من كشمير"، بحسب صحيفة "إنديا توداي" الهندي.وتابع: "توخينا الحذر خلال عمليتنا لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، وتم اختيار الأهداف بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وتم تنفيذ العملية خلال الفترة من 1:05 صباحا حتى الـ 01:30 دقيقة صباحا.ومن جانبه قال الجيش الباكستاني إنه أسقط 5 طائرات هندية في المجال الجوي الهندي، مؤكدا تضرر السد الواقع في الشطر الباكستاني من كشمير".جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش الباكستاني الفريق أحمد شريف شودري، في تعليقه على الهجوم الهندي، الذي تسبب في مقتل 26 مدنيا وإصابة 46 آخرين، حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الأربعاء.وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العملية العسكرية التي شنتها الهند مساء أمس.وقالت الخارجية الباكستانية إن العملية العسكرية الهندية "عمل حربي صارخ" يهدد سيادة واستقرار باكستان، مضيفة: "ندين بشدة عمل الهند الجبان، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعايير الراسخة للعلاقات بين الدول.وتابعت: "في أعقاب هجوم باهالغام، استخدمت القيادة الهندية مرة أخرى شبح الإرهاب لتعزيز روايتها الزائفة عن الضحية، مما عرض السلام والأمن الإقليميين للخطر. وقد أدى عمل الهند المتهور إلى تقريب الدولتين المسلحتين نوويا من صراع كبير".بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية من البيت الأبيض تعليقا على العملية العسكرية الهندية: ""إنه لأمر مخز. علمنا به للتوّ عند دخولنا المكتب البيضاوي".وقالت الخارجية الروسية إن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوترات العسكرية بين الهند وباكستان، ودعت الدولتان إلى ضبط النفس لتجنب أي تفاقم للوضع في المنطقة.
https://sarabic.ae/20250506/باكستان-تصف-الهجمات-الهندية-الأخيرة-بأنها-عمل-حربي-صارخ-وغير-مبرر-1100235236.html
https://sarabic.ae/20250507/رئيس-الوزراء-الهندي-ناريندرا-مودي-يتابع-عملية-سِندور-بشكل-مستمر-1100236237.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, باكستان, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, باكستان, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)

الهند وباكستان يعلنان حصيلة المواجهات العسكرية بينهما

07:02 GMT 07.05.2025
© Getty Images / Ivan Aleshinمركبة عسكرية
مركبة عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© Getty Images / Ivan Aleshin
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أعلنت الهند أن عملية "سيندور" العسكرية التي تم تنفيذها بالتعاون بين القوات الجوية والبحرية دمرت "مخيمات إرهابية بالكامل واستهدفت مراكز تجنيد ومنصات إطلاق في باكستان وجامو وكشمير".
جاء ذلك في بيان مشترك لوزير الخارجية فيكرام ميسري وقائد عملية "سيندور" العقيد صوفيا قريشي، أكدا خلاله أن العملية دمرت "9 معسكرات إرهابية وألحقت أضرارا بسد في الشطر الباكستاني من كشمير"، بحسب صحيفة "إنديا توداي" الهندي.
مقارنة عسكرية بين باكستان وإيران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
باكستان تصف الهجمات الهندية الأخيرة بأنها "عمل حربي صارخ وغير مبرر"
أمس, 23:21 GMT
وتابع: "توخينا الحذر خلال عمليتنا لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، وتم اختيار الأهداف بناء على معلومات استخباراتية دقيقة وتم تنفيذ العملية خلال الفترة من 1:05 صباحا حتى الـ 01:30 دقيقة صباحا.
ومن جانبه قال الجيش الباكستاني إنه أسقط 5 طائرات هندية في المجال الجوي الهندي، مؤكدا تضرر السد الواقع في الشطر الباكستاني من كشمير".
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش الباكستاني الفريق أحمد شريف شودري، في تعليقه على الهجوم الهندي، الذي تسبب في مقتل 26 مدنيا وإصابة 46 آخرين، حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الأربعاء.
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العملية العسكرية التي شنتها الهند مساء أمس.
وقالت الخارجية الباكستانية إن العملية العسكرية الهندية "عمل حربي صارخ" يهدد سيادة واستقرار باكستان، مضيفة: "ندين بشدة عمل الهند الجبان، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعايير الراسخة للعلاقات بين الدول.
16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتابع عملية "سِندور" بشكل مستمر
02:25 GMT
وتابعت: "في أعقاب هجوم باهالغام، استخدمت القيادة الهندية مرة أخرى شبح الإرهاب لتعزيز روايتها الزائفة عن الضحية، مما عرض السلام والأمن الإقليميين للخطر. وقد أدى عمل الهند المتهور إلى تقريب الدولتين المسلحتين نوويا من صراع كبير".
بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية من البيت الأبيض تعليقا على العملية العسكرية الهندية: ""إنه لأمر مخز. علمنا به للتوّ عند دخولنا المكتب البيضاوي".
وقالت الخارجية الروسية إن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوترات العسكرية بين الهند وباكستان، ودعت الدولتان إلى ضبط النفس لتجنب أي تفاقم للوضع في المنطقة.
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